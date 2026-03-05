Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Bizarre Holi Celebration Man Spun Inside A Cement Mixer Filled With Colors Viral News In Marathi

होळीचं अजब-गजब सेलिब्रेशन! रंगाने भरलेल्या सिमेंट मिक्सरमध्ये व्यक्तीला टाकून गरागरा फिरवलं…; Video Viral

Holi Celebration Video : असं सेलिब्रेशन होणे नाही...! मित्रांनी चक्क रंगांनी भरलेल्या सिमेंट मिक्सरमध्ये व्यक्तीला टाकलं आणि मिक्सर चालू करून व्यक्तीला गरागरा फिरवलं. व्हिडिओतील दृष्ये पाहाल तर चक्रावून जाल.

Updated On: Mar 05, 2026 | 01:30 PM
होळीचं अजब-गजब सेलिब्रेशन! रंगाने भरलेल्या सिमेंट मिक्सरमध्ये व्यक्तीला टाकून गरागरा फिरवलं...; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • सोशल मीडियावर सध्या होळी सेलिब्रेशनचा एक वेगळाच व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहे.
  • व्हिडिओतील दृष्ये इतके अजब आहेत की त्याने क्षणातच युजर्सच लक्ष वेधून घेतले.
  • काहींनी हा प्रकार मजेशीर असल्याचे म्हटले, तर काहींनी यामध्ये सुरक्षेचा मोठा धोका असल्याचे सांगत चिंता व्यक्त केली.
होळी हा रंगांचा सण आहे. या सणानिमित्त एकमेकांना रंग लावून सण साजरा केला जातो. अनेकजण नाचत, मिष्टान्नांचा आस्वाद घेत, एकमेकांना रंग लावून होळीचा सण साजरा करतात. सण वेगवेगळ्या प्रकारे साजरा केला जाऊ शकतो पण अलिकडेच होळी सेलिब्रेशनचा एक अनोखा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये, रंगांनी भरलेल्या सिमेंट मिक्सरमध्ये व्यक्तीला टाकून त्याला गरागरा फिरवत होळीचा सण साजरा करण्यात आला. होळीच्या या अजब-गजब सेलिब्रेशनला पाहून यूजर्स अवाक् झाले आणि लोकांनी वेगाने व्हिडिओला शेअर करण्यास सुरुवात केली. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, रंगाने भरलेल्या एका सिमेंट मिक्सरमध्ये व्यक्ती बसलेला असल्याचे दिसते. मुख्य म्हणजे, या मिक्सरला जेव्हा फिरवण्यात येते तेव्हा रंगांसह व्यक्ती देखील गरागरा फिरु लागतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, घाबरण्याऐवजी व्यक्ती आनंदाने हसत हसत त्या सिमेंट मिक्सरमध्ये गोलगोल फिरत राहतो. तरुणाच्या या अनोख्या होळी सेलिब्रेशनने यूजर्सना थक्क केले असून व्हिडिओवर अनेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी व्हिडिओतील दृष्ये पाहून व्हिडिओवर हास्यास्पद प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत तर काहींनी सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थत केले आहेत. होळीचा सण आनंद आणि उत्साहाचे प्रतीक आहे, परंतु सुरक्षितता राखणे देखील तितकीच महत्त्वाची आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by leftirony™ (@leftirony)

एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral

हा व्हिडिओ @leftirony नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “आता त्याला वाॅशिंग मशीनमध्ये टाकून धुवा” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बिहार कधीही निराश करत नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “होळी अल्ट्रा प्रो मॅक्स”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Video viral bizarre holi celebration man spun inside a cement mixer filled with colors viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘भारतात होळीसाठी जाऊ नका’ ; परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?
1

‘भारतात होळीसाठी जाऊ नका’ ; परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

रंग उडवला म्हणून रागावली अन् आज्जीनेच स्वतःच्या नातवावर टाकलं उकळतं पाणी, चिमुकल्याचा आक्रोश अन् धक्कादायक Video Viral
2

रंग उडवला म्हणून रागावली अन् आज्जीनेच स्वतःच्या नातवावर टाकलं उकळतं पाणी, चिमुकल्याचा आक्रोश अन् धक्कादायक Video Viral

एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral
3

एक चूक पडली महागात! तारेवर चढताच सापाला लागला विजेचा झटका अन् मग जे घडलं… घटनेचा Video Viral

हा तर मोगलीचा भाऊ निघाला! खाली खोल दरी; तरीही झाडांवरून मारतोय थरारक उड्या… पाहणारेही झाले चकित; Video Viral
4

हा तर मोगलीचा भाऊ निघाला! खाली खोल दरी; तरीही झाडांवरून मारतोय थरारक उड्या… पाहणारेही झाले चकित; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
होळीचं अजब-गजब सेलिब्रेशन! रंगाने भरलेल्या सिमेंट मिक्सरमध्ये व्यक्तीला टाकून गरागरा फिरवलं…; Video Viral

होळीचं अजब-गजब सेलिब्रेशन! रंगाने भरलेल्या सिमेंट मिक्सरमध्ये व्यक्तीला टाकून गरागरा फिरवलं…; Video Viral

Mar 05, 2026 | 01:30 PM
मार्चच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा चटका, चारा अन् पाण्याची समस्या; नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम

मार्चच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा चटका, चारा अन् पाण्याची समस्या; नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम

Mar 05, 2026 | 01:28 PM
US Iran War : ‘याचा पश्चाताप होईल…; IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे अमेरिका-इराण वाद विकोपाला, हिंद महासागरात युद्ध पेटणार? 

US Iran War : ‘याचा पश्चाताप होईल…; IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे अमेरिका-इराण वाद विकोपाला, हिंद महासागरात युद्ध पेटणार? 

Mar 05, 2026 | 01:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash: मोठी अपडेट! VSR कंपनीचा मालक आर.के. सिंग चौकशीसाठी पुण्यातील CID कार्यालयात दाखल

Ajit Pawar Plane Crash: मोठी अपडेट! VSR कंपनीचा मालक आर.के. सिंग चौकशीसाठी पुण्यातील CID कार्यालयात दाखल

Mar 05, 2026 | 01:20 PM
Global Security: ‘160 देशांमध्ये 108000 हून अधिक अमेरिकन सैन्य तैनात’; इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान पेंटागॉनने केला ‘असा’ दावा

Global Security: ‘160 देशांमध्ये 108000 हून अधिक अमेरिकन सैन्य तैनात’; इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान पेंटागॉनने केला ‘असा’ दावा

Mar 05, 2026 | 01:07 PM
Nitish Kumar : बिहारच्या राजकारणात भूकंप! नीतीश कुमार दिल्लीला गेल्यानंतर कोण सांभाळणार मुख्यमंत्रिपदाची धुरा?

Nitish Kumar : बिहारच्या राजकारणात भूकंप! नीतीश कुमार दिल्लीला गेल्यानंतर कोण सांभाळणार मुख्यमंत्रिपदाची धुरा?

Mar 05, 2026 | 01:06 PM
Bigg Boss Marathi 6:”Im Am Loser…”, राखी सावंतने स्विमिंग पूलमध्ये मारली उडी, बिग बॉसच्या घरात नवीन ड्रामा! पाहा Promo

Bigg Boss Marathi 6:”Im Am Loser…”, राखी सावंतने स्विमिंग पूलमध्ये मारली उडी, बिग बॉसच्या घरात नवीन ड्रामा! पाहा Promo

Mar 05, 2026 | 01:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM