Islamabad Talks : इस्लामाबाद चर्चेत नवा ट्विस्ट! अमेरिका-इराणची बंद दाराआड बैठक; नेमकं घडतंय काय?

US Iran Talks : अमेरिका इराण तणाव काही निवळण्याचे नाव घेईना. सध्या दोन्ही देशांमध्ये पडद्यामागे चर्चा सुरु असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र युद्धबंदीबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 04:54 PM
Islamabad Talks : इस्लामाबाद चर्चेत नवा ट्विस्ट! अमेरिका-इराणची बंद दाराआड बैठक; नेमकं घडतंय काय?

  • इस्लामाबाद चर्चेत नवा ट्विस्ट
  • अमेरिका-इराणची बंद दाराआड बैठक
  • नेमकं घडतंय काय?
US Iran Secreat Talk in Islamabad : इस्लामाबाद :पश्चिम आशियातील तणा वाढत असतानाच, पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे पुन्हा एकदा अमेरिका इराण शांतता चर्चेचे राजकारणार रंगले आहे. अमेरिका इराण मध्ये अत्यंत गोपनीय पद्धतीने शांतता बैठक सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. इराणचे परराष्ट्री मंत्री अब्बास अराघची सध्या अधिकृत शिष्टमंडळासह इस्लामाबादमध्ये आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेचे विशेष राजदूत जेरेड कुशनेर आणि स्टीव्ह विटकॉफ देखील चर्चेसाठी उपस्थित आहे. मात्र दोन्ही देशांनी सार्वजनिकरित्या एकमेकांसमोर येण्यास नकार दिला आहे. हे डिप्लोमॅटिक मिशन गुंतागुंतीचे ठरत आहे.

Iran US Talks: इराणचा ट्रम्पना ‘ठेंगा’! इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेशी चर्चेला स्पष्ट नकार; अजूनही आखाती देशांवर युद्धाची टांगती तलवार

अलजजीराने दिलेल्या वृत्तानुसार, इस्लामाबादमध्ये अमेरिका इराण (Iran) मध्ये बंद दाराआड चर्चा पार पडली आहे. ही चर्चा पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यात आली असून इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकन प्रतिनिधींशी थेट संवादास नकार दिला आहे. याऐवजी आपले मुद्दे आणि अटी पाकिस्तान मार्फत अमेरिकेपर्यंत पोहोचवत आहे. इस्लामाबद केवळ एक संवाद पूल आहे असे इराणच्या सुत्रांनी म्हटले आहे.

नेमकं काय अडतंय

या चर्चेत दोन्ही देश आपापल्या अटींवर ठाम आहेत. कोणीही माघार घेण्यास तयार नाही.

  • इराणने म्हटले आहे की, अमेरिकाजोपर्यंत होर्मुझ(Hormuz) वरील नाकेबंदी हटवत नाही, तोपर्यंत चर्चा पुढे जाणार नाही, तर दुसरीकडे इराणने आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि युरेनियम संवर्धन पूर्णपणे थांबवावे अशी प्रमुख मागणी अमेरिकेने केली आहे.
  • अमेरिकेने इराणच्या बॅलेस्टिक मिसाईलवरही मर्यादा घातली आहे, तर इराणवर लादलेले नवे निर्बंध हटवावेत आणि यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी हा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे.

यापूर्वीची बैठक

यापूर्वी गदोन आठवड्यांपूर्वी देखील अमेरिका (America) इराणमध्ये शांतता बैठक पार पडली होती. यावेळी या बैठकीच अमेरिकेच्या वतीने उपाध्यक्ष जेडी वेंस यांनी नेतृत्व केले होते. तर इराणच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मह बाघेर गालिफब यांनी केले होते. परंतु ही चर्चा पूर्णपणे निष्पळ ठरली होती.

युद्धाची टांगती तलवार

सध्या दोन्ही देशांमध्ये शांतता चर्चा सुरु असल्याचे वृत्त असले तरी दोन्ही बाजूंची बोटं ट्रिगरवर आहे. दोन्ही बाजूंनी वाद सोडवण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने युद्धाचे संकेत दिले आहे. इराणने आपल्या सैन्याला हाय अर्लटवर ठेवले आहे. चर्चा अयशस्वी ठरल्यास महायुद्ध भडकण्याची शक्यता कायम आहे. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. येत्या ४८ तासांत उत्तम संकेत मिळतील अशी आशा बंद दारवाजाआड होणाऱ्या चर्चेतून केली जात आहे.

US Iran Conflict : ट्रम्प यांचा दुहेरी खेळ! इराणजवळ अमेरिकेची तिसरी घातक युद्धनौका तैनात, शांतता चर्चेआड मोठा गेम प्लॅन?

Published On: Apr 25, 2026 | 04:54 PM

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! 'या' महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

