Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Made In Pakistan Bedsheet Found At Pune Religious Fair Viral Video Sparks Controversy Viral News In Marathi

पुण्याच्या धार्मिक मेळाव्यात विकली गेली ‘Made In Pakistan’ चादर, Viral Video ने सोशल मिडियावर खळबळ

Updated On: Jun 16, 2026 | 01:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

Made In Pakistan Bedsheet Sold In Pune : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानमधून होणाऱ्या आयातीवर बंदी घातली आहे. मात्र, नुकत्याच व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे खळबळ उडाली आहे. पुण्यातील एका धार्मिक मेळाव्यात 'Made in Pakistan' टॅग असलेल्या चादरींची विक्री झाल्याचा दावा एका महिलेने केला आहे.

पुण्याच्या धार्मिक मेळाव्यात विकली गेली 'Made In Pakistan' चादर, Viral Video ने सोशल मिडियावर खळबळ

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एका धार्मिक मेळाव्यातून खरेदी केलेल्या वस्तूमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.
  • व्हायरल व्हिडिओनंतर संबंधित प्रकरणाची दखल घेत प्रशासनाने चौकशी सुरू केली आहे.
  • घटनेमुळे बाजारात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या उगम आणि पडताळणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पुण्याच्या एका धार्मिक मेळाव्यात “मेड इन पाकिस्तान” टॅग असलेली चादर विकल्याचा दावा एका महिलेने सोशल मिडियावर केला आहे. हा दावा पूजा सराफ नावाच्या महिलेकडून करण्यात आला असून पोलिसांना घटनेचा तपास सुरु केला आहे. महिलेच्या दाव्यानुसार, बुधवारी पिंपरी-चिंचवडच्या गोसावी मंदिरातील एका धार्मिक मेळाव्यादरम्यान तिने बेडशीट खरेदी केली. या दिवशी संकष्ट चतुर्थीचा सण साजरा केला जात होता आणि नेहमीप्रमाणे धार्मिक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मेळाव्यातून महिलेने काही वस्तू खरेदी केल्या पण घरी गेल्यावर तिला याचा मोठा पश्चाताप झाला. चला काय प्रकरण आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

‘तू मला ढगाइतकी सुंदर वाटतेय’, चिमुकल्याने आईची अशी स्तुती केली… ऐकून नेटीझन्सच्याही चेहऱ्यावर आलं हसू; क्यूट Video Viral

बेडशीटवर दिसला मेड इन पाकिस्तानचा टॅग

महिलेने सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर करत धक्कादायक दावा केला. यात तिने म्हटले की, “दरवर्षी संकष्ट चतुर्थीच्या दिवशी एका छोट्या मेळाव्याचे आयोजन केले जाते. या मेळाव्यात लोक आपले लहान स्टाॅल्स लावून वस्तूंची विक्री करतात. मी तिथून दोन-तीन वस्तू खरेदी केल्या आणि यासोबतच तिथून मी एक बेडशीट देखील खरेदी केली”. तथापि महिलेने जेव्हा घरी जाऊन ही बेडशीट तपासली तेव्हा तिला यावर मेड इन पाकिस्तानचा टॅग दिसला. दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण वातावरण आणि चांगले संबंध नसताना पाकिस्तानच्या वस्तू भारतात कशा विकल्या जात आहेत यावर महिलेने प्रश्न उपस्थित केले.

महिलेने व्हिडिओत म्हटले की, “आम्ही कुठे राहतो? आम्ही सीमेवरही राहत नाही आणि आमच्या घरात ही ‘मेड इन पाकिस्तान’ची वस्तू आहे.” ती महिला पुढे म्हणाली, “मला खूप वाईट वाटत आहे. माझ्यासारख्या अनेक लोकांनी तिथून चादरी विकत घेतल्या आहेत आणि ही वस्तू त्यांच्या घरी गेली.”

पाकिस्तान आयातीवर भारतात बॅन

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, मागील वर्षात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून भारतातील पहलगामवर हल्ला झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानातून होणाऱ्या आयातीवर बंदी घातली आहे. पाकिस्तानातून होणाऱ्या डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट दोन्ही इंपोर्टवर यावेळी बंदी घालण्यात आली. अशात पाकिस्तानी टॅगच्या वस्तू भारतात आढळणे संशयास्पद आहे.

