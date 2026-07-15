बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Why Ethanol Blending Is Not A Responsibility Of Petroliun Ministry Auto News Marathi

भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या असतात? ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ हा विषय या मंत्रालयाच्या पूर्णपणे अंतर्गत का येत ना

Updated On: Jul 15, 2026 | 05:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारताचे पेट्रोलियम मंत्रालय देशात इंधनाचा पुरवठा आणि शुद्धीकरण सांभाळते, परंतु इथेनॉलचा उगम शेती आणि जैवइंधनाशी संबंधित असल्याने हा विषय आंतर-मंत्रालयीन कक्षेत येतो. हे मंत्रालय थेट इथेनॉल उत्पादन करत नसून, केवळ तेल कंपन्यांमार्फत त्याची खरेदी आणि पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्याचे काम करते.

भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या असतात? ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ हा विषय या मंत्रालयाच्या पूर्णपणे अंतर्गत का येत ना
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारताच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे ही या मंत्रालयाची मुख्य जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर हल्लीच्या दिवसांत चाललेले इथेनॉल ब्लेंडिंग विषयाचे वारेही या मंत्रालयाच्या संपूर्णपणे अंतर्गत येत नाहीत. सहसा लोकांना वाटू शकते इथेनॉल हे पेट्रोल मध्ये मिसळण्याचे असल्याने हा विषय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे येत असावा, पण इतर अनेक कारणांमुळे ते शक्य नसते. याची कारणे समजून घेऊयात आणि पेट्रोलियम मंत्रायाची कामे ही समजून घेऊयात.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या प्रमुख भूमिका आणि जबाबदाऱ्या

अन्वेषण आणि उत्पादन (Exploration & Production)-  देशांतर्गत कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा शोध घेणे आणि त्यांचे उत्पादन वाढवणे.

शुद्धीकरण आणि पुरवठा- आयात केलेल्या किंवा देशात उत्पादित झालेल्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करणे आणि पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी चा पुरवठा देशभरात सुरळीत ठेवणे.

किंमत नियंत्रण आणि धोरणे – आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार इंधनाच्या किमतींवर देखरेख ठेवणे आणि ग्राहकांसाठी उज्ज्वला योजनेसारख्या कल्याणकारी योजना राबवणे.

परकीय गुंतवणूक आणि करार- भारताची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी परदेशी तेल कंपन्यांशी करार करणे.

यासाठी पेट्रोलियम मंत्री नाही तर,नितीन गडकरी बोलतात ‘इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या’ विषयांबद्दल!गडकरींच्या मुलाखतीतील हे वक्तव्य जाणून घ्या

इथेनॉल ब्लेंडिंग हा विषय पूर्णपणे या मंत्रालयाच्या अंतर्गत का येत नाही?

अनेकदा लोकांना वाटते की इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते, त्यामुळे हा विषय पूर्णपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाचा असावा. पण प्रत्यक्षात तसे नाही. हा एक आंतर-मंत्रालयीन विषय आहे. याचे कारण असे की,

१.कच्चा माल आणि निर्मिती -कृषी आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय

इथेनॉल हे खनिज तेल नाही; ते प्रामुख्याने ऊस, मका आणि खराब झालेल्या धान्यापासून बनवले जाते. त्यामुळे इथेनॉलचे उत्पादन, उसाचे दर आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित धोरणे ही कृषी मंत्रालय आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या कक्षेत येतात.

Nitin Gadkari Interview: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होते? नितीन गडकरींचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

२.राष्ट्रीय धोरण- नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

इथेनॉल हे जैवइंधन असल्याने ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण’ हे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे तयार केले जाते.

पेट्रोलियम मंत्रालयाची भूमिका मर्यादित का आहे?

पेट्रोलियम मंत्रालयाचे काम फक्त तयार झालेले इथेनॉल तेल कंपन्यांमार्फत खरेदी करणे आणि ते पेट्रोलमध्ये १०% किंवा २०% मिसळून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे एवढेच आहे. म्हणजेच, पेट्रोलियम मंत्रालय हे इथेनॉलचे उत्पादक नसून केवळ ग्राहक आणि वितरक आहे.

एकंदरीत, इथेनॉल ब्लेंडिंग हा देशाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, ज्याचा उगम कृषीक्षेत्रातून होतो, धोरण नवीकरणीय ऊर्जेचे असते आणि शेवटचा टप्पा म्हणजे वितरण पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे असतो. म्हणूनच हा विषय एकट्या पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत नाही.

