चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

व्हायरल व्हिडिओने केला घात... महिलेच्या कथित आरोपानंतर व्यक्ती कोलमडला आणि त्याने थेट आपले आयुष्यच संपवून टाकले. घटनेनंतर तो व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा शेअर केला जात आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:31 PM
चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • केरळमधील संवेदनशील घटना सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
  • महिलेने केलेल्या कथित आरोपानंतर व्यक्तीने आपले आयुष्य संपवले.
  • कुटुंबाने आत्महत्येचं कारण चुकीच्या पद्धतीने शेअर केलेला व्हिडिओ असल्याचे सांगितले आहे.
सोशल मिडियावर आतापर्यंत तुम्ही निरनिराळे व्हिडिओज व्हायरल होताना पाहिलं असतील. इथे हसवणारे, रडवणारे तर काही थक्क करणारे व्हिडिओज शेअर केले जातात. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून तुम्ही अनेकांना व्हायरल होताना प्रसिद्ध मिळवताना पाहिलं असेल तुम्ही कधी यामुळेच कुणाचा जीव जाताना किंवा सोशल मिडियानेच कुणाचं आयुष्य हिरावून घेताना पाहिलं आहे का? अलिकडेच आत्महत्येची अशीच एक घटना समोर आली आहे. केरळमधील अत्यंत संवेदनशील प्रकरण सध्या फार चर्चित असून याचा थेट सोशल मिडियाशी संबंध जोडलेला आहे. महिलेने केलेल्या अश्लिल आरोपानंतर व्यक्तीने आपलं आयुष्य संपवलं आणि हा व्हिडिओ पुन्हा सोशल मिडियावर व्हायरल होऊ लागला. चला काय प्रकरण आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

केरळमधील ४२ वर्षीय पुरूषाने आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच समोर आली आहे. मुख्य म्हणजे यामागचे मूळ कारणं सोशल मिडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मृत व्यक्तीचे नाव दिपक असून ते गोविंदपुरममधील उल्लातोडी हाऊसचे रहिवासी आहे. आरोप करणाऱ्या महिलेने सोशल मिडियावर दोन व्हिडिओ शेअर केले आहेत ज्यात असा दावा करण्यात आला आहे की, दीपकने बसमध्ये प्रवास करताना तिच्यासोबत गैरवर्तन केले.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले हे व्हिडिओ २० लाखांहून अधिक वेळा पाहिले गेले आहेत. व्हिडिओ वेगाने पसरल्यानंतर दीपकची ओळख सार्वजनिक झाली आणि त्याच्यावर ऑनलाइन तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की मानसिक दबावामुळे दीपक पूर्णपणे कोलमडला होता. दीपकच्या कुटुंबीयांनी आणि स्थानिक रहिवाशांनी महिलेचे आरोप चुकीचे ठरवून व्हिडिओचा संदर्भ चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याचा दावा केला आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दिपकवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. परिणामी तो आणखी त्रस्त झाला. रविवारी (१८ जानेवारी २०२६) सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास दीपक त्याच्या खोलीतून बाहेर आला नाही. कुटुंबीयांनी जेव्हा दरवाजा उघडला तेव्हा त्याचा मृचदेह छताच्या पंख्याला लटकलेला आढळला.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 20, 2026 | 02:31 PM

