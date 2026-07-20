Pune Crime : रुग्णालयाच्या बिलावरून वाद; सामाजिक कार्यकर्त्याला डॉक्टरकडून पिस्तूलाचा धाक?

पुणे : हडपसरमधील नामांकित खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या महिलेच्या वैद्यकीय बिलावरून वाद झाला. या वादानंतर मात्र, बिलात सवलत मिळावी यासाठी गेलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्याला रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने (सीओओ) पिस्तूलाचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात विलू पूनावाला रुग्णालयाचे सीओओ डॉ. आर्य लजपतराय यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हडपसर पोलिस ठाण्याचे गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक निलेश जगदाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सामाजिक कार्यकर्ते प्रतीक उत्तम कांबळे (वय ३३) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान डॉक्टराकडील पिस्तूल जप्त करण्यात आले आहे. तक्रारीनुसार, कांबळे यांचे मित्र राजू खुडे यांच्या आई सुशीला विष्णू खुडे (वय ६०, रा. फुरसुंगी) यांच्यावर विलू पूनावाला रुग्णालयात उपचार सुरू होते. गुरुवारी (१६ जुलै) उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या उपचारासाठी आतापर्यंत सुमारे २ लाख ४० हजार रुपये भरूनही रुग्णालय प्रशासनाने आणखी २ लाख २३ हजार रुपयांचे बिल भरण्याची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
दरम्यान या बिलात काही सवलत मिळावी, या विनंतीसाठी प्रतीक कांबळे आणि त्यांचे चुलत भाऊ रुग्णालयात गेले होते. त्यावेळी सीओओ डॉ. आर्य लजपतराय यांनी बिलात सवलत देण्यास नकार दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. प्राथमिक चौकशीनंतर डॉ. आर्य लजपतराय यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, घटनेत वापरण्यात आल्याचा आरोप असलेले पिस्तूल पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास हडपसर पोलिस करत आहेत.
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मुळशीतील एकाच कुटुंबातील पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा
मुळशीतील एकाच कुटुंबातील पाच जणांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. शेत जमिनीच्या रस्त्याच्या वादातून एकावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करुन त्याच्या खून केल्याप्रकरणी ही शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी ही शिक्षा सुनावली आहे. गणेश रामभाऊ मरगळे (वय २३), सुनील रामभाऊ मरगळे (वय २०), विजय बाबूराव मरगळे, राजू ज्ञानेश्वर मरगळे (वय १९), राजू रामभाऊ मरगळे (वय २०, सर्व रा.करंजावणे वस्ती, किरकटवाडी, ता. मुळशी, जि. पुणे ) अशी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्यांची नावे आहेत.