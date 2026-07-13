Mira Bhayandar News: ‘तू मला ओळखत नाहीस… कुर्ल्यात चौकशी कर’; पार्किंगच्या वादातून तरुणाला बेदम मारहाण, परिसरात दहशतीचे वातावरण

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहम्मद शफात शहबाज उस्मानी (वय 21) हा 11 जुलै रोजी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास मित्रासोबत बर्गमन स्कूटरवरून फिरून आपल्या सोसायटीत परतला होता. स्कूटर पार्क करत असताना समोरील मेविश टॉवरमध्ये राहणाऱ्या सुलतान नासिर खान याने “येथे गाडी पार्क करू नको, ही जागा आमची आहे,” असे म्हणत वाद घातला. यावेळी त्याने शफातच्या कानशिलात लगावली. त्याच्यासोबत असलेल्या एका अनोळखी तरुणाने शफातला ढकलून खाली पाडले. त्यानंतर दोघांनी लाथाबुक्क्यांनी व ठोसे मारून बेदम मारहाण केली, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. मारहाण सुरू असताना सुलतानने “मैं कौन हूं, तू जानता नहीं… कुर्ला में जाकर पूछ लेना, तेरी कुंडली निकाल दूंगा,” अशी धमकी देत दहशत निर्माण केल्याचा आरोपही फिर्यादीने केला आहे.
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शफातने आरडाओरडा केल्यानंतर त्याची आई शबनम उस्मानी या मुलाला वाचवण्यासाठी घटनास्थळी धावून आल्या. मात्र त्यावेळी सुलतानचा वडील नासिर खान आणि भाऊ अल्तमश खान हेही घटनास्थळी पोहोचले. तक्रारीनुसार, चौघांनी मिळून आई-मुलाला शिवीगाळ करत मारहाण सुरूच ठेवली. सुलतानने शबनम उस्मानी यांच्या छातीवर हात लावून जोराचा धक्का दिल्याने त्या खाली कोसळल्या. या मारहाणीत त्यांच्या कानाला गंभीर दुखापत होऊन रक्तस्राव झाला तसेच ऐकण्यास त्रास सुरू झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. जखमींना प्रथम शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी काशिमीरा येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून दोघांवर उपचार सुरू आहेत.
या प्रकरणी मोहम्मद शफात उस्मानी यांच्या तक्रारीवरून काशिमीरा पोलिसांनी सुलतान नासिर खान, नासिर खान, अल्तमश खान आणि एका अनोळखी आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 मधील कलम 74, 115(2), 351(2), 352 आणि 3(5) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान, स्थानिक रहिवाशांनी आरोप केला आहे की, सुलतान खान हा परिसरात दहशत निर्माण करत असून बाहेरून तरुणांना बोलावून नागरिकांना धमकावणे, शिवीगाळ करणे आणि वाद घालणे अशा घटना वारंवार घडत असतात. या प्रकारामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
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