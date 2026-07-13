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Viral Haryanvi Dance Video : क्रीम साडीतील सौंदर्याचा जलवा! हरियाणवी गाण्यावरच्या नृत्याने जिंकली नेटकऱ्यांची मनं

Updated On: Jul 13, 2026 | 04:18 PM IST
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सारांश

सध्या सोशलमीडियावर एका तरुणीचा व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये तरुणी एका ऑफ व्हाईट कलरच्या साडीमध्ये दिसत आहे.

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विस्तार

सोशल मीडियावर रोजच अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळतात. काही विनोदी असतात, काही भावनिक तर काही आपल्या खास सादरीकरणामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतात. सध्या अशाच एका तरुणीच्या डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. तिच्या सहज, आत्मविश्वासपूर्ण आणि आकर्षक नृत्यामुळे हा व्हिडिओ अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

व्हिडिओमध्ये एक कॉलेजमधील सांस्कृतिक कार्यक्रम दिसत आहे. मंचावर क्रीम रंगाची सुंदर साडी परिधान केलेली एक तरुणी हरियाणवी गाण्यावर नृत्य सादर करताना दिसते. साधा पेहराव, मोकळे केस आणि चेहऱ्यावरील आत्मविश्वास यामुळे तिचे सादरीकरण अधिक उठून दिसते. गाण्याच्या प्रत्येक तालावर ती अतिशय सहजपणे स्टेप्स करत असल्याने उपस्थित प्रेक्षक तिच्याकडे एकटक पाहताना दिसतात.

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तिच्या नृत्याची खास गोष्ट म्हणजे कोणताही कृत्रिमपणा न ठेवता तिने गाण्याच्या लयीत केलेले सादरीकरण. प्रत्येक हालचाल, चेहऱ्यावरील हावभाव आणि स्टेजवरील वावर यामुळे कार्यक्रमाला वेगळीच रंगत आली. अनेकांनी तिच्या आत्मविश्वासाचे आणि सादरीकरणाच्या शैलीचे कौतुक केले आहे.

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व्हिडिओमध्ये तिच्या साडीवर लावलेला स्पर्धक क्रमांकही दिसून येतो. त्यामुळे ती एखाद्या नृत्य स्पर्धेत सहभागी झाली असावी, असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला आहे. तिच्या सादरीकरणाला प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करून प्रतिसाद दिल्याचेही व्हिडिओत पाहायला मिळते.

हा व्हिडिओ इंटरनेटवर आल्यानंतर काही तासांतच हजारो लोकांनी तो पाहिला. अनेकांनी तो आपल्या मित्रांसोबत शेअर केला, तर काहींनी तिच्या नृत्याचे कौतुक करणाऱ्या प्रतिक्रिया लिहिल्या. “साधेपणातही सौंदर्य दिसते,” अशी प्रतिक्रिया एका नेटकऱ्याने दिली. दुसऱ्याने, “साडीमध्ये इतके सुंदर आणि आत्मविश्वासाने केलेले नृत्य पाहून खूप आनंद झाला,” असे म्हटले. अनेकांनी हार्ट आणि टाळ्यांच्या इमोजीद्वारे तिच्या सादरीकरणाला पसंती दिली.

 

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A post shared by Chandni Dixit✨ (@chandnidixit26)

 

आजच्या काळात सोशल मीडियामुळे अशा प्रतिभावान कलाकारांना मोठे व्यासपीठ मिळत आहे. एखादा छोटासा व्हिडिओही लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि त्यातून नवीन चेहऱ्यांना ओळख मिळू शकते. या तरुणीच्या नृत्यानेही हेच सिद्ध केले आहे. तिच्या आत्मविश्वासाने, साधेपणाने आणि सुंदर सादरीकरणाने अनेकांची मनं जिंकली असून तिचा व्हिडिओ अजूनही सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

 

Web Title: Haryanvi dance viral video girl saree dance internet react

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Published On: Jul 13, 2026 | 04:17 PM

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