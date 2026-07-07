आता हनिमून पाण्यात करावं लागणार...! मगर बनली वधू आणि शहराचा महापाैर झाला वर, अनोख्या लग्नाने वेधले सर्वांचे लक्ष; Video Viral

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परंपरेचे पालन
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हे लग्न कोणते पब्लिसिटी स्टंट किंवा अंधविश्वास नाही आहे तर २३० वर्षे जुनी आदिवासी परंपरा आहे. या अनोख्या परंपरेचे पालन करत यावर्षी गावाचे महापौर, डॅनियल गुटिएरेझ यांनी एना सिंटिया रामिरेज अहुमाडा नावाच्या एका मगरीसोबत सर्व परंपरा फाॅलो करत लग्नगाठ बांधली. स्थानिक लोकांच्या मते, या लग्नाचा उद्देश धरतीचे आणि निसर्गाचे सन्मान करणे असा आहे. असे लग्न केल्याने निसर्ग आपल्यावर खुश होईल ज्यामुळे चांगला पाऊस पडेल, पिकांची भरभराट होते आणि मच्छिमारांना भरपूर मासे मिळतील असा लोकांचा विश्वास आहे. याच कारणामुळे इथे मगरीला वधू बनवत तिच्याशी लग्नगाठ बांधली जाते.
पाैराणिक कथा काय सांगते…
या परंपरेमागे एक फार जुनी कथा जोडलेली असल्याचे सांगितले जाते. काही शतकांपूर्वी, चोंटल आणि हुआवे या दोन स्थानिक समुदायांमध्ये मोठे वैर होते. त्याकाळी चोंटल राजा आणि हुआवे राजकुमारी यांचा विवाह करुन दोन्ही समुदायांमध्ये शांती स्थापित करण्यात आली. आजच्या काळात शहराचे महापाैर चोंटल राजाचे प्रतिनिधित्व करतात तर मादी मगरीला हुआवे राजकुमारी मानले जाते. हेच कारण आहे की, दोन संस्कृतींमधील एकता आणि शांती टिकवून ठेवण्यासाठी हा लग्नाचा थाट केला जातो.
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वधूप्रमाणेच मगरीलाही लग्नासाठी सजवले जाते
लग्नाच्या दिवशी मगरीला एका राणीसारखे जपले जाते. सुंदर सफेद वेडिंग गाऊन आणि रंगीत फुलांचा रिबन घालून तिला छान नव्या नवरीसारखे सजवले जाते. इतकंच नाही तर ढोल-ताशांसोबत लग्नासाठी वरात आणली जाते ज्यावर संपूर्ण शहर आनंदाने नाचत-गाजत समारंभात हजेरी दाखवतो. मिरवणुकीदरम्यान कोणालाही इजा होऊ नये आणि तो प्राणी सुरक्षित राहावा, यासाठी मगरीचा जबडा एका दोरीने घट्ट बांधला जातो. या लग्नातील सर्वात लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे लग्न सुरळीत पार पडल्यानंतर महापाैर मगरीचे पत्नीच्या रुपात चुंबन देखील घेतात. हे चुंबन म्हणजे निसर्गाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याचे एक वचन आहे असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
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