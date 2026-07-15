Weather Update : ‘तो’ पुन्हा येतोय?’ राज्यात पावसाने घेतली विश्रांती; उकाडा वाढला, 21 जुलैनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाची शक्यता

महाडमधील मुसळधार पावसाने पूल गेला वाहून, रस्ता बंद
दरम्यान, पुणे, रायगड, पालघर, ठाणे, नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये काही ठिकाणी जोरदार पावसाच्या सरी आणि विजांच्या कडकडाटासह हवामानात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, 21 ते 22 जुलैनंतर बंगालच्या उपसागरात निर्माण होणाऱ्या हवामान प्रणालीच्या प्रभावामुळे राज्यात पुन्हा पावसाचा जोर वाढू शकतो. त्यामुळे कोकण, घाटमाथा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. प्रशासनाने नागरिकांना हवामान खात्याच्या सूचनांवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले असून, पावसाचा जोर वाढल्यास आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
बुधवारी पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. घाट परिसरातील काही ठिकाणी सोसाट्याच्या वाऱ्यासह आणि मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्यात दिवसभर हलक्या पावसाची शक्यता असून, १७ जुलैनंतर पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. नाशिक, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज आहे. जळगाव जिल्ह्यात तुलनेने जोरदार पाऊस पडू शकतो. अहमदनगर जिल्ह्यात हलक्या पावसाची शक्यता आहे.
१५ आणि १६ जुलै रोजी छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढू शकतो. परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव आणि हिंगोली येथे हलक्या पावसाची शक्यता आहे, तर नांदेड जिल्ह्यात मेघगर्जनेसह पाऊस पडू शकतो.
भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) बुधवारी पहाटे जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाच्या सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाचा जोर कमी झाला होता, ज्यामुळे विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशात आर्द्रता आणि उष्णता वाढली होती. मात्र, आता कोकण प्रदेशात मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २० जुलैनंतर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सर्वत्र मुसळधार पाऊस सुरू होण्याची शक्यता आहे.
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