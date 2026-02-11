Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बापाची माया! बॅक सीटवर लेकीची झोप, पुढे कुटुंबाची जबाबदारी; रिक्षाचालकाचा भावनिक Video Viral

Rikshaw Driver Video : शेवटी बापाचं काळीज, पत्नीच्या मृत्यूनंतर मुलीला रिक्षाच्या बॅक सीटवर बसून ओढू लागला संघर्षाची गाडी. रिक्षाचालकाचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर सर्वांनाच भावूक करत आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 09:06 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • व्हायरल व्हिडिओमध्ये एका रिक्षामध्ये लहान मुलगी बॅक सीटवर झोपल्याचे दिसते.
  • खरंतर ती रिक्षाचालकाचीच मुलगी असते.
  • बापाचा संघर्ष काही साधा नव्हे असं म्हणत आता युजर्स व्हिडिओवर कमेंट्स करत आहेत.
आयुष्य कितीही गरीबीचं असलं तरी एक बाप आपल्या मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खडतर प्रयत्न करत असतो. मुलांची काळजी, त्यांचा आनंद आणि त्यासाठी सुरु असलेला आयुष्याचा संघर्ष आपल्याला भारताच्या प्रत्येक रस्त्यावर दिसून येतो. अलिकडे एका रिक्षाचालकाचा भावनिका व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तो आपल्या मुलीसह कामाचा व्याप पूर्ण करताना दिसून आला. व्हिडिओमध्ये रिक्षाचाकाची मुलगी बॅक सीटवर झोपलेली असते तर बाप रिक्षा चालवत आपल्या उदरनिर्वाहासाठी मेहनत करत असतो. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

नातीकडून आज्जीला धडे! 75 वर्षांची आज्जी 5 वर्षांच्या नातीसोबत शिकतेय कथ्थक, पाहून युजर्स गेले भारावून; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक माणूस रिक्षात चढाताच त्याला बॅक सीटवर एक चिमुकली झोपल्याचे दिसून येते. जेव्हा व्यक्ती रिक्षाचालकाला मुलीविषयी विचारतो तेव्हा तो सांगतो की, ती माझीच मुलगी आहे आणि ती नेहमीच त्याच्यासोबत रिक्षात असते. रिक्षाचालकाने स्पष्ट केले की, तो एक बाप आहे आणि पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्याने आपल्या मुलीची काळजी घेण्यासाठी तिला स्वत:सोबत ठेवायला सुरुवात केली आहे. दिवसभर तिला आपल्यासोबत ठेवतो. आयुष्यात प्रचंड अडचणी असूनही यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावर एक स्मितहास्य असतं जे अनेकांच्या काळजाला भिडतं. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर असे म्हणता येईल की जर आई होणे सोपे नसेल तर वडील होणे देखील सोपे काम नाही.

गणितात 18 मार्क दिले म्हणून विद्यार्थ्याने शिक्षिकेलाच क्लासरूममध्ये धुतलं, बुक्क्यांचा केला मारा अन् धक्कादायक Video Viral

हा व्हिडिओ @Sheetal2242 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “आपल्या मुलीला इतक्या प्रेमाने वाढवणारा संवेदनशील बाप, एक जबाबदार बाप, तुम्हाला सलाम, अशी मुलगी भाग्यवान असते” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ तुम्ही चुकीचे म्हणत आहात, मग तुम्ही वडील असोत, आई असोत किंवा भाऊ असोत, “एक जबाबदार व्यक्ती असणे इतके सोपे नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “वडिलांचे आयुष्य संघर्षाने भरलेले असते!”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 11, 2026 | 09:06 AM

