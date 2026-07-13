Darjeeling Toy Train-Taxi Viral Video: कॉन्फिडन्स लेव्हल 1000! ‘ट्रेन चुकीच्या बाजूने येतेय!’ पठ्ठ्याच्या लॉजिकने नेटकरी लोटपोट

Darjeeling Toy Train And Taxi Viral Video : सोशल मीडियावर दररोज अनेक मजेशीर आणि आश्चर्यचकित करणारे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ हसवतात, तर काहींमुळे लोक अवाक् होतात. सध्या पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग येथील एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. या व्हिडिओमध्ये एका टॅक्सी चालकाने रेल्वे रुळावरून येणाऱ्या टॉय ट्रेनलाच चुकीच्या दिशेने आल्याचा दावा केल्यामुळे हा प्रकार इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दार्जिलिंगची प्रसिद्ध टॉय ट्रेन आपल्या नियमित मार्गावरून प्रवास करत होती. त्याच वेळी रेल्वे रुळांच्या अगदी जवळ एक महिंद्रा सुमो उभी होती. जागा कमी असल्याने ट्रेनचा एक भाग त्या वाहनाला हलकासा स्पर्श झाला. या घटनेनंतर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव ट्रेन तातडीने थांबवण्यात आली.
मात्र, यानंतर घडलेली घटना अधिकच आश्चर्यकारक होती. गाडीचा चालक संतापाने खाली उतरला आणि त्याने थेट ट्रेनच्या लोको पायलटशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. त्याचा दावा होता की ट्रेन चुकीच्या बाजूने येत होती. आसपास उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी आणि काही प्रवाशांनी त्याला रेल्वे नेहमी रुळांवरूनच धावते आणि हा तिचाच निश्चित मार्ग असल्याचे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. तरीही चालक आपल्या मतावर ठाम राहिल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसून येते.
या प्रकाराची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासन आणि स्थानिक पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. प्राथमिक चौकशीत संबंधित वाहन रेल्वे रुळांच्या अत्यंत जवळ चुकीच्या पद्धतीने उभे करण्यात आल्याचे समोर आले. यामुळे रेल्वेच्या सुरक्षित प्रवासात अडथळा निर्माण झाला होता. त्यानंतर पोलिसांनी संबंधित वाहन ताब्यात घेतले आणि चालकाविरोधात आवश्यक कायदेशीर कारवाई सुरू केली. रेल्वेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करणे आणि सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी या प्रसंगावर विनोदी मीम्स तयार केले, तर काहींनी चालकाच्या आत्मविश्वासावर उपरोधिक टिप्पणी केली. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, “इतका आत्मविश्वास प्रत्येकाकडे असावा की रेल्वेलाच चुकीचे ठरवता येईल.” दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने गंमतीने म्हटले, “टॉय ट्रेन पाहून कदाचित त्यांना ती खऱ्या रेल्वेसारखी वाटलीच नसेल.”
या घटनेने एक महत्त्वाचा संदेशही दिला आहे. वाहन चालवताना वाहतूक नियमांबरोबरच रेल्वे सुरक्षा नियमांचे पालन करणे तितकेच आवश्यक आहे. रेल्वे मार्गाजवळ वाहन उभे करणे किंवा निष्काळजीपणा करणे मोठ्या अपघाताला कारणीभूत ठरू शकते. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ लोकांचे मनोरंजन करत असला, तरी अशा घटनांकडे केवळ विनोद म्हणून न पाहता त्यातून सुरक्षिततेचा धडा घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
Darjeeling hill train and taxi collide; driver seen arguing with the loco pilot, insisting the train was on the "wrong side." 😄 Sometimes reality writes better comedy than fiction. The iconic Darjeeling Himalayan Railway "Toy Train" was proceeding along its fixed, century-old… pic.twitter.com/CW4LP2dvJC — Colonel Mayank Chaubey (@col_chaubey) July 12, 2026