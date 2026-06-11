Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Housemaid Caught On Hidden Camera Stealing Money From Home After Repeated Cash Disappearances Video Goes Viral

चोरीचा डाव फसला! कामवाली बाईची करामत हिडन कॅमेरात कैद; पोलिस पाहताच लपवला चेहरा… घटनेचा Video Viral

Updated On: Jun 11, 2026 | 02:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

Viral Video : सतत घरात होणाऱ्या चोरीमुळे कंटेट क्रिएटर शिवानीने घरात हिडन कॅमेरा बसवून घेतला. कॅमेरा बसवून तिने संपूर्ण प्लॅन तयार केला आणि काही दिवसांतच खऱ्या चोराचा कारनामा उघडकीस आणला. चोराचा सीसीटिव्ही फुटेज आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे.

चोरीचा डाव फसला! कामवाली बाईची करामत हिडन कॅमेरात कैद; पोलिस पाहताच लपवला चेहरा... घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • घरात वारंवार घडणाऱ्या एका प्रकारामुळे महिलेच्या मनात संशय निर्माण झाला आणि तिने सत्य शोधण्याचा निर्णय घेतला.
  • संशयाची खात्री करण्यासाठी तिने एक खास योजना आखली आणि संपूर्ण घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले.
  • समोर आलेल्या पुराव्यानंतर प्रकरण अधिक गंभीर बनले, ज्यामुळे पुढे पोलिसांपर्यंतही बाब पोहोचली.
पती-पत्नी दोघेही कामानिमित्त बाहेर असले की मदतीसाठी कामवाली बाईची गरज लागतेच. बऱ्याचदा कामवाली बाई शोधताना लोक फक्त तिचे काम पाहत नाही तर ती किती विश्वासू आणि निष्ठावान आहे याचीही पारख केली जाते. आपले घर असं दुसऱ्याला सांभाळायला देणं काही साधी गोष्ट नसते. याच पार्श्वभूमीवर अलिकडे सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ डिजीटल क्रिएटर शिवानी जांगरासोबत घडला. व्हिडिओची चर्चा सध्या सोशल मिडियावर चांगलीच रंगत असून यात शिवानीने तिच्या घरातील कामवाली बाईचा पर्दाफाश केल्याचे दृष्य दिसले. चला काय घडलं ते जाणून घेऊया.

सर्वांना बाबा आहेत, पण तुम्ही दारु पिऊन गेलात… वडिलांच्या फोटोसमोर मुलीने व्यक्त केली खंत, यूजर्सही झाले भावूक; Video Viral

काय आहे प्रकरण?

शिवानीने आपला अनुभव शेअर करताना सांगितले की, मागील काही काळापासून तिच्या घरातून पैसै अचानक गायब होत होते. सुरुवातीला तिला वाटलं की ही तिची चूक किंवा गैरसमज असावा पण पुन्हा पुन्हा पैसै गायब होत असल्याने तिच्या मनात संशय येऊ लागला. शिवानीने सांगितल्याप्रमाणे, तिच्या घरात कुटुंबातील सदस्यांव्यतिरिक्त फक्त त्यांच्या घरातील कामवाली बाई घरात वावरत होती. अशात सत्य जाणून घेण्यासाठी तिने आपल्या घरात एक हिडन कॅमेरा बसवून घेतला.

प्लॅननुसार शिवानीने नोटांची पर्स जाणून बुजून अशा ठिकाणी ठेवली जिथे हिडन कॅमेरा बसवण्यात आला होता. यानंतर त्या कॅमेराच्या मदतीने ती सर्व घटनाक्रमावर लक्ष ठेवू लागली. याच हिडन कॅमेरात शिवानीला पैशांची चोरी कोण करतय ते समजलं आणि याचा व्हिडिओ तिने सोशल मिडियावर शेअर केला. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, कामाला आल्यानंतर काही वेळातच कामवाली बाईची नजर शिवानीच्या पर्सवर जाते. आरोपानुसार, पर्स पाहताच ती त्यातून काही पैसै चोरुन घेते. ही संपूर्ण घटना आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे.