झोपेच्या नादात काकांच करोडोंचं नुकसान झालं, दुकानातील धक्कादायक घटना कॅमेरात कैद; Video Viral

पोलिसांचा तपास सुरु

महिलेचा हा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे. यासाठी एक विशेष पथक देखील तयार करण्यात आले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, अद्याप कुणीही अधिकृत तक्रार दाखल केली नाही आहे. त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला अशी उत्पादने विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Made in pakistan bedsheet found at pune religious fair viral video sparks controversy viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 01:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘तू मला ढगाइतकी सुंदर वाटतेय’, चिमुकल्याने आईची अशी स्तुती केली… ऐकून नेटीझन्सच्याही चेहऱ्यावर आलं हसू; क्यूट Video Viral
1

‘तू मला ढगाइतकी सुंदर वाटतेय’, चिमुकल्याने आईची अशी स्तुती केली… ऐकून नेटीझन्सच्याही चेहऱ्यावर आलं हसू; क्यूट Video Viral

झोपेच्या नादात काकांच करोडोंचं नुकसान झालं, दुकानातील धक्कादायक घटना कॅमेरात कैद; Video Viral
2

झोपेच्या नादात काकांच करोडोंचं नुकसान झालं, दुकानातील धक्कादायक घटना कॅमेरात कैद; Video Viral

शिक्षक आहे की हैवान? निर्दयीपणे चिमुकल्यांना केली बेदम मारहाण, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या ऐकून मन हेलावेल; Video Viral
3

शिक्षक आहे की हैवान? निर्दयीपणे चिमुकल्यांना केली बेदम मारहाण, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या ऐकून मन हेलावेल; Video Viral

Gorilla Couple : बायको रागवली की असंच होतं! गोरिला कपलच्या भांडणाचा गोंडस VIDEO; पाहून नेटकरी म्हणाले, हा तर…
4

Gorilla Couple : बायको रागवली की असंच होतं! गोरिला कपलच्या भांडणाचा गोंडस VIDEO; पाहून नेटकरी म्हणाले, हा तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्याच्या धार्मिक मेळाव्यात विकली गेली ‘Made In Pakistan’ चादर, Viral Video ने सोशल मिडियावर खळबळ

पुण्याच्या धार्मिक मेळाव्यात विकली गेली ‘Made In Pakistan’ चादर, Viral Video ने सोशल मिडियावर खळबळ

Jun 16, 2026 | 01:50 PM
Odisa Crime: पंचायतीनंतरही शांत झाला नाही राग; मित्राची हत्या करून जंगलात पुरला मृतदेह; आरोपीला मुंबईतून अटक

Odisa Crime: पंचायतीनंतरही शांत झाला नाही राग; मित्राची हत्या करून जंगलात पुरला मृतदेह; आरोपीला मुंबईतून अटक

Jun 16, 2026 | 01:49 PM
Jio Recharge Plan: एका रिचार्जमध्ये चालणार 4 सिम! 75GB डेटासह मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग… किंमत केवळ इतकी

Jio Recharge Plan: एका रिचार्जमध्ये चालणार 4 सिम! 75GB डेटासह मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग… किंमत केवळ इतकी

Jun 16, 2026 | 01:48 PM
AIIMS Recruitment 2026: एम्समध्ये ‘या’ पदांसाठी बंपर भरती; १० वी ते पदवीधरांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

AIIMS Recruitment 2026: एम्समध्ये ‘या’ पदांसाठी बंपर भरती; १० वी ते पदवीधरांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

Jun 16, 2026 | 01:47 PM
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी चुकीचे निकष खपवून घेणार नाही : मनोज जरांगे-पाटील

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी चुकीचे निकष खपवून घेणार नाही : मनोज जरांगे-पाटील

Jun 16, 2026 | 01:39 PM
Pawanraje Nimbalkar Case : ३० लाखांची सुपारी, २० वर्षांचा खटला…! पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी मोठी अपडेट, कोर्टात काय घडलं?

Pawanraje Nimbalkar Case : ३० लाखांची सुपारी, २० वर्षांचा खटला…! पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी मोठी अपडेट, कोर्टात काय घडलं?

Jun 16, 2026 | 01:37 PM
Alliance OTT Show: 240 देशांमध्ये रंगणार ‘अलायन्स’; कुणाल खेमू होस्ट करणार प्राइम व्हिडिओचा पहिला डेली रिअॅलिटी शो!

Alliance OTT Show: 240 देशांमध्ये रंगणार ‘अलायन्स’; कुणाल खेमू होस्ट करणार प्राइम व्हिडिओचा पहिला डेली रिअॅलिटी शो!

Jun 16, 2026 | 01:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा