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Lindsey Graham: ‘मृत्यूचा व्यापारी नरकात गेला!’ इराणी सोशल मीडियाने अमेरिकेचा केला अपमान; ट्रम्प, नेतन्याहूंना जीवे मारण्याची धमकी

Updated On: Jul 13, 2026 | 03:57 PM IST
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सारांश

अमेरिकेचे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या निधनानंतर, इराणी प्रसारमाध्यमांनी ट्रम्प, नेतान्याहू आणि इतर अमेरिकी अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. ग्रॅहम हे इराणविरोधी धोरणांचे दीर्घकाळ समर्थक होते.

iran threatens donald trump after us senator lindsey graham death news updates

Lindsey Graham: 'मृत्यूचा व्यापारी नरकात गेला!' इराणी सोशल मीडियाने अमेरिकेचा केला अपमान; ट्रम्प, नेतन्याहूंना जीवे मारण्याची धमकी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • महत्त्वाचा इशारा
  • इराणची वादग्रस्त प्रतिक्रिया
  • घातपाताचा संशय व चौकशीची मागणी

 Lindsey Graham Iran Policy : अमेरिकेच्या राजकारणातील एक अत्यंत प्रभावशाली आणि इराणविरोधी  (Iran) कठोर भूमिकेसाठी ओळखले जाणारे ज्येष्ठ रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या अचानक झालेल्या निधनाने जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांच्या निधनानंतर इराणी प्रसारमाध्यमांनी आणि सरकारी यंत्रणांनी ज्या प्रकारची तीव्र व आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यामुळे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील जुना वाद पुन्हा एकदा अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. इराणी माध्यमांनी थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि इतर अमेरिकी अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. ग्रॅहम यांच्या निधनानंतर इराणी प्रसारमाध्यमांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या विविध दाव्यांमुळे हा वाद अधिकच चिघळला आहे.

अमेरिकेचे ज्येष्ठ सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या निधनाचे वृत्त समोर येताच इराणमधील वर्तमानपत्रे आणि सरकारी नियंत्रण असलेल्या माध्यमांनी अत्यंत वादग्रस्त आणि उघडपणे आनंद साजरा करणाऱ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. इराणमधील अनेक कट्टरपंथी घटकांनी या घटनेला केवळ एक मृत्यू न मानता, अमेरिका आणि इस्रायलच्या नेत्यांसाठी निसर्गाचा किंवा त्यांच्या कर्माचा एक मोठा इशारा असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, ग्रॅहम यांच्या मृत्यूच्या कारणांबाबत सोशल मीडियावर विविध प्रकारचे षडयंत्र सिद्धांत (Conspiracy Theories) वेगाने पसरत असून, त्यांच्या मृत्यूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

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इराणच्या ‘हमशहरी’ वृत्तपत्राचा ट्रम्प यांना थेट इशारा

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी इराणचे आघाडीचे आणि प्रभावशाली वृत्तपत्र ‘हमशहरी’ ठरले आहे. या वृत्तपत्राने आपल्या मुख्य पृष्ठावर एक अत्यंत धक्कादायक आणि प्रक्षोभक छायाचित्र प्रसिद्ध केले आहे. या फोटोमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे दिवंगत लिंडसे ग्रॅहम यांच्या प्रतिमेसमोर गुडघे टेकून अत्यंत हताश अवस्थेत बसलेले दाखवले आहेत. एवढेच नव्हे तर, ट्रम्प यांच्या दोन्ही बाजूंना अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि इतर अनेक प्रमुख अमेरिकी व इस्रायली नेत्यांची चित्रे लावण्यात आली आहेत. या संपूर्ण चित्राच्या वर अत्यंत मोठ्या आणि ठळक मथळ्यात लिहिले होते, “अचानक मृत्यूसाठी सज्ज व्हा.” इराणच्या या अधिकृत मानल्या जाणाऱ्या माध्यमाच्या थेट धमकीमुळे अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.

इराणमधील ‘वतन-ए-एमरोझ’ या आणखी एका प्रमुख वृत्तपत्राने आपल्या १३ जुलैच्या अंकात लिंडसे ग्रॅहम यांच्या मृत्यूची बातमी अत्यंत ठळकपणे पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केली. या वृत्तपत्राने ग्रॅहम यांचा उल्लेख चक्क ‘मृत्यूचा व्यापारी’ असा केला आहे. या वृत्तामध्ये विश्लेषण करताना असे म्हटले गेले की, ग्रॅहम हे गेल्या अनेक दशकांपासून इराणविरोधी अत्यंत कठोर आणि आक्रमक अमेरिकी धोरणांचे सर्वात मोठे पुरस्कर्ते होते. वृत्तपत्राने जरी त्यांच्या मृत्यूचे कारण ‘अचानक आलेला आजार’ असे दिले असले, तरी त्यांच्या बातमीचा एकूण सूर हा इराणच्या शत्रूचा अंत झाल्याचा आनंद व्यक्त करणारा होता.

