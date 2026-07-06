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देवदूत बनून आला अनोळखी व्यक्ती! धावत्या ट्रेनमध्येच सुटली चिमुकली; पुढं जे घडलं ते…, पाहा नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jul 06, 2026 | 06:02 PM IST
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सारांश

एका धावत्या ट्रेनमधून आई खाली उतरली मात्र तिची चिमुकली ट्रेनमध्येच राहिली होती. यावेळी असे काही घडलं की,... पाहा नेमकं काय घडलं आहे. व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

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देवदूत बनून आला अनोळखी व्यक्ती! धावत्या ट्रेनमध्येच सुटली चिमुकली; पुढं जे घडलं ते..., पाहा नेमकं काय घडलं? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आई खाली उतरली, पण चिमुकली ट्रेनध्येच राहिली
  • पुढं जे घडलं ते…,
  • पाहा नेमकं काय घडलं?
सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून संतापाची लाट उसळलते तर काही व्हिडिओ आपला दिवस चांगला बनवून जातात. सध्या एक काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका धावत्या ट्रेनमधून आई खाली उतरली मात्र तिची चिमुकली ट्रेनमध्येच राहिली होती. यावेळी असे काही घडलं की, जे जितकं कौतुक करण्यासारखे आहे तितकंच थरारकही आहे. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात.

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देवदूत बनून आला व्यक्ती, पण…

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक महिला ट्रेनमधून उतरून प्लॅटफॉर्मवर सामान ठेवत आहे. पण या घाईगडबडीत ती आपल्या चिमुलीला ट्रेनमध्येच विसरते. ती खाली उतरकताच ट्रेन हळूहळू सुरु होते. आपली मुलगी ट्रेनमध्ये राहिल्याचे लक्षात येताच ती ट्रेनच्या दिशेने धाव घेते. तिच्यासोबत असलेली दुसरी महिला देखील घाबरुन ट्रेनच्या दिशेने पळते. प्लॅटफॉर्मवर एकच गोंधळ उडालेला असतो. महिलांचा आवाज ऐकून ट्रेनमधील एक व्यक्ती चिमुकलीला घेऊन कसालही विचार न करता धावत्या ट्रेनमधून उतरतो. चिमुलीला एका हाताने पकडून तिला प्लॅटफॉर्मवर ठेवतो आणि पुन्हा ट्रेनमध्ये चढतो. हा क्षण जितका दिलासादायक होता तितकाच थरारकही होता.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहे. अनेकांनी यावर केमंट्स केल्या असून व्यक्तीचे कौतुक केले आहे. या भावाच्या धाडसाला सलाम असे एका नेटकऱ्याने कमेंट केली आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने जगात अशी माणसं कमी राहिलीत आता असे म्हटले आहे. तर एका नेटकऱ्याने बाकीच्यांनी ट्रेनची चेन का नाही ओढली असा प्रश्न केला आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Mother gets off train child left behind video viral

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Published On: Jul 06, 2026 | 06:02 PM

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