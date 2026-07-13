12-Year-Old AI Entrepreneur Manna Jampala: ज्या वयात मुलांचे लक्ष फक्त खेळण्या-बागडण्यावर असते, त्या वयात एका मुलीने एआय (AI) शिकून अशी कामगिरी करून दाखवली आहे, ज्याचा कोणी त्या वयात विचारही करू शकत नाही. शाळा आणि आपले छंद जोपासण्यात व्यस्त राहण्याच्या वयात, मना जमपाला (Manna Jampala) हिने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप उभा केला आहे आणि त्याद्वारे अनेक कंपन्या चालवल्या जात आहेत. अवघ्या १२ व्या वर्षी ही अद्भूत कामगिरी करणारी मना ही ब्रिटिश कोलंबियामधील केलोना (Kelowna) येथे राहणारी आहे. ती सध्या ७ वी इयत्तेत शिकत असून ‘वोक्सा’ या स्टार्टअपची संस्थापिका आहे. ‘Voxa’ हे एक एआय-पावर्ड रिसेप्शनिस्ट आहे, जे व्यवसायांचे कस्टमर कॉल्स २४ तास आणि ७ दिवस व्यवस्थापित करण्यास मदत करते. चला तर मग जाणून घेऊया की मना जमपाला हिने अवघ्या १२ व्या वर्षी ही किमया कशी करून दाखवली?
१२ वर्षांच्या मना जमपाला हिला तिच्या वडिलांच्या कामाच्या ठिकाणी येणाऱ्या एका समस्येवरून प्रेरणा मिळाली. तिने वास्तविक जीवनातील या आव्हानाला एका नाविन्यपूर्ण एआय सोल्युशनमध्ये बदलले. मना हिने वयाच्या अवघ्या ९ व्या वर्षी ‘पायथन’ (Python) भाषा शिकली आणि कोडिंगबद्दल माहिती मिळवल्यानंतर वयाच्या ११ व्या वर्षी तिने एआय प्रॉडक्ट्स (AI Products) बनवण्यास सुरुवात केली. यानंतर तिने स्वतःचा स्टार्टअप सुरू केला. तिचा हा प्रवास तिला जगातील सर्वात तरुण एआय उद्योजकांपैकी एक बनवतो.
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मनाला ‘Voxa’ ची कल्पना तेव्हा सुचली, जेव्हा तिने तिच्या वडिलांच्या व्यवसायात एक गोष्ट पाहिली. तिथे इतर ग्राहकांना अटेंड करत असताना कर्मचारी अनेकदा येणारे फोन कॉल्स मिस करायचे. सतत कॉल मिस होण्याच्या या समस्येचे निवारण करण्यासाठी तिने एक असा एआय व्हॉईस असिस्टंट (AI Voice Assistant) तयार केला, जो केवळ फोन कॉल्सची उत्तरेच देत नाही, तर अपॉइंटमेंट्स शेड्युल करू शकतो, रेस्टॉरंटचे ऑर्डर्स घेऊ शकतो, फॉलो-अप मेसेजेस पाठवू शकतो आणि कॉलचा संपूर्ण सारांश देखील तयार करू शकतो.
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‘वोक्सा’चा (Voxa) वापर सध्या कॅनडा, भारत आणि कंबोडियामधील व्यवसायांद्वारे केला जात आहे. ही प्रणाली सेवा-आधारित व्यवसायांसाठी २४/७ एआय व्हॉईस असिस्टंट तयार करते. याद्वारे कंपन्यांना मिस्ड कॉल्स, कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण आणि सेवेमध्ये येणारे अडथळे कमी करण्यास मदत होते. सध्या ही कंपनी रेस्टॉरंट्स, फार्मसी यांसारख्या इतर सेवा क्षेत्रांशी जोडली गेली आहे आणि कॅनडामध्ये पूर्णपणे पायलट प्रोजेक्ट्स तसेच लाईव्ह डिप्लॉयमेंटवर काम करत आहे. मना जमपाला हिचा हा शोध अनेकांसाठी एक मोठी प्रेरणा ठरू शकतो.