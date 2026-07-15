आता इन्फ्लुएन्सर्सची सुट्टी! धावत्या स्कॉर्पिओवर चढून आजीबाईंचा खतरनाक स्वॅग; VIDEO पाहून लोक म्हणाले…

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक आजी काळ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओ कारवर चढून रील बनवताना दिसत आहे. त्यांचा स्टायलिश आणि बेधडक अंदाज सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की आजी साडी नेसून, गॉगल घालून स्कॉर्पिओ कारवर पूर्ण तोऱ्यात चढल्या आहेत. दरवाज्याजवळ उभ्या राहून एक पाय गाडीच्या फुटबोर्डवर ठेवून एका हाताने दरवाजा पकडून रुबाबदारपणे उभ्या आहेत. कॅमेराकडे पाहत मोठ्या स्टारसारखे सर्वांना हॅलो बोलण्याची अॅक्टिंग करत आहे.
गुजरात के राजकोट से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला कथित तौर पर चलती स्कॉर्पियो SUV पर रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर ऐसे स्टंट युवाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान… pic.twitter.com/sCoywZTQWN — State Mirror Hindi (@statemirrornewz) July 13, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @statemirrornewz या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा व्हिडिओ गुजरातच्या राजकोटमधील असून आजींचे नाव मंजुबेन आहे. त्या ७० वर्षांच्या असून एका शाळेबाहेर नाश्ता विकून आपले पोट भरतात. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचे नेटकऱ्यांकडून कौतुक होत आहे. वय तर केवळ एक आकडा आहे, असे लोकांचे म्हणणे आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.