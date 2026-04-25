Islamabad Talks : इस्लामाबाद चर्चेत नवा ट्विस्ट! अमेरिका-इराणची बंद दाराआड बैठक; नेमकं घडतंय काय?

Iran US Talks: इराणचा ट्रम्पना ‘ठेंगा’! इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेशी चर्चेला स्पष्ट नकार; अजूनही आखाती देशांवर युद्धाची टांगती तलवार
अलजजीराने दिलेल्या वृत्तानुसार, इस्लामाबादमध्ये अमेरिका इराण (Iran) मध्ये बंद दाराआड चर्चा पार पडली आहे. ही चर्चा पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यात आली असून इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकन प्रतिनिधींशी थेट संवादास नकार दिला आहे. याऐवजी आपले मुद्दे आणि अटी पाकिस्तान मार्फत अमेरिकेपर्यंत पोहोचवत आहे. इस्लामाबद केवळ एक संवाद पूल आहे असे इराणच्या सुत्रांनी म्हटले आहे.
या चर्चेत दोन्ही देश आपापल्या अटींवर ठाम आहेत. कोणीही माघार घेण्यास तयार नाही.
सध्या दोन्ही देशांमध्ये शांतता चर्चा सुरु असल्याचे वृत्त असले तरी दोन्ही बाजूंची बोटं ट्रिगरवर आहे. दोन्ही बाजूंनी वाद सोडवण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने युद्धाचे संकेत दिले आहे. इराणने आपल्या सैन्याला हाय अर्लटवर ठेवले आहे. चर्चा अयशस्वी ठरल्यास महायुद्ध भडकण्याची शक्यता कायम आहे. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. येत्या ४८ तासांत उत्तम संकेत मिळतील अशी आशा बंद दारवाजाआड होणाऱ्या चर्चेतून केली जात आहे.