 

View this post on Instagram

 

अरे बापरे! उन्हापासून वाचण्यासाठी तरुणाचाअनोखा जुगाड, डोक्यावर सोलार पॅनल तर तोंडाजवळ फॅन… पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

शिवानीला जेव्हा याची माहिती मिळाली तेव्हा तिने कामवाली बाईला याची विचारणा केली. तिने सुरुवातीला आपली चूक स्वीकारण्यास नकार दिला पण कॅमेरात कैद झालेला पुरावा पाहताच स्थिती बदलून गेली. शिवानीने सांगितले की प्रकरण वाढल्यानंतर तिने पोलिसांनाही याची माहिती दिली ज्यानंतर पोलिसांनी या घटनेची चाैकशी सुरु केली. यानंतर कामवाली बाईकडून तक्रार मागे घेण्याची विनंती केली गेली ज्यानंतर तिला समज देऊन कुटुंबाने हे प्रकरण मिटवले आणि कायदेशीर कारवाई पुढे वाढवली नाही.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Housemaid caught on hidden camera stealing money from home after repeated cash disappearances video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 02:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ? जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले, म्हणाले…
1

प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ? जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले, म्हणाले…

अरे बापरे! उन्हापासून वाचण्यासाठी तरुणाचाअनोखा जुगाड, डोक्यावर सोलार पॅनल तर तोंडाजवळ फॅन… पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral
2

अरे बापरे! उन्हापासून वाचण्यासाठी तरुणाचाअनोखा जुगाड, डोक्यावर सोलार पॅनल तर तोंडाजवळ फॅन… पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

सर्वांना बाबा आहेत, पण तुम्ही दारु पिऊन गेलात… वडिलांच्या फोटोसमोर मुलीने व्यक्त केली खंत, यूजर्सही झाले भावूक; Video Viral
3

सर्वांना बाबा आहेत, पण तुम्ही दारु पिऊन गेलात… वडिलांच्या फोटोसमोर मुलीने व्यक्त केली खंत, यूजर्सही झाले भावूक; Video Viral

Stunt Video : मुलींसमोर हिरोगिरी आली अंगलट; इंप्रेस करण्यासाठी बाईक स्टंट करायला गेले अन्…, पाहा काय घडलं? Video Viral
4

Stunt Video : मुलींसमोर हिरोगिरी आली अंगलट; इंप्रेस करण्यासाठी बाईक स्टंट करायला गेले अन्…, पाहा काय घडलं? Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चोरीचा डाव फसला! कामवाली बाईची करामत हिडन कॅमेरात कैद; पोलिस पाहताच लपवला चेहरा… घटनेचा Video Viral

चोरीचा डाव फसला! कामवाली बाईची करामत हिडन कॅमेरात कैद; पोलिस पाहताच लपवला चेहरा… घटनेचा Video Viral

Jun 11, 2026 | 02:27 PM
उच्च शिक्षणाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ असणारी UGC संस्था नेमकी आहे तरी काय? जाणून घ्या नव्या गाइडलाईन्स आणि विद्यापीठ मान्यता प्रक्रिया!

उच्च शिक्षणाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ असणारी UGC संस्था नेमकी आहे तरी काय? जाणून घ्या नव्या गाइडलाईन्स आणि विद्यापीठ मान्यता प्रक्रिया!

Jun 11, 2026 | 02:27 PM
Hormuz Attack : होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू, २ मृतदेह ताब्यात

Hormuz Attack : होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू, २ मृतदेह ताब्यात

Jun 11, 2026 | 02:27 PM
Mumbai Metro Aqua Line: मेट्रो प्रवास झाला आणखी स्मार्ट! एक्वा लाईनमध्ये प्रवाशांना मिळणार अखंड मोबाईल नेटवर्क

Mumbai Metro Aqua Line: मेट्रो प्रवास झाला आणखी स्मार्ट! एक्वा लाईनमध्ये प्रवाशांना मिळणार अखंड मोबाईल नेटवर्क

Jun 11, 2026 | 02:24 PM
नाईटक्लब प्रकरणानंतर ECB ची कठोर भूमिका; बेन स्टोक्स-अ‍ॅटकिन्सन दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर, जो रूटच्या हाती इंग्लंडची धुरा

नाईटक्लब प्रकरणानंतर ECB ची कठोर भूमिका; बेन स्टोक्स-अ‍ॅटकिन्सन दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर, जो रूटच्या हाती इंग्लंडची धुरा

Jun 11, 2026 | 02:23 PM
Bandar Movie: सुरक्षित पर्यायांच्या काळात निखिल द्विवेदींचं धाडसी पाऊल; ‘बंदर’ का ठरतोय वर्षातील सर्वात चर्चित चित्रपट?

Bandar Movie: सुरक्षित पर्यायांच्या काळात निखिल द्विवेदींचं धाडसी पाऊल; ‘बंदर’ का ठरतोय वर्षातील सर्वात चर्चित चित्रपट?

Jun 11, 2026 | 02:18 PM
कामचुकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची गय नाही, २ महिन्यांत थेट हकालपट्टी! छ. संभाजीनगर मनपा आयुक्तांचा कडक इशारा

कामचुकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची गय नाही, २ महिन्यांत थेट हकालपट्टी! छ. संभाजीनगर मनपा आयुक्तांचा कडक इशारा

Jun 11, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें