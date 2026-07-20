क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक

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मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेश कुमार नावाच्या व्यक्तीचे पाकीट चोरीला गेले होते. एका सहप्रवाशाना संशयित तरुणाकडे बोच करुन दाखवल्यानंतर सुरेश यांनी कोच अटेंडच्या मदतीने त्याला पकडले. स्वत:ला वाचवण्यासाठी चोरट्याने मोबाईल टॉयटेमधून फेकून दिला आणि यानंतर ट्रेनच्या दारात लटकून राहिला. परंतु संतप्त झालेल्या प्रवासी सुरेश यांनी चोराला लाथ मारली, यामुळे तो थेट धावत्या एक्सप्रेसवरुन रेल्वे ट्रॅकवर कोसळला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली. पोलिसांनी चोराला ट्रेनमधून लाथ मारणाऱ्या प्रवासी सुरेश कुमार यांना अटक केली आहे. तर त्या संशयित चोराचा शोध सुरु आहे.
Raipur’s Azad Hind Express: Theft backfired badly thief ended up hanging outside the moving train! Passenger who fought to save his stuff now also faces a case. Viral video; GRP investigating pic.twitter.com/h7VL8jK5IT — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 20, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. तर काहींनी चोरट्यांना अशी शिक्षा झालीच पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या ही घटना सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.