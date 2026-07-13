सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘स्वप्नसुंदरी’साठी हटके प्रमोशन! ‘कॅन वी अटेंड युअर वेडिंग?’ म्हणत चाहत्यांच्या लग्नात पोहोचले भूषण प्रधान-सायली पाटील

Updated On: Jul 13, 2026 | 04:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

swapnasundari movie Promotion: 'स्वप्नसुंदरी' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अभिनेता भूषण प्रधान आणि अभिनेत्री सायली पाटील यांनी 'Can We Attend Your Wedding?' या अनोख्या मोहिमेद्वारे चाहत्यांच्या लग्नाला उपस्थित राहत त्यांना सरप्राईज दिलं. या हटके प्रमोशनची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

swapnasundari movie Promotion : रेडबेल मीडिया आणि पॅनोरमा स्टुडिओज प्रस्तुत आगामी मराठी चित्रपट ‘स्वप्नसुंदरी’ सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी निर्मात्यांनी राबवलेलं ‘Can We Attend Your Wedding?’ हे हटके कॅम्पेन प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरलं आहे. या मोहिमेअंतर्गत अभिनेता भूषण प्रधान आणि अभिनेत्री सायली पाटील यांनी थेट चाहत्यांच्या लग्नाला उपस्थित राहून नवदांपत्यांना सुखद धक्का दिला.

काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेला महाराष्ट्रभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. अनेक नवदांपत्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी भूषण व सायली यांना आपल्या लग्नाचं निमंत्रण दिलं. त्यापैकी काही निवडक लग्नसोहळ्यांना कलाकारांनी उपस्थित राहत नवविवाहितांच्या आनंदात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.

या अनपेक्षित भेटीमुळे लग्नसोहळ्यातील आनंद आणखी द्विगुणित झाला. नवदांपत्यांसोबत फोटो, सेल्फी, गप्पा, शुभेच्छा आणि धमाल मस्ती करत भूषण आणि सायली यांनी प्रत्येक कुटुंबासोबत अविस्मरणीय क्षण अनुभवले. या भेटींचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, चाहत्यांकडून या अनोख्या प्रमोशनचं कौतुक होत आहे.

Dil Deewana Ho Gaya Movie : ‘दिल दिवाना हो गया’चा Trailer रिलीज; रोमँस आणि संगीताचा रंगतदार प्रवास 31 जुलैपासून

याबाबत बोलताना भूषण प्रधान आणि सायली पाटील म्हणाले, “या कॅम्पेनला मिळालेलं प्रेम आमच्यासाठी खूप खास आहे. प्रत्येक लग्नात उपस्थित राहणं शक्य नसल्याची खंत आहे. मात्र ज्या विवाहसोहळ्यांना आम्ही गेलो, तिथे आम्हाला कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे प्रेम मिळालं. नवदांपत्यांच्या आनंदात सहभागी होत आम्हीही मनापासून आनंद लुटला. आता प्रेक्षकांनी ‘स्वप्नसुंदरी’ चित्रपट पाहून राघवला त्याची खरी ‘स्वप्नसुंदरी’ मिळते का, हे २४ जुलैपासून चित्रपटगृहात अनुभवावं.”

सतीश महादेव गेजगे निर्मित आणि अक्षय जयसिंगराव शिंदे दिग्दर्शित ‘स्वप्नसुंदरी’ हा चित्रपट रोमँस, कौटुंबिक नाट्य, विनोद आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेली कथा घेऊन २४ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

Payal Rohatgi Exclusive Interview: ‘चांगली अभिनेत्री व्हायचं असेल तर…’, बॉलिवूड अभिनेत्री पायल रोहतगीने दिला ‘हा’ खास मंत्र

Web Title: Unique promotion for swapnasundari bhushan pradhan and sayali patil surprise fans by attending their weddings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 04:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sam Neill Died: हॉलिवूडवर शोककळा! ‘Jurassic Park’ फेम Sam Neill यांचं निधन, कर्करोगाशी झुंज ठरली अपयशी
1

Sam Neill Died: हॉलिवूडवर शोककळा! ‘Jurassic Park’ फेम Sam Neill यांचं निधन, कर्करोगाशी झुंज ठरली अपयशी

Payal Rohatgi Exclusive Interview: ‘चांगली अभिनेत्री व्हायचं असेल तर…’, बॉलिवूड अभिनेत्री पायल रोहतगीने दिला ‘हा’ खास मंत्र
2

