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Vaibhav Sooryavanshi: फक्त फलंदाजी नाही तर गोलंदाजीही करणार वैभव? IND vs IRE मॅचपूर्वी Video Viral

Updated On: Jun 26, 2026 | 12:03 PM IST
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सारांश

वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट संघात अष्टपैलू खेळाडूची भूमिका बजावणार आहे का? तो भारतीय संघासाठी फलंदाजी तसेच गोलंदाजीही करेल असं चाहत्यांना वाटतंय कारण त्याचा गोलंदाजी करताना व्हिडिओ व्हायरल झालाय

वैभव सूर्यवंशी होणार ऑलराऊंडर, व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशी होणार ऑलराऊंडर, व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशी करणार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आज पदार्पण 
  • अभिषेक शर्माला बॉलिंग करताना व्हिडिओ व्हायरल
  • नेट प्रॅक्टिसमध्ये बॅटिंग बॉलिंगचा केला सराव 
टीम इंडिया आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी-२० सामना आज खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघांमधील पहिला टी-२० सामना सायंकाळी ६:०० वाजता सुरू होईल. या सामन्यापूर्वी, वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये वैभव असे काहीतरी करताना दिसत आहे, ज्यामुळे सर्वांना आश्चर्य वाटले आहे. वैभव सूर्यवंशीचा हा व्हिडिओ अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

खरं तर, वयाच्या १५ व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीला भारतीय क्रिकेट संघात बोलावण्यात आले होते. आता, आयर्लंडविरुद्धच्या आजच्या सामन्यात त्याला पदार्पणाची संधी मिळेल की नाही, याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वैभवला टीम इंडियासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्याची संधी मिळेल की नाही, हे सामन्यापूर्वी होणाऱ्या नाणेफेकीवर ठरेल.

सामन्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशीने गोलंदाजी केली

यापूर्वी, वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये वैभव सूर्यवंशी नेटमध्ये फलंदाजी न करता गोलंदाजी करताना दिसत आहे. तेव्हापासून चाहते असा अंदाज लावत आहेत की, वैभव केवळ टीम इंडियासाठी फलंदाजीच नाही, तर आयर्लंडविरुद्ध गोलंदाजीही करू शकतो.

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वैभव सूर्यवंशीने अभिषेक शर्माला गोलंदाजी केली

खरं तर, वैभव सूर्यवंशीने भारतीय क्रिकेट संघाच्या सराव सत्रात आधी फलंदाजी केली आणि नंतर, फलंदाजीतून मोकळा झाल्यावर नेट्समध्ये गोलंदाजी केली. वैभव नेट्समध्ये अभिषेक शर्माला गोलंदाजी करताना दिसला. प्रत्येक वेळी जेव्हा अभिषेक शर्माने हवेत फटका मारला, तेव्हा वैभवने त्याला बाद करण्यासाठी अपील केले. या व्हिडिओमध्ये त्याची निर्दोषता स्पष्टपणे दिसून येते.

वैभव सूर्यवंशीला इतिहास रचण्याची संधी मिळेल

जर वैभव सूर्यवंशीने आज आयर्लंडविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले, तर तो भारतासाठी पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडू बनेल. त्याच्या आधी, सचिन तेंडुलकरने वयाच्या १६ व्या वर्षी टीम इंडियासाठी पदार्पण केले होते. आता, वयाच्या १५ व्या वर्षी पदार्पण करून वैभव सूर्यवंशी त्याचा विक्रम मोडू शकतो.

२०२६ च्या इंडियन प्रीमियर लीगमधील वैभव सूर्यवंशीच्या प्रभावी कामगिरीमुळे त्याला भारतीय क्रिकेट संघात स्थान मिळाले. त्याने १६ आयपीएल सामन्यांमध्ये एक शतक आणि पाच अर्धशतकांसह ७७६ धावा केल्या. या कामगिरीबद्दल त्याला ऑरेंज कॅप मिळाली. त्याने ७२ षटकारही मारले, जे एकाच हंगामात कोणत्याही फलंदाजाने मारलेले सर्वाधिक षटकार आहेत.

वैभव सूर्यवंशीचे क्रिकेट करिअर 

स्वरूप मॅच डाव नाबाद रन सर्वोच्च
स्कोर		 सरासरी बॉल्स स्ट्राइक
रेट		 शतक अर्धशतक चौकार छक्के
फर्स्ट क्लास (FC) 8 12 0 207 93 17.25 230 90.00 0 1 29 6
लिस्ट ए 13 13 0 564 190 43.38 319 176.80 1 2 66 34
टी20 34 34 1 1477 144 44.75 670 220.44 4 6 116 134

IND vs IRE: ‘नवा अध्याय…’ Vaibhav Sooryavanshi ची पदार्पणापूर्वी घोषणा, सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

भारतीय संघ  

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), संजू सैमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिन्स यादव और प्रसिद्ध कृष्णा

Web Title: India vs ireland 1st t20 in belfast vaibhav sooryavanshi bowling in net to abhishek sharma video viral

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Published On: Jun 26, 2026 | 12:03 PM

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