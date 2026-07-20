सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Passenger Kicks Alleged Thief Off Moving Train Arrested Video Viral

क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक

Updated On: Jul 20, 2026 | 01:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत थरारक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका रेल्वे प्रवाशाने पाकीटमाराला ट्रेनमधून लाथ मारुन ढकलून दिले आहे. व्हिडिओ व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक करण्यात आली आहे.

Train Theft Viral Video

क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ
  • VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक
  • पाहा नेमकं काय घडलं ?
सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. लोकांकडे स्मार्टफोन असल्याने लोक काही अतरंगी चुकीचे घडत असेल तर लगेचच सोशल मीडियावर शेअर करतात. सध्या सोशल मीडियावर एका अत्यंत धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. धावत्या ट्रेनमधून मोबाईल आणि पाकीटमारी करणाऱ्या एका चोरट्याला प्रवाशाने लाथ मारुन धावत्या गाडीतून ढकलून दिले आहे. छत्तीसगढच्या उरकुरा-मांडर रेल्वे मार्गावर आझाद हिंद एक्सप्रेसमध्ये ही घटना घडली आहे. या थरारक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेश कुमार नावाच्या व्यक्तीचे पाकीट चोरीला गेले होते. एका सहप्रवाशाना संशयित तरुणाकडे बोच करुन दाखवल्यानंतर सुरेश यांनी कोच अटेंडच्या मदतीने त्याला पकडले. स्वत:ला वाचवण्यासाठी चोरट्याने मोबाईल टॉयटेमधून फेकून दिला आणि यानंतर ट्रेनच्या दारात लटकून राहिला. परंतु संतप्त झालेल्या प्रवासी सुरेश यांनी चोराला लाथ मारली, यामुळे तो थेट धावत्या एक्सप्रेसवरुन रेल्वे ट्रॅकवर कोसळला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

प्रवाशाला अटक, चोराचा शोध सुरु

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली. पोलिसांनी चोराला ट्रेनमधून लाथ मारणाऱ्या प्रवासी सुरेश कुमार यांना अटक केली आहे. तर त्या संशयित चोराचा शोध सुरु आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. तर काहींनी चोरट्यांना अशी शिक्षा झालीच पाहिजे असे म्हटले आहे. सध्या ही घटना सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.

दूध चोरणं पडलं महागात! माजाराचं डोकं लोट्यात अडकलं अन्…; पुढं जे घडलं पाहून हसून आवरणार नाही, Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Passenger kicks alleged thief off moving train arrested video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 01:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral
1

साला मैं तो साहब बन गया!पोलीस चौकी रिकामी पाहून मद्यपी बनला ठाणेदार; इन्स्पेक्टरच्या खुर्चीवर बसला अन्.., Video Viral

दूध चोरणं पडलं महागात! माजाराचं डोकं लोट्यात अडकलं अन्…; पुढं जे घडलं पाहून हसून आवरणार नाही, Video Viral
2

दूध चोरणं पडलं महागात! माजाराचं डोकं लोट्यात अडकलं अन्…; पुढं जे घडलं पाहून हसून आवरणार नाही, Video Viral

‘घर वाचलं पाहिजे’… मुसळधार पावसात दोन्ही हातांनी छप्पर सावरत उभा राहिला चिमुकला, हृदयस्पर्शी झुंज अन् Video Viral
3

‘घर वाचलं पाहिजे’… मुसळधार पावसात दोन्ही हातांनी छप्पर सावरत उभा राहिला चिमुकला, हृदयस्पर्शी झुंज अन् Video Viral

माणूस आहे की हैवान? निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून; पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, Video Viral
4

माणूस आहे की हैवान? निष्पाप मुलाला लिफ्टमधून दिलं ढकलून; पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक

क्रूरता की न्याय? धावत्या ट्रेनमधून चोराला पळणाऱ्या चोराला प्रवाशाने मारली लाथ; VIDEO व्हायरल होताच प्रवाशाला अटक

Jul 20, 2026 | 01:08 PM
US-Iran War: ‘बॉम्ब पडण्याआधी शेवटचा फोन…’ अमेरिकेला इराणचा थेट सवाल; परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वक्तव्याने खळबळ

US-Iran War: ‘बॉम्ब पडण्याआधी शेवटचा फोन…’ अमेरिकेला इराणचा थेट सवाल; परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वक्तव्याने खळबळ

Jul 20, 2026 | 01:06 PM
Chaturmas 2026: २५ जुलैपासून सुरू होणार चातुर्मास; जाणून घ्या महत्त्व आणि धार्मिक नियम

Chaturmas 2026: २५ जुलैपासून सुरू होणार चातुर्मास; जाणून घ्या महत्त्व आणि धार्मिक नियम

Jul 20, 2026 | 01:01 PM
विकतचे पदार्थ खाऊन पोट बिघडते? पावसाळ्यात टायफॉइड आणि पोटाच्या संसर्गापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचे सोपे उपाय

विकतचे पदार्थ खाऊन पोट बिघडते? पावसाळ्यात टायफॉइड आणि पोटाच्या संसर्गापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचे सोपे उपाय

Jul 20, 2026 | 12:53 PM
Crude Oil च्या दरात मोठी वाढ! ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर्सच्या पार पोहोचलं; आता भारतात पुन्हा पेट्रोल-डिझेल महागणार?

Crude Oil च्या दरात मोठी वाढ! ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर्सच्या पार पोहोचलं; आता भारतात पुन्हा पेट्रोल-डिझेल महागणार?

Jul 20, 2026 | 12:48 PM
Jammu and Kashmir: मुसळधार पावसाचा फटका! वैष्णो देवी आणि अमरनाथ यात्रा तात्पुरती बंद, भाविकांना प्रशासनाचे महत्त्वाचे आवाहन

Jammu and Kashmir: मुसळधार पावसाचा फटका! वैष्णो देवी आणि अमरनाथ यात्रा तात्पुरती बंद, भाविकांना प्रशासनाचे महत्त्वाचे आवाहन

Jul 20, 2026 | 12:44 PM
Pune Crime : रुग्णालयाच्या बिलावरून वाद; सामाजिक कार्यकर्त्याला डॉक्टरकडून पिस्तूलाचा धाक?

Pune Crime : रुग्णालयाच्या बिलावरून वाद; सामाजिक कार्यकर्त्याला डॉक्टरकडून पिस्तूलाचा धाक?

Jul 20, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा