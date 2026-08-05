एका रिलसाठी मृत्यूला दिले आव्हान, धावत्या रेल्वेसमोर जाऊन उभा राहिला तरुण अन् मग जे घडलं... Video पाहून यूजर्सचा थांबला श्वास

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काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल व्हिडिओत आपण पाहू शकतो यात एक व्यक्ती रेल्वे स्थानकावर उभा असल्याचे दिसते. समोरुन येणाऱ्या रेल्वेला पाहून तो लगेच रेल्वे स्थानकावरुन रेल्वे रुळावर जातो आणि बरोबर रेल्वेच्या समोरच जाऊन उभा राहतो. कदाचित आपल्यात किती जास्त हिम्मत आहे हे दाखवण्याचा तो प्रयत्न करत असतो. तथापि, चालकाने या घटनेत प्रसंगावधान दाखवल्याने स्टंटबाजीत तरुणाचा बळी जात नाही. तरुणाला रेल्वे रुळावर उभं पाहून चालक लगेच गाडीला थांबवतो ज्यामुळे मोठी दुर्घटना टळते. गाडी थांबताच तरुण पुन्हा रेल्वे स्थानकावर चढतो आणि तिथून निघून जातो. आपल्या क्षुल्लक रिलसाठी सार्वजनिक ठिकाणी असे प्रकार करणे चुकीचे आहे. रेल्वेच्या नियमांनुसार जर एका अधिकऱ्याने तुम्हाला असं करताना पकडलं तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता असते.
रिवर्स मैजिक देखकर मज़ा तो आया 😄 लेकिन भाई ट्रेन की पटरी कोई स्टंट करने की जगह नहीं है।
एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है अपनी और अपनों की जिंदगी की कीमत समझिए।
स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए! pic.twitter.com/Ol6fgOobdA — Taslim Bano (@taslimbano5010) August 3, 2026
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या घटनेचा व्हिडिओ @taslimbano5010 नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत २ लाखाहून अधिकचे व्यूज मिळाले असून अनेकांनी कमेंट सेक्शनमध्ये व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “अर्थात, मजा तर सर्वोत्तम असतेच, पण रेल्वे रुळावर असा निष्काळजीपणा अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो. सुरक्षेकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. हुशारीने वागा आणि सुरक्षित राहा”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा कसला वेडेपणा आहे? रेल्वे रुळांवर ट्रेनसमोर असे स्टंट करणे जीवघेणे ठरू शकते. केवळ एक व्हिडिओ बनवण्यासाठी इतका मोठा धोका पत्करू नये. आरपीएफने त्याला पकडून चांगलाच धडा शिकवला पाहिजे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “आयुष्य कोणत्याही स्टंटपेक्षा मोठं आहे. रेल्वे रुळावर घेतलेली एक छोटीशी जोखीम क्षणात सर्व काही बदलू शकते”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.