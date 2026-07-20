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Crude Oil च्या दरात मोठी वाढ! ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर्सच्या पार पोहोचलं; आता भारतात पुन्हा पेट्रोल-डिझेल महागणार?

Updated On: Jul 20, 2026 | 12:48 PM IST
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सारांश

आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भारतीय ग्राहकांची चिंता वाढवणारी एक मोठी बातमी येत आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत कमालीची तेजी पाहायला मिळत आहे. ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल ९० डॉलर्सच्या पार गेला आहे. कच्च्या तेलाच्या या मोठ्या वाढीमुळे भारतीय तेल कंपन्यांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Crude Oil च्या दरात मोठी वाढ!
  • ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर्सच्या पार पोहोचलं
  • भारतात पुन्हा पेट्रोल-डिझेल महागणार?
Crude Oil Price Hike: जागतिक परिस्थितीमुळे अंदाधुंदी माजली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडने प्रति बॅरल 91 डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे, तर WTI (West Texas Intermediate) देखील प्रति बॅरल ८४-८५ डॉलरच्या आसपास पोहोचला आहे. ही वाढ गेल्या काही आठवड्यांमधील सगळ्यात मोठी वाढ मानली जात आहे. त्यामुळे या सगळ्याचा परिणाम आता पेट्रोल- डिझेलच्या किमतींवर होणार आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा फटका महागाईला बसणार एवढी नक्की.

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मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव, पुरवठ्याला धोका

कच्च्या तेलाच्या किमतीतील या वाढीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता लष्करी तणाव. सततचे हल्ले, प्रत्युत्तरात्मक हल्ले आणि आखाती देशांमध्ये पसरलेल्या संघर्षामुळे पुरवठ्याबद्दलची चिंता वाढली आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जगातील सुमारे २०% तेल पुरवठ्याचा मार्ग मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक विस्कळीत झाली आहे. ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे. परिणामी, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता आहे.

जहाज वाहतुकीत घट, बाजारात भीती

अहवालानुसार, या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या जहाजांची संख्या कमी झाली आहे. ज्यामुळे पुरवठ्यामध्ये व्यत्ययाचे थेट संकेत दर्शवतात. यामुळे व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांमध्ये भविष्यातील तुटवड्याबद्दल चिंता वाढली आहे. ज्यामुळे किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या आठवड्यात तेलाच्या किमती १०% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. बाजारात अशीही चर्चा आहे की, जर ही परिस्थिती कायम राहिली, तर कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

तेलाच्या किमतीतील ही वाढ केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही; याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. तेल महाग झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतात, महागाई वाढते आणि पुरवठा साखळीवर दबाव येतो. तज्ञांच्या मते, जर अमेरिका आणि इराणमधील तणाव वाढला किंवा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी कायम राहिली, तर किमती आणखी वाढू शकतात. काही देश आपला राखीव साठा वापरून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण तरीही, बाजारात अनिश्चितता कायम आहे.

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Web Title: Crude oil price crosses 90 dollars will petrol and diesel prices rise in india and world marathi news

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Published On: Jul 20, 2026 | 12:48 PM

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