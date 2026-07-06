पुन्हा तोच थरार! अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला, पण लँडिंगच्या स्कायडायव्हरचा वेळी घात झाला ; VIDEO पाहून उडेल थरकाप

साहस की मृत्यूचा खेळ? पॅराग्लाइडिंग टेकऑफदरम्यान असं काही घडलं की…; VIDEO पाहून येईल अंगावर काटा
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, स्कायडाव्हर लँडिंगचा प्रयत्न करत आहे. यावेळी त्याच्या पॅराशूटला बांधलेला अमेरिकन झेंडा एका झाडात अडकतो ज्यामुळे तो मागे खेचला जातो आणि खाली बांधण्यात आलेल्या एका तंबूवर जोरात कोसळतो. यामुळे संपूर्ण परिसरात गोंधळ उडालेला दिसत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियातील फॉल्सम प्रो रेडिओ येथील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यादरम्यान घडली. रॉस नावाच एक अनुभवी स्कायडायव्हर अमेरिकन झेंडा घेऊन लँड करत होता. सुरुवातील हा नजारा अत्यंत भव्य आणि सुंदर दिसत होता. अनेक लोक रॉसचे टाळ्या वाजवून स्वागत करत होते. पकंतु रॉस जसा लँडिगसाठी उतरु लागला तसा घात झाला.
लँडिंगच्या वेळी पॅरेशूटला बांधलेला झेंडा मैदानावरील एका झाडात अडकतो, ज्यामुळे पॅराशूटचे संतुलन बिघडते. रॉस ठरलेल्या ठिकाणी लँडिंगच्या ऐवजी भरकटला जातो आणि एका तंबूवर जाऊन आदळतो. सुदैवाने कोणताही मोठा अनर्थ घडलेला नाही. परंतु पॅराशूट लोकांमध्ये कोसळले असते मोठी दुर्घटना झाली असती.
या अपघातामुळे पसिरातील लोकांचा जीव टांगणीला लागला होता. रॉस सुरक्षित आहे का नाही हे पाहण्यासाठी लोक चिंतेत आले होते. पण त्याने हिंमत दाखवत पुन्हा मैदानावर येऊन सर्वांची मने जिंकली. रॉसला किरकोळ दुखपात झाली असून त्याच्यावर उपचार करण्यात आले आहेत. पण या थरारक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
America 250 is going wellpic.twitter.com/jIy4nWc0Ui — Robert Skvarla (@RobertSkvarla) July 4, 2026
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.