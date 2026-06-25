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६ वर्षात तब्बल २४५ देशांची सफर! भारतीय ट्रॅव्हलरने जगभ्रंमती करुन रचला इतिहास; १६ पासपोर्टच्या ढिगाऱ्याचा VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 25, 2026 | 04:17 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत थक्क करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका व्यक्तीने ६ वर्षात तब्बल २४५ देशांची सफर करुन इतिहास रचला आहे. सध्या त्याचा १६ पासपोर्टच्या ढिगाऱ्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

viral

६ वर्षात तब्बल २४५ देशांची सफर! भारतीय ट्रॅव्हलरने जगभ्रंमती करुन रचला इतिहास; १६ पासपोर्टच्या ढिगाऱ्याचा VIDEO VIRAL

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विस्तार
  • १६ पासपोर्ट, ६ वर्षे, ६ महिने…
  • जगभ्रमंती करणाऱ्या भारतीय ट्रॅव्हलरची अनोखी कहाणी व्हायरल
  • नेटकरी थक्क
अनेकांनी फिरण्याची, विविध ठिकाणे पाहण्याची जगभ्रमंती करण्याची प्रचंड आवड असते. असे फिरण्यासाठी संधीची वाट पाहत बसत नाही. तर थेट बॅग-पॅक करुन कुठे तर ट्रेकिंगला-पर्यटनाला निघून जातात. सध्या अशाच एका जगभ्रमंतीची आवड असणाऱ्या भारतीय ट्रॅव्हलरचा अद्भुत कहाणी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या ट्रॅव्हरलचे नाव बेन्नी प्रसाद असून त्याच्याकडे तब्बल १६ देशांचे पासपोर्ट असून तो गेली ६ वर्षे ६ महिन्यांपासून फिरत आहे. सध्या त्याची ही कहाणी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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६ वर्षे आणि २४५ देशांची सफर

बेनीने स्वत:च्या अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर करत त्याच्याकडील पासपोर्ट दाखवले. त्याने त्याची कहाणी लोकांनी सांगितली. बेनी प्रसाद हा मुळूचा बंगुळूरुचा रहिवासी आहे. तो एक प्रसिद्ध संगीतकार असून त्याने ६ वर्ष ६ महिने आणि २२ दिवसांता जगातील तब्बल २४५ देशांचा प्रवास केला आहे. त्याचे नाव जागतिक विक्रमातही नोंदवण्यात आले आहे. बेनीला प्रवासादरम्यान प्रत्येत देशाच्या बॉर्डवर लागणाऱ्या एन्ट्री आणि एक्झिट स्टॅम्पमुळे मुदत संपण्यापूर्वी पासपोर्टची पाने संपूर्ण जायची. यामुळे त्याला तब्बल १६ पासपोर्ट काढावे लागले.

बेनीचा हा प्रवास जितका थक्क करणारा वाटतो, तितकाच प्ररेणादायी देखील आहे. लहानपणी त्याला दम्याचा त्रास होता. यामुळे त्याच्या फुफ्फुसांचे ६०% नुकसान झाले होते. पण त्याने खचून न जाता म्युझिकच्या मदतीने स्वत:ला सावरले आणि संपूर्ण दग पाहण्यासाठी बाहेर पडला.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या बेनी प्रसादच्या १६ पासपोर्टच्या ढिगाऱ्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून नेटकरी थक्क झाले आहेत. लोकांचे स्वप्न एका देशात जाण्याचे असते, पण तुम्ही तर इतिहास रचला असे लोकांनी म्हटले आहे. अनेकांनी त्याच्या जगभ्रमंतीच्या पॅशनला सलाम केले आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Indian traveler visits 245 countries in 6 years video viral

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Published On: Jun 25, 2026 | 04:17 PM

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