Payal Rohatgi Exclusive Interview: ‘चांगली अभिनेत्री व्हायचं असेल तर…’, बॉलिवूड अभिनेत्री पायल रोहतगीने दिला ‘हा’ खास मंत्र

Indrajaal Movie Trailer : सत्य की भ्रम? रहस्याचा पडदा उघडणार, ‘इंद्रजाल’च्या ट्रेलरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता
3

Indrajaal Movie Trailer : सत्य की भ्रम? रहस्याचा पडदा उघडणार, ‘इंद्रजाल’च्या ट्रेलरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मी निवास’ फेम निखिल राजेशिर्केच्या मुलाचं बारसं; नावाचा खास अर्थही केला शेअर, बारशाचा व्हिडिओ व्हायरल
4

Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मी निवास’ फेम निखिल राजेशिर्केच्या मुलाचं बारसं; नावाचा खास अर्थही केला शेअर, बारशाचा व्हिडिओ व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘स्वप्नसुंदरी’साठी हटके प्रमोशन! ‘कॅन वी अटेंड युअर वेडिंग?’ म्हणत चाहत्यांच्या लग्नात पोहोचले भूषण प्रधान-सायली पाटील

‘स्वप्नसुंदरी’साठी हटके प्रमोशन! ‘कॅन वी अटेंड युअर वेडिंग?’ म्हणत चाहत्यांच्या लग्नात पोहोचले भूषण प्रधान-सायली पाटील

Jul 13, 2026 | 04:12 PM
‘किंग’ Kohli राडा घालणार! वेगवान 15 हजार रन्स अन्…; Sachin Tendulkar च्या ‘त्या’ रेकॉर्डचा गेम ओव्हर

‘किंग’ Kohli राडा घालणार! वेगवान 15 हजार रन्स अन्…; Sachin Tendulkar च्या ‘त्या’ रेकॉर्डचा गेम ओव्हर

Jul 13, 2026 | 03:59 PM
Lindsey Graham: ‘मृत्यूचा व्यापारी नरकात गेला!’ इराणी सोशल मीडियाने अमेरिकेचा केला अपमान; ट्रम्प, नेतन्याहूंना जीवे मारण्याची धमकी

Lindsey Graham: ‘मृत्यूचा व्यापारी नरकात गेला!’ इराणी सोशल मीडियाने अमेरिकेचा केला अपमान; ट्रम्प, नेतन्याहूंना जीवे मारण्याची धमकी

Jul 13, 2026 | 03:57 PM
Dil Deewana Ho Gaya Movie : ‘दिल दिवाना हो गया’चा Trailer रिलीज; रोमँस आणि संगीताचा रंगतदार प्रवास 31 जुलैपासून

Dil Deewana Ho Gaya Movie : ‘दिल दिवाना हो गया’चा Trailer रिलीज; रोमँस आणि संगीताचा रंगतदार प्रवास 31 जुलैपासून

Jul 13, 2026 | 03:52 PM
Study in Germany: कमी खर्चात आंतरराष्ट्रीय शिक्षण! जर्मनीतील विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी ‘या’ परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य

Study in Germany: कमी खर्चात आंतरराष्ट्रीय शिक्षण! जर्मनीतील विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी ‘या’ परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य

Jul 13, 2026 | 03:51 PM
Gadchiroli Naxal Threat : लाल कापड, पांढरी पत्रके अन् नक्षलवाद्यांची धमकी; गडचिरोलीतील खाण कंपन्यांना काम थांबवण्याचा इशारा

Gadchiroli Naxal Threat : लाल कापड, पांढरी पत्रके अन् नक्षलवाद्यांची धमकी; गडचिरोलीतील खाण कंपन्यांना काम थांबवण्याचा इशारा

Jul 13, 2026 | 03:46 PM
जेजुरी वारी मार्गावर काळाचा घाला, भरधाव ट्रकच्या धडकेत ३ महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू; मुख्यमंत्र्यांकडू ५ लाखांची मदत जाहीर

जेजुरी वारी मार्गावर काळाचा घाला, भरधाव ट्रकच्या धडकेत ३ महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू; मुख्यमंत्र्यांकडू ५ लाखांची मदत जाहीर

Jul 13, 2026 | 03:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा