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अगं बाई अरेच्चा! इवल्याश्या आगपेटीत मावली ५.५ मीटर लांबीची साडी, विणकराच्या पराक्रमाने नेटकरी थक्क; Video Viral

Updated On: Jul 15, 2026 | 02:54 PM IST
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सारांश

Saree In Matchbox : काय सांगता! तेलंगणातील एका विणकराने इतक्या बारकाईने रेशमी साडी विणली की ती एका आगपेटीतही सामावून गेली. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर सर्वांना थक्क करत आहे.

अगं बाई अरेच्चा! इवल्याश्या आगपेटीत मावली ५.५ मीटर लांबीची साडी, विणकराच्या पराक्रमाने नेटकरी थक्क; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • तेलंगणातील एका विणकराच्या अनोख्या कलाकृतीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
  • पारंपरिक विणकामाच्या कौशल्यातून तयार झालेल्या या रेशमी साडीने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले.
  • या साडीचे वैशिष्ट्य पाहून नेटकरी थक्क झाले असून तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
भारतातील अधिकतर महिलांची जवळपास एकच मागणी असते की साड्या ठेवायला पुरेशी जागा नाही. महिला असाल तर हा त्रास तुम्हालाही सतावत असेलंच. आता विचार करा ज्या साड्यांना जुळून आपण एका मोठ्या कपाटात रचतो तिच साडी एका माचीसच्या पेटीतही मावू शकते असं आम्ही तुम्हाला म्हटलं तर तुमचा यावर विश्वास बसेल का? ऐकायला काल्पनिक आणि खोटं वाटत असलं तरी ही घटना सत्यात घडून आली आहे. अलिकडे तेलंगणातील एका कलाकाराची सोशल मिडियावर खूप जास्त चर्चा होत आहे. याचे कारण म्हणजे विणकाराने आपल्या काैशल्याचा वापर करत ५.५ मीटर लांबीची सिल्क साडी अशी तयार केली आहे की ती एका लहान माचीसच्या बाॅक्समध्येही सामावून जाते.

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कोण आहे हा कलाकार?

या कलाकाराचे नाव आहे नल्ला विजय कुमार (Nalla Vijay Kumar). तो सिरसिला येथील एक विणकर असून आपल्या कलेच्या जोरावर त्याने शहरात आपली एक खास ओळख बनवली आहे. त्यांच्या याच कलाकारीचा एक खास व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच चर्चेत आहे. व्हिडिओतील दृष्ये फारच थक्क करणारी असून यात कलाकराने आपल्या कलेची एक वेगळीच जादु दाखवल्याचे दिसून आले. एका माचीसच्या डब्यात सामावून जाईल अशी ५.५ मीटर लांबीची रेशमी साडी तयार करुन नल्ला विजय कुमारने ती प्रसिद्ध श्रीशैलम मंदिरात देवी भ्रामरंबा यांना अर्पण केली. व्हिडिओमध्ये ते एक लहान डबा मंदिरातील ट्रस्ट मेंबर्सच्या हातात देताना दिसले. यानंतर काहीच वेळात त्यांनी डब्यातून एक भलीमोठी साडी बाहेर काढली. साडीची लांबी ५.५ मीटर होती, जे पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. इतकी मोठी साडी इवल्याश्या डब्यात कशी मावली असा प्रश्न आता यूजर्सना पडत आहे.

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अनोखी ‘इक्कत’ साडीची खासियत

साडेपाच मीटर लांब आणि ४८ इंच रुंद असलेली साडी एका लहानशा आगपेटीत सामावणे काही सोपे काम नाही. कठोर मेहनत आणि पारंपारिक विणकामाच्या काैशल्याने नल्ला विजय कुमारने हा पराक्रम करुन दाखवला. आपल्या कुटुंबाच्या मदतीने त्यांनी अवघ्या ७ दिवसांत ही साडी बनवली. दिवसरात्र मेहनत करुन त्यांनी फक्त २०० ग्रॅम वजनाची ही साडी तयार केली. ही साडी इक्कत डिजाईनमध्ये विणली असून त्यावरील बारीक विणकामासाठी लोकप्रिय आहे. या साडीत वापरलेले धागे इतके बारीक विणलेले आहेत की, त्यांच्या अनेक घड्या घालून एका लहान पेटीत साडीला मावता येऊ शकते.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral telangana weaver nalla vijay kumar created 5 5 meter silk saree that fits inside a matchbox

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Published On: Jul 15, 2026 | 02:53 PM

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