अगं बाई अरेच्चा! इवल्याश्या आगपेटीत मावली ५.५ मीटर लांबीची साडी, विणकराच्या पराक्रमाने नेटकरी थक्क; Video Viral

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कोण आहे हा कलाकार?
या कलाकाराचे नाव आहे नल्ला विजय कुमार (Nalla Vijay Kumar). तो सिरसिला येथील एक विणकर असून आपल्या कलेच्या जोरावर त्याने शहरात आपली एक खास ओळख बनवली आहे. त्यांच्या याच कलाकारीचा एक खास व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच चर्चेत आहे. व्हिडिओतील दृष्ये फारच थक्क करणारी असून यात कलाकराने आपल्या कलेची एक वेगळीच जादु दाखवल्याचे दिसून आले. एका माचीसच्या डब्यात सामावून जाईल अशी ५.५ मीटर लांबीची रेशमी साडी तयार करुन नल्ला विजय कुमारने ती प्रसिद्ध श्रीशैलम मंदिरात देवी भ्रामरंबा यांना अर्पण केली. व्हिडिओमध्ये ते एक लहान डबा मंदिरातील ट्रस्ट मेंबर्सच्या हातात देताना दिसले. यानंतर काहीच वेळात त्यांनी डब्यातून एक भलीमोठी साडी बाहेर काढली. साडीची लांबी ५.५ मीटर होती, जे पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. इतकी मोठी साडी इवल्याश्या डब्यात कशी मावली असा प्रश्न आता यूजर्सना पडत आहे.
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अनोखी ‘इक्कत’ साडीची खासियत
साडेपाच मीटर लांब आणि ४८ इंच रुंद असलेली साडी एका लहानशा आगपेटीत सामावणे काही सोपे काम नाही. कठोर मेहनत आणि पारंपारिक विणकामाच्या काैशल्याने नल्ला विजय कुमारने हा पराक्रम करुन दाखवला. आपल्या कुटुंबाच्या मदतीने त्यांनी अवघ्या ७ दिवसांत ही साडी बनवली. दिवसरात्र मेहनत करुन त्यांनी फक्त २०० ग्रॅम वजनाची ही साडी तयार केली. ही साडी इक्कत डिजाईनमध्ये विणली असून त्यावरील बारीक विणकामासाठी लोकप्रिय आहे. या साडीत वापरलेले धागे इतके बारीक विणलेले आहेत की, त्यांच्या अनेक घड्या घालून एका लहान पेटीत साडीला मावता येऊ शकते.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.