Viral Video :तहानलेल्या जीवाची हाक ऐकली! महिलेच्या एका मदतीने माकडाला मिळालं पाणी, VIDEO व्हायरल

उन्हाळा सुरू झाला की वाढते तापमान माणसांसोबतच प्राणी आणि पक्ष्यांनाही त्रास देऊ लागते. पाण्याची कमतरता अनेक जीवांसाठी मोठी समस्या ठरते. अशावेळी एखाद्या सजीवाना वेळेवर मदत मिळाली, तर त्याचा जीवही वाचू शकतो. सध्या सोशल मीडियावर अशाच एका भावूक प्रसंगाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, एका महिलेच्या संवेदनशील वागण्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. व्हिडिओमध्ये एक माकड पाण्याच्या शोधात भटकताना दिसते. त्याच्या समोर पाण्याचा नळ असतो, मात्र तो उघडण्याची पद्धत त्याला समजत नाही. त्यामुळे ते वारंवार नळाला हात लावून पाणी मिळवण्याचा प्रयत्न करते. अनेक प्रयत्न करूनही त्याला यश येत नाही. त्याच्या हालचालींवरून ते खूप तहानलेले असल्याचे स्पष्ट जाणवते.
याच वेळी तिथून जाणाऱ्या एका महिलेचे लक्ष त्या माकडाकडे जाते. ती परिस्थिती समजून घेते आणि कोणतीही घाई किंवा भीती न बाळगता शांतपणे पुढे जाते. ती नळ सुरू करते आणि पाणी वाहू लागते. त्यानंतर ती माकडाला आरामात पाणी पिता यावे यासाठी मदत करते. माकडही शांतपणे पाणी पिते आणि कोणताही आक्रमकपणा दाखवत नाही. या संपूर्ण प्रसंगात सर्वात भावणारी गोष्ट म्हणजे माणूस आणि प्राणी यांच्यात दिसलेला विश्वास. महिलेने दाखवलेली दयाळू वृत्ती आणि माकडाने दाखवलेला संयम पाहून अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आले. शब्दांशिवायही प्रेम, माया आणि विश्वास व्यक्त होऊ शकतो, याचे हे सुंदर उदाहरण असल्याचे अनेकांनी म्हटले आहे.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर होताच हजारो लोकांनी त्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी त्या महिलेच्या कृतीचे कौतुक करत तिला खऱ्या अर्थाने माणुसकी जपणारी व्यक्ती म्हटले. काहींनी प्रत्येकाने घराबाहेर पक्षी आणि प्राण्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करावी, असे आवाहन केले. तर काहींनी अशा छोट्या कृतीमुळे समाजात चांगला संदेश पोहोचत असल्याचे मत व्यक्त केले. आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेकदा आपण आपल्या आजूबाजूच्या मुक्या जीवांकडे दुर्लक्ष करतो. मात्र, थोडीशी संवेदनशीलता आणि काही मिनिटांचा वेळ एखाद्या जीवासाठी अमूल्य ठरू शकतो. उन्हाळ्याच्या दिवसांत घराबाहेर पाण्याचे भांडे ठेवणे, जखमी किंवा तहानलेल्या प्राण्यांना मदत करणे आणि त्यांच्याशी प्रेमाने वागणे ही प्रत्येकाची सामाजिक जबाबदारी आहे.
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हा व्हिडिओ केवळ एक घटना नाही, तर माणुसकीचा सुंदर संदेश देणारा प्रसंग आहे. दया, करुणा आणि सहकार्य या मूल्यांची आजही समाजाला तितकीच गरज आहे. प्रत्येकाने अशा छोट्या कृतीतून निसर्गातील प्रत्येक सजीवाबद्दल आपली जबाबदारी ओळखली, तर जग नक्कीच अधिक सुंदर आणि संवेदनशील बनेल
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