पुण्याच्या धार्मिक मेळाव्यात विकली गेली ‘Made In Pakistan’ चादर, Viral Video ने सोशल मिडियावर खळबळ

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महिलेने सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर करत धक्कादायक दावा केला. यात तिने म्हटले की, “दरवर्षी संकष्ट चतुर्थीच्या दिवशी एका छोट्या मेळाव्याचे आयोजन केले जाते. या मेळाव्यात लोक आपले लहान स्टाॅल्स लावून वस्तूंची विक्री करतात. मी तिथून दोन-तीन वस्तू खरेदी केल्या आणि यासोबतच तिथून मी एक बेडशीट देखील खरेदी केली”. तथापि महिलेने जेव्हा घरी जाऊन ही बेडशीट तपासली तेव्हा तिला यावर मेड इन पाकिस्तानचा टॅग दिसला. दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण वातावरण आणि चांगले संबंध नसताना पाकिस्तानच्या वस्तू भारतात कशा विकल्या जात आहेत यावर महिलेने प्रश्न उपस्थित केले.
महिलेने व्हिडिओत म्हटले की, “आम्ही कुठे राहतो? आम्ही सीमेवरही राहत नाही आणि आमच्या घरात ही ‘मेड इन पाकिस्तान’ची वस्तू आहे.” ती महिला पुढे म्हणाली, “मला खूप वाईट वाटत आहे. माझ्यासारख्या अनेक लोकांनी तिथून चादरी विकत घेतल्या आहेत आणि ही वस्तू त्यांच्या घरी गेली.”
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, मागील वर्षात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून भारतातील पहलगामवर हल्ला झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानातून होणाऱ्या आयातीवर बंदी घातली आहे. पाकिस्तानातून होणाऱ्या डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट दोन्ही इंपोर्टवर यावेळी बंदी घालण्यात आली. अशात पाकिस्तानी टॅगच्या वस्तू भारतात आढळणे संशयास्पद आहे.
A Hindu woman bought a bedsheet at a religious fair in Pune, Maharashtra. It had “Made in Pakistan” tag inside. She exposed how Pakistani goods are being sold openly at Hindu events to insult sentiments.@DGPMaharashtra pic.twitter.com/Zhr31Dpkho — Angry Saffron (@AngrySaffron) June 6, 2026
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महिलेचा हा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे. यासाठी एक विशेष पथक देखील तयार करण्यात आले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, अद्याप कुणीही अधिकृत तक्रार दाखल केली नाही आहे. त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला अशी उत्पादने विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.