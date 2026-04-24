World War 3: ‘मी खरंच मोठी चूक केली, ते मांजर-कुत्र्यांसारखे…’, इराणचं नाव घेऊन ट्रम्प यांनी पुन्हा केले खळबळजनक विधान

Donald Trump Iran news Marathi : जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे की काय, अशी भीती वाटावी इतकी भीषण परिस्थिती सध्या पश्चिम आशियात निर्माण झाली आहे. एकीकडे अमेरिका आणि इराणमधील तणाव पराकोटीला पोहोचला आहे, तर दुसरीकडे इस्रायलने इराणवर मोठे हल्ले करण्यासाठी आपली क्षेपणास्त्रे सज्ज केली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी तर आता थेट ‘गोळ्या झाडण्याचे’ आदेश दिल्याने होर्मुझच्या समुद्रात रक्ताचे पाट वाहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका प्रतिक्रियेने खळबळ उडवून दिली आहे. इराणच्या कृत्यांचा निषेध करताना ट्रम्प म्हणाले, “मी मोठी चूक केली, ते कुत्र्या आणि मांजरांसारखे वागत आहेत.” ट्रम्प यांनी अमेरिकन नौदलाला कडक सूचना दिली आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये सुरुंग पेरताना आढळणाऱ्या कोणत्याही इराणी बोटींना तातडीने नष्ट करा. दरम्यान, एका सोशल मीडिया रिपोस्टमुळे ट्रम्प यांनी भारताचा अपमान केल्याची चर्चा सुरू झाली होती, परंतु अमेरिकन दूतावासाने तातडीने स्पष्टीकरण देत ट्रम्प भारताला एक “महान देश” आणि पंतप्रधान मोदींना आपला “खास मित्र” मानत असल्याचे स्पष्ट केले.
इराणने आता जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी असलेल्या ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ उघडण्यासाठी अत्यंत कठीण अट ठेवली आहे. इराणच्या मते, त्यांची जप्त केलेली ११ ट्रिलियन डॉलर्सची मालमत्ता जोपर्यंत अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश परत करत नाहीत, तोपर्यंत हा जलमार्ग बंदच राहील. यावर प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी सांगितले की, इस्रायली सैन्य पूर्णपणे तयार आहे. फक्त व्हाईट हाऊसकडून ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळताच इराणमधील महत्त्वाच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले जाईल.
President Trump: They are fighting like cats and dogs over the leadership of Iran. pic.twitter.com/1ZVJNbX1nm — World Source News (@Worldsource24) April 23, 2026
इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डने (IRGC) दुबईहून गुजरातच्या दिशेने येणारे एक व्यापारी जहाज जप्त केल्यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले आहे. भारताने आपल्या सर्व नागरिकांना इराणचा प्रवास न करण्याचा आणि तिथल्या भारतीयांना तातडीने मायदेशी परतण्याचा सल्ला दिला आहे. भारतासाठी हा प्रश्न केवळ सुरक्षेचा नसून उर्जेचाही आहे, कारण होर्मुझमधून भारताचा मोठा तेल पुरवठा होतो.
सध्या तेहरानमध्ये हवाई संरक्षण यंत्रणा (Air Defense) सक्रिय करण्यात आली असून जागोजागी सायरन वाजत आहेत. अमेरिकेचे ‘बी-५२’ बॉम्बर विमाने या प्रदेशात घिरट्या घालत असून कोणत्याही क्षणी युद्धाची अधिकृत घोषणा होऊ शकते. जागतिक बाजारपेठेत सोन्याचे आणि तेलाचे भाव गगनाला भिडले असून या संघर्षाचा परिणाम प्रत्येक भारतीयाच्या खिशावर होणार आहे.
Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन नौदलाला होर्मुझमध्ये सुरुंग पेरणाऱ्या कोणत्याही इराणी बोटींना जागीच नष्ट करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
Ans: इराणने आपली जप्त केलेली ११ ट्रिलियन डॉलर्सची मालमत्ता परत मिळावी, अशी अट ठेवली असून त्याशिवाय मार्ग उघडण्यास नकार दिला आहे.
Ans: वाढता तणाव पाहता भारताने आपल्या नागरिकांना इराणचा प्रवास टाळण्याचे आणि तिथे असलेल्या भारतीयांना तातडीने इराण सोडण्याचे आवाहन केले आहे.