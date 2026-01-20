Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Maharashtra Vegetable Vendors Son Selected In Crpf Viral News In Marathi

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

Heart Touching Video : अभिमानास्पद! भाजीवाल्याचा रांगडा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती. आईची मेहनत सार्थकी आली अन् तिने थेट मुलाला घट्ट मिठीच मारली. व्हिडिओतील दृश्ये आता युजर्सचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

Updated On: Jan 20, 2026 | 09:33 AM
भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • महाराष्ट्रातील भाजीवाल्याचा मुलगा केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (CRPF) झाला भरती.
  • गरीब परिस्थितीतून आलेलं हे यश अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
  • आईला बातमी कळवताच अश्रूंचा बांध सुटला आणि आई-मुलाने दोघांना घट्ट मिठी मारली.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक वेगवेगळे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओज कधी आपल्याला हसवतात, कधी भावूक करतात, तर कधी आश्चर्याचा धक्का देऊन जातात. अशातच आता इथे एक प्रेरणादायी कहाणी शेअर झाली आहे. घटना महाराष्ट्रातील पिंगुळी गावातून समोर येत असून इथे एका भाजीवाल्याच्या मुलाची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (CRPF) निवड झाली आहे. गोपाळ सावंत असे या मुलाचे नाव असून जेव्हा ही बातमी तो आपल्या आईला द्यायला गेला तेव्हा तिचा आनंद गगनात मावेनासा होतो. दोघेही एकमेकांना मिठी मारत हा आनंद साजरा करतात. भाजीवाल्याच्या मुलाने अखेर यश मिळवून दाखवलं आणि याचा सार्थ अभिमान संपूर्ण महाराष्ट्राला झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. चला यात काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

काय घडलं व्हिडिओत?

महाराष्ट्रातील शेतकरीवाडी येथे राहणारा गोपाळ सावंत पोलिस दलात भरती झाला. त्याची आई कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी रसत्यावर बसून भाजी विकण्याचे काम करत होती. व्हिडिओमध्ये मुलगा आईच्या कामाच्या ठिकाणी जाऊन तिला आनंदाची बातमी सांगताना दिसतो. आपला मुलगा देशसेवेसाठी निवडला गेला आहे, तेव्हा तिचे डोळे अश्रूंनी भरून येतात. दोघेही एकमेकांना घट्ट मिठी मारतात आणि आलेल्या यशाचा आनंद साजरा करतात. गरीबीतून अथक प्रतत्नानंतर गोपाळच्या हाती जे यश आले ते खरंच उल्लेखनीय आहे. गोपाळच्या या यशावरून आपल्याला समजते की, आपण केलेले कष्ट हे कधीच वाया जात नाहीत. कष्ट केले की त्याचे फळ एकेदिवशी नक्कीच मिळणार.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by PEEK TV (@peektv_in)

पाकिस्तानी भारतीयांबाबत काय करतात विचार?महिलेच्या वक्तव्याने पडली वादाची ठिणगी, VIDEO VIRAL

दरम्यान हा व्हिडिओ @peektv_in नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो व्युज मिळाल्या असून अनेक युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “देव तुम्हाला अधिक आशीर्वाद देवो. खूप खूप शुभेच्छा” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो भाग्यवान आहे की त्याला त्याच्या आईसोबत हा क्षण मिळाला. बऱ्याचदा यश तेव्हा मिळते जेव्हा आपले पालक आजूबाजूला नसतात” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “कलर टाकायला नव्हता पाहिजे, बाकी सगळं ठिक आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral maharashtra vegetable vendors son selected in crpf viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 09:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL
1

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

पाकिस्तानी भारतीयांबाबत काय करतात विचार?महिलेच्या वक्तव्याने पडली वादाची ठिणगी, VIDEO VIRAL
2

पाकिस्तानी भारतीयांबाबत काय करतात विचार?महिलेच्या वक्तव्याने पडली वादाची ठिणगी, VIDEO VIRAL

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral
3

किती ते गोड! ‘त्या’ स्केचमुळे व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटले हसू; Vande Bharat मध्ये काय घडले? Video Viral

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्…, VIDEO VIRAL
4

आधी बाचाबाची, मग थेट हाणामारी! दिल्ली मेट्रोत महिलांचा तुफान राडा, एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या अन्…, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

Jan 20, 2026 | 09:33 AM
Mumbai Mayor BMC Election 2026: मुंबई महापौर पदाबाबत भाजप कोणतीही तडजोड करणार नाही..; दिल्ली हायकमांडकडून फडणवीसांना मेसेज

Mumbai Mayor BMC Election 2026: मुंबई महापौर पदाबाबत भाजप कोणतीही तडजोड करणार नाही..; दिल्ली हायकमांडकडून फडणवीसांना मेसेज

Jan 20, 2026 | 09:31 AM
एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर

एसटीच्या ऑनलाईन तिकिटांना मिळतोय प्रतिसाद; डिसेंबर महिन्यात पडली मोठी भर

Jan 20, 2026 | 09:26 AM
IND vs NZ : नागपूरच्या मैदानावर कोणाला होणार मदत! पहिल्या T20I मध्ये कशी असेल खेळपट्टी, वाचा पिच रिपोर्ट

IND vs NZ : नागपूरच्या मैदानावर कोणाला होणार मदत! पहिल्या T20I मध्ये कशी असेल खेळपट्टी, वाचा पिच रिपोर्ट

Jan 20, 2026 | 09:26 AM
Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला

Pune Crime: रस्त्यात अडवलं, शिवीगाळ करत सपासप वार; कोथरुडमध्ये 10 वीत शिकणाऱ्या मुलावर कोयत्याने हल्ला

Jan 20, 2026 | 09:10 AM
अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:08 AM
‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’

‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’

Jan 20, 2026 | 09:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM