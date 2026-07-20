Crude Oil च्या दरात मोठी वाढ! ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर्सच्या पार पोहोचलं; आता भारतात पुन्हा पेट्रोल-डिझेल महागणार?

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कच्च्या तेलाच्या किमतीतील या वाढीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता लष्करी तणाव. सततचे हल्ले, प्रत्युत्तरात्मक हल्ले आणि आखाती देशांमध्ये पसरलेल्या संघर्षामुळे पुरवठ्याबद्दलची चिंता वाढली आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जगातील सुमारे २०% तेल पुरवठ्याचा मार्ग मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक विस्कळीत झाली आहे. ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे. परिणामी, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
अहवालानुसार, या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या जहाजांची संख्या कमी झाली आहे. ज्यामुळे पुरवठ्यामध्ये व्यत्ययाचे थेट संकेत दर्शवतात. यामुळे व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांमध्ये भविष्यातील तुटवड्याबद्दल चिंता वाढली आहे. ज्यामुळे किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या आठवड्यात तेलाच्या किमती १०% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. बाजारात अशीही चर्चा आहे की, जर ही परिस्थिती कायम राहिली, तर कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.
तेलाच्या किमतीतील ही वाढ केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही; याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. तेल महाग झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतात, महागाई वाढते आणि पुरवठा साखळीवर दबाव येतो. तज्ञांच्या मते, जर अमेरिका आणि इराणमधील तणाव वाढला किंवा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी कायम राहिली, तर किमती आणखी वाढू शकतात. काही देश आपला राखीव साठा वापरून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण तरीही, बाजारात अनिश्चितता कायम आहे.
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