६ वर्षात तब्बल २४५ देशांची सफर! भारतीय ट्रॅव्हलरने जगभ्रंमती करुन रचला इतिहास; १६ पासपोर्टच्या ढिगाऱ्याचा VIDEO VIRAL

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बेनीने स्वत:च्या अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर करत त्याच्याकडील पासपोर्ट दाखवले. त्याने त्याची कहाणी लोकांनी सांगितली. बेनी प्रसाद हा मुळूचा बंगुळूरुचा रहिवासी आहे. तो एक प्रसिद्ध संगीतकार असून त्याने ६ वर्ष ६ महिने आणि २२ दिवसांता जगातील तब्बल २४५ देशांचा प्रवास केला आहे. त्याचे नाव जागतिक विक्रमातही नोंदवण्यात आले आहे. बेनीला प्रवासादरम्यान प्रत्येत देशाच्या बॉर्डवर लागणाऱ्या एन्ट्री आणि एक्झिट स्टॅम्पमुळे मुदत संपण्यापूर्वी पासपोर्टची पाने संपूर्ण जायची. यामुळे त्याला तब्बल १६ पासपोर्ट काढावे लागले.
बेनीचा हा प्रवास जितका थक्क करणारा वाटतो, तितकाच प्ररेणादायी देखील आहे. लहानपणी त्याला दम्याचा त्रास होता. यामुळे त्याच्या फुफ्फुसांचे ६०% नुकसान झाले होते. पण त्याने खचून न जाता म्युझिकच्या मदतीने स्वत:ला सावरले आणि संपूर्ण दग पाहण्यासाठी बाहेर पडला.
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सध्या बेनी प्रसादच्या १६ पासपोर्टच्या ढिगाऱ्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून नेटकरी थक्क झाले आहेत. लोकांचे स्वप्न एका देशात जाण्याचे असते, पण तुम्ही तर इतिहास रचला असे लोकांनी म्हटले आहे. अनेकांनी त्याच्या जगभ्रमंतीच्या पॅशनला सलाम केले आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.