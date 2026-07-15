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आता इन्फ्लुएन्सर्सची सुट्टी! धावत्या स्कॉर्पिओवर चढून आजीबाईंचा खतरनाक स्वॅग; VIDEO पाहून लोक म्हणाले…

Updated On: Jul 15, 2026 | 05:16 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. यामध्ये स्टंटचे प्रमाण वाढत असून आता केवळ तरुणाईच नाही तर यामध्ये वृद्धाचाही समावेश होत आहे. सध्या गुजरातच्या एका आजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Scorpio Dadi Viral Stunt

आता इन्फ्लुएन्सर्सची सुट्टी! धावत्या स्कॉर्पिओवर चढून आजीबाईंचा खतरनाक स्वॅग; VIDEO पाहून लोक म्हणाले... (फोटो सौजन्य: सोशल मी५डिया)

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विस्तार
  • धावत्या स्कॉर्पिओवर चढून आजीबाईंचा खतरनाक स्वॅग
  • VIDEO पाहून लोक म्हणाले…
  • पाहा व्हायरल स्टंट
सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून संताप येतो, तर काही व्हिडिओ थेट मनाला भिडतात. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध मिळवण्यासाठी लोक धोकादायक स्टंटही अलीकडे करु लागले आहे. आतापर्यंत यामध्ये तरुण मंडळींचा समावेश होता. आता मात्र, यामध्ये वयोवृद्ध लोकांनीही उडी घेतली आहे. सोशल मीडियावर सध्या एका दबंग आजीची एन्ट्री झाली असून त्यांनी अत्यंत थरारक स्टंट केला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

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आजीचा स्वॅगच निराळा

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक आजी काळ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओ कारवर चढून रील बनवताना दिसत आहे. त्यांचा स्टायलिश आणि बेधडक अंदाज सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की आजी साडी नेसून, गॉगल घालून स्कॉर्पिओ कारवर पूर्ण तोऱ्यात चढल्या आहेत. दरवाज्याजवळ उभ्या राहून एक पाय गाडीच्या फुटबोर्डवर ठेवून एका हाताने दरवाजा पकडून रुबाबदारपणे उभ्या आहेत. कॅमेराकडे पाहत मोठ्या स्टारसारखे सर्वांना हॅलो बोलण्याची अॅक्टिंग करत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @statemirrornewz या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा व्हिडिओ गुजरातच्या राजकोटमधील असून आजींचे नाव मंजुबेन आहे. त्या ७० वर्षांच्या असून एका शाळेबाहेर नाश्ता विकून आपले पोट भरतात. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचे नेटकऱ्यांकडून कौतुक होत आहे. वय तर केवळ एक आकडा आहे, असे लोकांचे म्हणणे आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Grandma dangerous stunt on moving scorpio video viral

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Published On: Jul 15, 2026 | 05:16 PM

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