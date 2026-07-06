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पुन्हा तोच थरार! अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला, पण लँडिंगच्या स्कायडायव्हरचा वेळी घात झाला ; VIDEO पाहून उडेल थरकाप

Updated On: Jul 06, 2026 | 02:06 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा स्कायडाव्हिंगचा थरार पाहायला मिळाला आहे. एका स्कायडाव्हर अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला होता. परंतु लँडिंग करताना मोठा अपघात घडला आहे. पॅराशूटला लावलेला झेंडा झाडात अडकला अन्....

Skydiving Viral Video

पुन्हा तोच थरार! अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला, पण लँडिंगच्या स्कायडायव्हरचा वेळी घात झाला ; VIDEO पाहून उडेल थरकाप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला
  • पण लँडिंगच्या स्कायडायव्हरचा वेळी घात झाला
  • VIDEO पाहून उडेल थरकाप
Skydiving Viral Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहयला मिळतात. गेल्या काही दिवसांपासून पॅराग्लाइडिंग आणि स्कायडायव्हिंगचे थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत. हा व्हिडिओ पाहून तुमच्याही काळजाचा ठोका चुकेल. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात एका कार्यक्रमात लँडिग दरम्यान मोठा अपघात झाला आहे. त्याच्या पॅराशूटला बांधलेला अमेरिकन झेंडा झाडात अडकला आणि स्कायडायव्हर जोरदारत जमिनीवर आदळला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, स्कायडाव्हर लँडिंगचा प्रयत्न करत आहे. यावेळी त्याच्या पॅराशूटला बांधलेला अमेरिकन झेंडा एका झाडात अडकतो ज्यामुळे तो मागे खेचला जातो आणि खाली बांधण्यात आलेल्या एका तंबूवर जोरात कोसळतो. यामुळे संपूर्ण परिसरात गोंधळ उडालेला दिसत आहे.

काय आहे घटना?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियातील फॉल्सम प्रो रेडिओ येथील स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यादरम्यान घडली. रॉस नावाच एक अनुभवी स्कायडायव्हर अमेरिकन झेंडा घेऊन लँड करत होता. सुरुवातील हा नजारा अत्यंत भव्य आणि सुंदर दिसत होता. अनेक लोक रॉसचे टाळ्या वाजवून स्वागत करत होते. पकंतु रॉस जसा लँडिगसाठी उतरु लागला तसा घात झाला.

झेंडा अडकला अन्…

लँडिंगच्या वेळी पॅरेशूटला बांधलेला झेंडा मैदानावरील एका झाडात अडकतो, ज्यामुळे पॅराशूटचे संतुलन बिघडते. रॉस ठरलेल्या ठिकाणी लँडिंगच्या ऐवजी भरकटला जातो आणि एका तंबूवर जाऊन आदळतो. सुदैवाने कोणताही मोठा अनर्थ घडलेला नाही. परंतु पॅराशूट लोकांमध्ये कोसळले असते मोठी दुर्घटना झाली असती.

या अपघातामुळे पसिरातील लोकांचा जीव टांगणीला लागला होता. रॉस सुरक्षित आहे का नाही हे पाहण्यासाठी लोक चिंतेत आले होते. पण त्याने हिंमत दाखवत पुन्हा मैदानावर येऊन सर्वांची मने जिंकली. रॉसला किरकोळ दुखपात झाली असून त्याच्यावर उपचार करण्यात आले आहेत. पण या थरारक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Skydiver crash while carrying us flag video viral

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Published On: Jul 06, 2026 | 02:06 PM

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