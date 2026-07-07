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आता हनिमून पाण्यात करावं लागणार…! मगर बनली वधू आणि शहराचा महापाैर झाला वर, अनोख्या लग्नाने वेधले सर्वांचे लक्ष; Video Viral

Updated On: Jul 07, 2026 | 08:52 AM IST
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सारांश

Wedding With Crocodile : सोशल मिडियावर सध्या एका आगळ्या-वेगळ्या लग्नाचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. यात शहराचा महापाैर बोहल्यावर चढून एका मादी मगरीसोबत लग्न करताना दिसतो. मुख्य म्हणजे लग्नानंतर तो प्राण्याचे चुंबण देखील घेतो.

आता हनिमून पाण्यात करावं लागणार...! मगर बनली वधू आणि शहराचा महापाैर झाला वर, अनोख्या लग्नाने वेधले सर्वांचे लक्ष; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Youtube)

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विस्तार
  • शेकडो वर्षांपासून चालत आलेली एक आगळीवेगळी परंपरा आजही जपली जाते.
  • या विधीचा संबंध निसर्ग, समृद्धी आणि स्थानिक श्रद्धांशी जोडला जातो.
  • विवाहसोहळ्यातील अनोख्या रितीरिवाजांमुळे हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
लग्न करताना मुलगा आणि मुलगी आपल्या जोडीदारात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे गुण शोधतात. कुणाला श्रीमंत पार्टनर हवा असतो, कुणाला शिकलेला तर कुणाला चांगल्या विचारांचा… पण आपला पार्टनर म्हणून मगरीची निवड केलेली तुम्ही कधी पाहिले किंवा ऐकले आहे का? अलिकडेच असे एक नवीन प्रकरण सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहे. व्हिडिओमध्ये लग्नातील काही विधी सुरु असतात, वर छान तयार झालेला असतो पण जेव्हा वधूचा चेहरा यूजर्सना दिसतो तेव्हा ते दृष्य पाहून सर्वच हादरून जातात. वधूसाठी कोणती मुलगी निवडण्यात आलेली नसते तर एका मादी मगरीसोबत हे लग्न पार पडत असते. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं आणि मगरीला वधू करण्यामागे नक्की कोणतं कारण दडलं होत ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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परंपरेचे पालन

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हे लग्न कोणते पब्लिसिटी स्टंट किंवा अंधविश्वास नाही आहे तर २३० वर्षे जुनी आदिवासी परंपरा आहे. या अनोख्या परंपरेचे पालन करत यावर्षी गावाचे महापौर, डॅनियल गुटिएरेझ यांनी एना सिंटिया रामिरेज अहुमाडा नावाच्या एका मगरीसोबत सर्व परंपरा फाॅलो करत लग्नगाठ बांधली. स्थानिक लोकांच्या मते, या लग्नाचा उद्देश धरतीचे आणि निसर्गाचे सन्मान करणे असा आहे. असे लग्न केल्याने निसर्ग आपल्यावर खुश होईल ज्यामुळे चांगला पाऊस पडेल, पिकांची भरभराट होते आणि मच्छिमारांना भरपूर मासे मिळतील असा लोकांचा विश्वास आहे. याच कारणामुळे इथे मगरीला वधू बनवत तिच्याशी लग्नगाठ बांधली जाते.

पाैराणिक कथा काय सांगते…

या परंपरेमागे एक फार जुनी कथा जोडलेली असल्याचे सांगितले जाते. काही शतकांपूर्वी, चोंटल आणि हुआवे या दोन स्थानिक समुदायांमध्ये मोठे वैर होते. त्याकाळी चोंटल राजा आणि हुआवे राजकुमारी यांचा विवाह करुन दोन्ही समुदायांमध्ये शांती स्थापित करण्यात आली. आजच्या काळात शहराचे महापाैर चोंटल राजाचे प्रतिनिधित्व करतात तर मादी मगरीला हुआवे राजकुमारी मानले जाते. हेच कारण आहे की, दोन संस्कृतींमधील एकता आणि शांती टिकवून ठेवण्यासाठी हा लग्नाचा थाट केला जातो.

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वधूप्रमाणेच मगरीलाही लग्नासाठी सजवले जाते

लग्नाच्या दिवशी मगरीला एका राणीसारखे जपले जाते. सुंदर सफेद वेडिंग गाऊन आणि रंगीत फुलांचा रिबन घालून तिला छान नव्या नवरीसारखे सजवले जाते. इतकंच नाही तर ढोल-ताशांसोबत लग्नासाठी वरात आणली जाते ज्यावर संपूर्ण शहर आनंदाने नाचत-गाजत समारंभात हजेरी दाखवतो. मिरवणुकीदरम्यान कोणालाही इजा होऊ नये आणि तो प्राणी सुरक्षित राहावा, यासाठी मगरीचा जबडा एका दोरीने घट्ट बांधला जातो. या लग्नातील सर्वात लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे लग्न सुरळीत पार पडल्यानंतर महापाैर मगरीचे पत्नीच्या रुपात चुंबन देखील घेतात. हे चुंबन म्हणजे निसर्गाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याचे एक वचन आहे असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: 230 year old tradition mexico mayor marries female crocodile video went viral on social media

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Published On: Jul 07, 2026 | 08:52 AM

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