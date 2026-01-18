हा कसला स्टंट! काही भेटलं नाही म्हणून स्वतःच्याच मैत्रिणीला लाथ मारत ट्रेनमधून लोटलं, दिल्ली मेट्रोचा Video Viral

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ दिल्ली मेट्रोतील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. साडी घातलेली एक महिला खांबाला धरून उभी आहे, तर तिची मैत्रीण गेटजवळ उभी आहे. अचानक, साडी घातलेली महिला उडी मारते आणि तिच्या मैत्रिणीला लाथ मारते. लाथ इतकी जोरदार असते की मैत्रिणीचा तोल जातो आणि ती थेट प्लॅटफॉर्मवर पडते. काही सेकंदांसाठी, हे दृश्य अत्यंत भयानक दिसते, कारण मेट्रो प्लॅटफॉर्मवर पडणे जीवघेणे ठरू शकते. तथापि, नंतर व्हिडिओमध्ये, प्लॅटफॉर्मवर पडणारी मैत्रीण हसत हसत उठते आणि दोन्ही मैत्रिणी एकमेकींवर हसू लागतात. यावरून हे स्पष्ट होते की हे सर्व स्क्रिप्ट केलेले होते आणि रील बनवण्यासाठी केले गेले होते. व्हिडिओत महिलांनी मस्तीसाठी जरी हे कृत्य केलं असलं तरी सोशल मीडियावर मात्र युजर्स घटनेवर आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. अशी मैत्रीण असली तर शत्रूंची गरज लागणार नाही अशा प्रतिक्रिया लोक व्हिडिओला देत आहेत.
???😭😭 pic.twitter.com/Zmqixc8saM — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 16, 2026
इतकी वर्षे अज्ञात… जगापासून दूर असलेली अमेझॉनची रहस्यमय जमात प्रथमच कॅमेरात कैद, दृश्यांनी सोशल मीडियावर उडवली खळबळ; Video Viral
दरम्यान हा व्हिडिओ @Bahujan_Era नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “ती अजूनही तिची मैत्रीण आहे का?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “समाजात छप्परी जातीच्या महिलांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. दोघेही पूर्णपणे बावळट आहेत” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे अजिबात हास्यास्पद नव्हते”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.