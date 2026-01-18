Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हा कसला स्टंट! काही भेटलं नाही म्हणून स्वतःच्याच मैत्रिणीला लाथ मारत ट्रेनमधून लोटलं, दिल्ली मेट्रोचा Video Viral

Delhi Metro Video : दिल्ली मेट्रोतील नवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे. यात एक महिला आपल्याच मैत्रिणीला लाथ मारत ट्रेनमधून बाहेर फेकताना दिसून येते. व्हिडिओत पुढे काय घडलं ते तुम्हीच पहा.

Updated On: Jan 18, 2026 | 10:06 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • दिल्ली मेट्रोतील नवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओमध्ये एक महिला आपल्या मैत्रिणीला लाथ मारत ट्रेनमधून बाहेर काढते.
  • व्हिडिओतील दृश्यांवर आता युजर्सने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
दिल्ली मेट्रोचे अनेक व्हिडिओज सोशल मीडियावर नेहमीच व्हायरल होत असतात. कधी भांडणाचे तर कधी हाणामारीचे… आता मात्र इंटरनेटवर दिल्ली मेट्रोचा एक अनोखा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एक मैत्रीण मस्ती मस्तीत आपल्या मैत्रीणीला लाथ मारत मेट्रोमधून बाहेर काढताना दिसून येते. मेट्रो भरलेली असल्याचे युजर्ससह इतर प्रवासीही ते पाहून थक्क झाले. व्हिडिओत प्रवाशांच्या आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया स्पष्ट दिसून येतात. चला तर मग व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ दिल्ली मेट्रोतील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. साडी घातलेली एक महिला खांबाला धरून उभी आहे, तर तिची मैत्रीण गेटजवळ उभी आहे. अचानक, साडी घातलेली महिला उडी मारते आणि तिच्या मैत्रिणीला लाथ मारते. लाथ इतकी जोरदार असते की मैत्रिणीचा तोल जातो आणि ती थेट प्लॅटफॉर्मवर पडते. काही सेकंदांसाठी, हे दृश्य अत्यंत भयानक दिसते, कारण मेट्रो प्लॅटफॉर्मवर पडणे जीवघेणे ठरू शकते. तथापि, नंतर व्हिडिओमध्ये, प्लॅटफॉर्मवर पडणारी मैत्रीण हसत हसत उठते आणि दोन्ही मैत्रिणी एकमेकींवर हसू लागतात. यावरून हे स्पष्ट होते की हे सर्व स्क्रिप्ट केलेले होते आणि रील बनवण्यासाठी केले गेले होते. व्हिडिओत महिलांनी मस्तीसाठी जरी हे कृत्य केलं असलं तरी सोशल मीडियावर मात्र युजर्स घटनेवर आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. अशी मैत्रीण असली तर शत्रूंची गरज लागणार नाही अशा प्रतिक्रिया लोक व्हिडिओला देत आहेत.

दरम्यान हा व्हिडिओ @Bahujan_Era नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “ती अजूनही तिची मैत्रीण आहे का?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “समाजात छप्परी जातीच्या महिलांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. दोघेही पूर्णपणे बावळट आहेत” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे अजिबात हास्यास्पद नव्हते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Delhi metro video woman kicks her friend out of train viral news in marathi

Published On: Jan 18, 2026 | 10:06 AM