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इराणी सरकारी टीव्हीवरून ‘नरकात’ गेल्याचे वक्तव्य

वृत्तपत्रांशिवाय इराणच्या अधिकृत सरकारी टेलिव्हिजनवरील एका वृत्त निवेदकाने थेट प्रक्षेपण दरम्यान केलेले विधान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय बनले आहे. या निवेदकाने थेट म्हटले, “इराणविरोधी आणि युद्धखोर अमेरिकी सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांना नरकात पाठवल्याबद्दल मी संपूर्ण इराणी जनतेचे मनापासून अभिनंदन करतो.” एका जबाबदार सरकारी वाहिनीवरून अशा पद्धतीचे अधिकृत वक्तव्य आल्यामुळे, ग्रॅहम यांचा मृत्यू नैसर्गिक होता की त्यामागे काही घातपात होता, याबद्दल सोशल मीडियावर जगभरातील युजर्सकडून मोठ्या प्रमाणावर अटकळी बांधल्या जाऊ लागल्या आहेत.

लिंडसे ग्रॅहम यांच्या या अचानक झालेल्या मृत्यूमुळे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण देखील तापले आहे. ट्रम्प यांच्या ‘मागा’ (MAGA – Make America Great Again) चळवळीच्या अनेक कट्टर समर्थकांनी आणि नेत्यांनी या मृत्यूवर तीव्र संशय व्यक्त केला आहे. समर्थकांचा असा दावा आहे की, इराणच्या ‘इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड’ (IRGC) या सैन्याने आणि गुप्तचर संस्थेने यापूर्वी अनेकदा ग्रॅहम यांना उघडपणे जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या. ग्रॅहम हे इराणच्या डोळ्यात सातत्याने सळसळत होते, त्यामुळे त्यांचा अशा प्रकारे अचानक झालेला मृत्यू संशयास्पद वाटत असून, अमेरिकन फेडरल एजन्सींनी या संपूर्ण प्रकरणाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी ‘मागा’ समर्थकांकडून केली जात आहे.

credit – social media and Twitter

लिंडसे ग्रॅहम यांचे इराणविरोधी आणि इस्रायल समर्थक धोरण

लिंडसे ग्रॅहम हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील ‘हॉक’ म्हणजेच अत्यंत आक्रमक आणि लष्करी कारवाईचे समर्थन करणारे नेते म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनी रशियाविरुद्धच्या युद्धात युक्रेनला अब्जावधी डॉलर्सची लष्करी मदत देण्याचे संसदेत सर्वात आधी आणि सातत्याने समर्थन केले होते. तसेच, गाझा पट्टीमध्ये सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान ते उघडपणे आणि अत्यंत आक्रमकपणे इस्रायलच्या पाठीशी उभे राहिले होते. सध्याचे इराणी सरकार हे जागतिक शांततेसाठी धोकादायक असून, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेवरून हटवले पाहिजे, असे त्यांनी अमेरिकन सिनेटमध्ये वारंवार ठणकावून सांगितले होते.

credit – social media and Twitter

ग्रॅहम हे त्यांच्या काही वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमीच जागतिक माध्यमांच्या चर्चेत असायचे. एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की, जर गरज पडली तर इस्रायलने स्वतःच्या अस्तित्वासाठी गाझामध्ये अणुबॉम्बचा वापर करण्याचा विचार करायला हवा, त्यांच्या या विधानावर जगभरातून टीका झाली होती. याशिवाय, २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या काही लष्करी तळांवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यानंतर, ग्रॅहम यांनी इराणी सरकार पूर्णपणे उलथवून टाकण्याचे उघड आवाहन केले होते. असे केल्याने संपूर्ण मध्य-पूर्व (Middle East) आशियात लोकशाही येईल आणि अमेरिकेला मोठे आर्थिक लाभ होतील, असा त्यांचा दावा होता.

युद्धपूर्व गुप्त बैठका आणि मोसादचा सहभाग

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका खळबळजनक अहवालानुसार, मध्य-पूर्वेतील चालू संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी लिंडसे ग्रॅहम यांनी इस्रायलला अनेक गुप्त आणि अधिकृत भेटी दिल्या होत्या. या दौऱ्यांदरम्यान त्यांनी इस्रायलची अत्यंत घातक गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’चे प्रमुख आणि पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी बंद दाराआड चर्चा केली होती. ग्रॅहम यांनी स्वतः एका मुलाखतीत दावा केला होता की, नेतान्याहू आणि मोसादकडून मिळालेल्या अत्यंत गोपनीय आणि संवेदनशील माहितीमुळेच त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणविरुद्ध कठोर लष्करी पाऊल उचलण्यासाठी तयार केले होते. ट्रम्प यांनी अमेरिका-इस्रायल संयुक्त लष्करी कारवाईला दिलेला पाठिंबा हा ग्रॅहम यांच्या मध्यस्थीचाच परिणाम होता.

इराणला जागतिक पातळीवर एकटे पाडण्यासाठी ग्रॅहम यांनी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या अरब देशांनाही इराणविरुद्धच्या लष्करी आघाडीत सामील होण्याचे जाहीर आवाहन केले होते. मात्र, सौदी अरेबियाने या थेट युद्धात सहभागी होण्यास नकार दिला, ज्यामुळे ग्रॅहम यांनी नंतर सौदी प्रशासनावर जाहीरपणे कडाडून टीका केली होती. आता त्यांच्या निधनानंतर इराणने थेट ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांना लक्ष्य केल्यामुळे आगामी काळात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Web Title: Iran threatens donald trump after us senator lindsey graham death news updates

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Published On: Jul 13, 2026 | 03:57 PM

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