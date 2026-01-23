Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ना रोबोट, ना माणूस… या हॉटेलमध्ये माकडं करतात जेवण सर्व्ह… जपानच्या अनोख्या रेस्टॉरंटची सर्वत्र चर्चा

हॉटेलमध्ये वेटर म्हटलं की माणूसच डोळ्यासमोर येतो. पण जपानमध्ये एक असं अनोखं हॉटेल आहे, जिथे ग्राहकांची ऑर्डर घेण्यापासून जेवण वाढण्यापर्यंत सगळी जबाबदारी माकडांवर आहे. हे दृश्य पाहून पर्यटक थक्क होतात.

Updated On: Jan 23, 2026 | 12:45 PM
ना रोबोट, ना माणूस… या हॉटेलमध्ये माकडं करतात जेवण सर्व्ह... जपानच्या अनोख्या रेस्टॉरंटची सर्वत्र चर्चा

जपानचे अनोखे हॉटेल

  • जपानमध्ये एक अनोखे हॉटेल आहे जिथे माणूस नाही तर माकड वेटर म्हणून काम करताना दिसतात.
  • या हॉटेलमध्ये दोन माकडांना अधिकृत वेटर म्हणून ठेवण्यात आले असून त्यांना कामाचा पगारही दिला जातो.
  • जपानच्या कायद्यांनुसार माकडांना दिवसातून फक्त दोन तासच काम करण्याची परवानगी असून हे हॉटेल जगातील विचित्र हॉटेल्सपैकी एक मानले जाते.
आपण एखाद्या हॉटेलमध्ये गेल्यावर पदार्थांची ऑर्डर देतो. ऑर्डर देण्यासाठी हॉटेलमधील वेटरला आवाज देतो आणि त्याला हवी असलेल्या पदार्थांची नावं सांगतो. पण कल्पना करा तुमच्या टेबलवरची ऑर्डर घेण्यासाठी एखादा माणूस नाही तर माकड आलाय. हो जगात असे एक हॉटेल आहे जिथे माकड वेटरचे काम करतात. या हॉटलमध्ये जेवण वाढण्याचे काम माकड करताना दिसतात.

जपानमध्ये आहे अनोखं हॉटेल

माकड़ एखाद्या घरात किंवा हटिलमध्ये शिरला तर वस्तू चोरी होण्यापासून ते नासधूस होईपर्यंत सर्व शक्य आहे. पण जे अशक्य काम आहे ते या हॉटेलमध्ये चक्क माकड करताना दिसतात. टेक्नोलॉजी आता सर्व जग व्यापत आहे अशा बातम्या आपण कायम ऐकतो. माणसाची काम आता रोबोट आणि एआय करू लागली आहे. पण याला अपवाद ठरला आहे माकडांना हॉटेलमालक. हा मालक माणसाला पर्याय म्हणून चक्क माकडाचा वापर करत आहे. हे अनोखे हॉटेल जपानमधील टोकियोत आहे. काबुकी असे या हॉटलचे नाव आहे.

जपान हा मेहनती देश म्हणून ओळखला जातो, पण तिथे फक्त माणसेच नाही तर प्राणीही खूप मेहनत करतात. या हॉटेलमध्ये दोन माकडांना वेटर म्हणून कामावर ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे रेस्टॉरंट मालक या माकडांना पगारही देतो. जगातील विचित्र हॉटेल्सच्या यादीत या हॉटेलचा समावेश आहे. या माकडांना पाहण्यासाठी दूरवरून लोक या हॉटेलमध्ये येतात. विशेष बाब म्हणजे दिवसभर या माकडांना इथे दिवसभर राबवले जात नाही. येथील कायद्यानुसार माकड दिवसातून दोन तास हटिलमध्ये वेटर म्हणून काम करतात.

