देवदूत बनून आला अनोळखी व्यक्ती! धावत्या ट्रेनमध्येच सुटली चिमुकली; पुढं जे घडलं ते…, पाहा नेमकं काय घडलं?

माणुसकी अजूनही जिवंत आहे! आजारी विद्यार्थिनीला पाठीवर घेऊन ६ किमीचा खडतर मार्ग वॉर्डनने पार केला, VIDEO पाहून लोक भावुक
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक महिला ट्रेनमधून उतरून प्लॅटफॉर्मवर सामान ठेवत आहे. पण या घाईगडबडीत ती आपल्या चिमुलीला ट्रेनमध्येच विसरते. ती खाली उतरकताच ट्रेन हळूहळू सुरु होते. आपली मुलगी ट्रेनमध्ये राहिल्याचे लक्षात येताच ती ट्रेनच्या दिशेने धाव घेते. तिच्यासोबत असलेली दुसरी महिला देखील घाबरुन ट्रेनच्या दिशेने पळते. प्लॅटफॉर्मवर एकच गोंधळ उडालेला असतो. महिलांचा आवाज ऐकून ट्रेनमधील एक व्यक्ती चिमुकलीला घेऊन कसालही विचार न करता धावत्या ट्रेनमधून उतरतो. चिमुलीला एका हाताने पकडून तिला प्लॅटफॉर्मवर ठेवतो आणि पुन्हा ट्रेनमध्ये चढतो. हा क्षण जितका दिलासादायक होता तितकाच थरारकही होता.
🫡🫡 pic.twitter.com/VShb03RHsC — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 4, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहे. अनेकांनी यावर केमंट्स केल्या असून व्यक्तीचे कौतुक केले आहे. या भावाच्या धाडसाला सलाम असे एका नेटकऱ्याने कमेंट केली आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने जगात अशी माणसं कमी राहिलीत आता असे म्हटले आहे. तर एका नेटकऱ्याने बाकीच्यांनी ट्रेनची चेन का नाही ओढली असा प्रश्न केला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
पुन्हा तोच थरार! अमेरिकन झेंडा घेऊन हवेत उडाला, पण लँडिंगच्या वेळी स्कायडायव्हरचा घात झाला ; VIDEO पाहून उडेल थरकाप
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.