US-Iran War: ‘बॉम्ब पडण्याआधी शेवटचा फोन…’ अमेरिकेला इराणचा थेट सवाल; परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वक्तव्याने खळबळ

जागतिक राजकारणात आणि मध्य-पूर्वेतील (Middle East) भू-राजकीय घडामोडींमध्ये पुन्हा एकदा प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत आणि राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्यासोबत झालेल्या एका अत्यंत वादळी आणि रंजक संषाणाचा खुलासा केला आहे. “तुम्हाला आमच्याशी बोलायचे असेल, तर वेगळ्या पद्धतीने आणि आदराने बोलावे लागेल. इराणला धमकावणे किंवा लाच देणे अमेरिकेला कधीही जमणार नाही,” अशा कडक आणि स्पष्ट शब्दांत अराघची यांनी अमेरिकेला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. इराणच्या (US-Israel Iran War) मेहर न्यूज एजन्सीला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी हा खळबळजनक गौप्यस्फोट केला आहे.
अब्बास अराघची यांनी या मुलाखतीत मध्य-पूर्वेतील अलीकडील १२ दिवसांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, हे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी अमेरिकेने वाटाघाटींच्या टेबलावर इराणसमोर एक अत्यंत हास्यास्पद आणि बेकायदेशीर अट ठेवली होती. अमेरिकेची मागणी होती की इराणने आपले युरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) पूर्णपणे शून्य करावे. इराणने अमेरिकेचा हा हुकूमशाही प्रस्ताव तात्काळ फेटाळून लावला आणि आपल्या सार्वभौमत्वावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. अराघची यांच्या मते, जेव्हा अमेरिकेच्या लक्षात आले की इराण दबावापुढे झुकत नाही, तेव्हा त्यांनी युद्धाचा मार्ग निवडला; मात्र या १२ दिवसांच्या युद्धात अमेरिकेला पराभवाचा सामना करावा लागला.
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राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचा एक अत्यंत भावनिक आणि तितकाच आक्रमक प्रसंग सांगताना अराघची म्हणाले, “मी विटकॉफ यांना थेट विचारले की, तुम्ही कधी अशा सुरक्षित आणि वातानुकूलित खोलीतून बाहेर पडून अशा बैठकीत बसला आहात का, जिथे तुम्हाला माहित असते की पुढच्याच क्षणी या इमारतीवर बॉम्ब पडू शकतो? तुम्ही कधी कोणाशी फोनवर बोलताना अशी भीती अनुभवली आहे का की कोणत्याही सेकंदाला तुमचा फोन स्फोटाने उडून जाईल? तुम्ही कधी तुमच्या कुटुंबाला शेवटचा निरोप देण्यासाठी फोन केला आहे का? आम्ही, इराणचे नागरिक आणि नेते, या सर्व भयंकर परिस्थितीतून गेलो आहोत, आम्ही हे सर्व अनुभवले आहे आणि आम्ही अजूनही जिवंत आहोत.”
“धमक्या फक्त त्यांनाच दिल्या जाऊ शकतात जे मृत्यूला घाबरतात. जेव्हा आम्ही देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या मार्गावर निघतो, तेव्हा आम्हाला ठाऊक असते की कोणत्याही क्षणी काहीही होऊ शकते. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासन आम्हाला मृत्यूची भीती दाखवून ब्लॅकमेल करू शकत नाही.” अब्बास अराघची, परराष्ट्र मंत्री, इराण.
Iran will end the war with the US when it has “the upper hand in the field”, FM Abbas Araghchi says in an interview with state media. 🔴 LIVE updates: https://t.co/pKDmdn5vmN pic.twitter.com/P4V0jaIDrs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 20, 2026
credit – social media and Twitter
अराघची यांनी पुढे सांगितले की, अमेरिकेने इराणला काही सवलतींच्या बदल्यात देशात नवीन वीज प्रकल्प (Power Plants) आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा (Infrastructure) उभारून देण्याचे आमिष दाखवले होते. परंतु, इराणने या लाचेला बळी पडण्यास नकार दिला. त्यांनी अमेरिकेला स्पष्ट केले की, इराण हा कोणत्याही प्रकारच्या लाचेने किंवा दबावाने स्वतःचे धोरण बदलणारा देश नाही.
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आपल्या आक्रमक वक्तव्यात अराघची यांनी ३ जानेवारी रोजी अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्यावर केलेल्या कारवाईचाही थेट उल्लेख केला. अमेरिकेने मादुरो यांना पकडून खटल्यासाठी न्यूयॉर्कला नेले होते. या घटनेचा संदर्भ देत अराघची म्हणाले, “अमेरिकेने हे लक्षात ठेवावे की हा व्हेनेझुएला नाही, जिथे तुम्ही एका सर्वोच्च नेत्याला किंवा व्यक्तीला लक्ष्य केले की संपूर्ण देश भीतीने मागे हटेल.” इराणची व्यवस्था आणि तिथली जनता कोणत्याही एका कारवाईने डगमगणार नाही, हाच संदेश त्यांनी यातून दिला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील हा नवा वाक्युद्ध आगामी काळात जागतिक राजकारणाला कोणत्या वळणावर घेऊन जातो, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.