Web Title: Why ethanol blending is not a responsibility of petroliun ministry auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतात दरवर्षी किती रस्ते अपघात होतात? ऑटोमोबाईलची ‘ही’ स्मार्ट तंत्रज्ञाने कशी रोखू शकतील अपघातांचे प्रमाण? जाणून घ्या
1

भारतात दरवर्षी किती रस्ते अपघात होतात? ऑटोमोबाईलची ‘ही’ स्मार्ट तंत्रज्ञाने कशी रोखू शकतील अपघातांचे प्रमाण? जाणून घ्या

लुकमध्ये खतरनाक अन् थारपेक्षाही भारी; पाहा Chery iCar V25 चा जलवा! लवकरच मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता
2

लुकमध्ये खतरनाक अन् थारपेक्षाही भारी; पाहा Chery iCar V25 चा जलवा! लवकरच मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता

ड्रायव्हींग क्लास मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी शिकवल्या जातात? रस्त्यावर गाडी चालवण्याआधी ड्रायव्हींग क्लास घेणे का गरजेचे आहे?
3

ड्रायव्हींग क्लास मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी शिकवल्या जातात? रस्त्यावर गाडी चालवण्याआधी ड्रायव्हींग क्लास घेणे का गरजेचे आहे?

JSW MG Motor घेऊन येतेय तब्बल १००० किमी मायलेज देणारी हायब्रिड एसयूव्ही; दिवाळीत होणार धमाका
4

JSW MG Motor घेऊन येतेय तब्बल १००० किमी मायलेज देणारी हायब्रिड एसयूव्ही; दिवाळीत होणार धमाका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इस्रायलची ३.३ अरब डॉलर ची सैन्य रसद धोक्यात ,अमेरिकन संसदेत हिंदू संसदपटटू रो खन्ना यांनी मांडला विरोध प्रस्ताव

इस्रायलची ३.३ अरब डॉलर ची सैन्य रसद धोक्यात ,अमेरिकन संसदेत हिंदू संसदपटटू रो खन्ना यांनी मांडला विरोध प्रस्ताव

Jul 15, 2026 | 05:17 PM
महिंद्राची पुण्यात मोठी झेप! PPS मोटर्ससोबत कॅम्प परिसरात सुरू केला अत्याधुनिक टचपॉइंट

महिंद्राची पुण्यात मोठी झेप! PPS मोटर्ससोबत कॅम्प परिसरात सुरू केला अत्याधुनिक टचपॉइंट

Jul 15, 2026 | 05:16 PM
आता इन्फ्लुएन्सर्सची सुट्टी! धावत्या स्कॉर्पिओवर चढून आजीबाईंचा खतरनाक स्वॅग; VIDEO पाहून लोक म्हणाले…

आता इन्फ्लुएन्सर्सची सुट्टी! धावत्या स्कॉर्पिओवर चढून आजीबाईंचा खतरनाक स्वॅग; VIDEO पाहून लोक म्हणाले…

Jul 15, 2026 | 05:16 PM
भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या असतात? ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ हा विषय या मंत्रालयाच्या पूर्णपणे अंतर्गत का येत ना

भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या असतात? ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ हा विषय या मंत्रालयाच्या पूर्णपणे अंतर्गत का येत ना

Jul 15, 2026 | 05:10 PM
Weather Update : ‘तो’ पुन्हा येतोय?’ राज्यात पावसाने घेतली विश्रांती; उकाडा वाढला, 21 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता

Weather Update : ‘तो’ पुन्हा येतोय?’ राज्यात पावसाने घेतली विश्रांती; उकाडा वाढला, 21 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता

Jul 15, 2026 | 05:05 PM
Vinayak Raut: विनायक राऊत यांच्या अडचणीत वाढ! सुनेच्या तक्रारीनंतर अटकेची टांगती तलवार; न्यायालयातून दिलासा नाही

Vinayak Raut: विनायक राऊत यांच्या अडचणीत वाढ! सुनेच्या तक्रारीनंतर अटकेची टांगती तलवार; न्यायालयातून दिलासा नाही

Jul 15, 2026 | 05:02 PM
आताच विकून मोकळे व्हा… Tata चा हा शेअर देणार दणका? ब्रोकरेजने दिली Sell रेटिंग, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहे का स्टॉक?

आताच विकून मोकळे व्हा… Tata चा हा शेअर देणार दणका? ब्रोकरेजने दिली Sell रेटिंग, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहे का स्टॉक?

Jul 15, 2026 | 04:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा