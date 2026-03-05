होळीचं अजब-गजब सेलिब्रेशन! रंगाने भरलेल्या सिमेंट मिक्सरमध्ये व्यक्तीला टाकून गरागरा फिरवलं...; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?
इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, रंगाने भरलेल्या एका सिमेंट मिक्सरमध्ये व्यक्ती बसलेला असल्याचे दिसते. मुख्य म्हणजे, या मिक्सरला जेव्हा फिरवण्यात येते तेव्हा रंगांसह व्यक्ती देखील गरागरा फिरु लागतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, घाबरण्याऐवजी व्यक्ती आनंदाने हसत हसत त्या सिमेंट मिक्सरमध्ये गोलगोल फिरत राहतो. तरुणाच्या या अनोख्या होळी सेलिब्रेशनने यूजर्सना थक्क केले असून व्हिडिओवर अनेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी व्हिडिओतील दृष्ये पाहून व्हिडिओवर हास्यास्पद प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत तर काहींनी सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थत केले आहेत. होळीचा सण आनंद आणि उत्साहाचे प्रतीक आहे, परंतु सुरक्षितता राखणे देखील तितकीच महत्त्वाची आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
हा व्हिडिओ @leftirony नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “आता त्याला वाॅशिंग मशीनमध्ये टाकून धुवा” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बिहार कधीही निराश करत नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “होळी अल्ट्रा प्रो मॅक्स”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.