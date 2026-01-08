Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पुण्याच्या रस्त्यावर धावली दुबईची ‘Polaris Slingshot R’ ; सुपरकार पाहण्यासाठी बघ्यांची गर्दी, Video Viral

पुण्याच्या रस्त्यांवर एक अद्भुत नजारा पाहायला मिळाला आहे. पुण्यातील रस्त्यांवरल दुबईची दुर्मिळ सुपरकार पोलारिस स्लिंगशॉट आर दिसली आहे. या सुपरकारला पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी जमली आहे. व्हिडिओही तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 04:24 PM
Polaris Slingshot spotted in Pune

पुण्याच्या रस्त्यावर धावली दुबईची 'Polaris Slingshot R' ; सुपरकार पाहण्यासाठी बघ्यांची गर्दी, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पुण्याच्या रस्त्यावर धावली दुबईची ‘Polaris Slingshot R’
  • सुपरकार पाहण्यासाठी बघ्यांची गर्दी
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Polaris Slingshot R on Pune Roads Video : सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. सध्या सोशल मीडियावर एक हैराण करणावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पुण्यातील आहे. पुण्याच्या रस्त्यांवर दुबईतील दुर्मिळ सुपरकार पोलारिस स्लिंगशॉट धावताना दिसली आहे.

याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ही कार पाहून रस्त्यांवर लोकांची गर्दी जमली आहे. लोक मोबाईलकाडून कारचे व्हिडिओ शूट करत आहेत. काही क्षणांतच याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. सध्या पुणेकरांमध्ये या अनोख्या कारची जोरदार चर्चा सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीच्या रस्त्यांवरही असाच अद्भुत नजारा पाहायला मिळला होता. दिल्लीच्या रस्त्यांवरही दुबईतील अनेक सुपरकार्स पाहायला मिळाल्या होत्या पाहून लोक दंग झाले होते.

या लक्झरी सुपरकारची रचना अगदी अनोखी आहे, लो-स्लंग बॉडी, डॅशिंग स्पोर्टी लूकमुळे ही सुपरकार लोकांचे लक्ष वेधून घेत  आहे. पुण्याच्या रस्त्यांवर अशी कार पाहायला मिळणे हे दुर्मिळच म्हणायचे. लोक रस्त्यांवर थांबून या कारकडे बघत आहे, याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आहेत. पोलारस स्लिंगशॉट आर ही साधी कार नसून ती रोडस्टार आणि सुपरबाईकचे मिश्रण आहे. या कारला पुढे दोन चाकं आणि मागे एकच चाक आहे. ही कार अतिशय वेगवान आहे. जगातील सर्वात लोकप्रिय स्पोर्ट्स कारपैकी एक या कारला ओळखले जाते.

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aditya Pardeshi (@ft._aadi_08)


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

दुबईची ओळखल असलेल्या या सुपरकारचा व्हिडिओ सर्व सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. अनेकजण हा व्हिडिओ पाहून आश्चर्यचकित झाले आहे. ज्या लोकांना ही कार पाहायला मिळाला नाही ते सतत व्हिडिओ पाहत आहे. अशी महागडी आणि दुर्मिळ कार पुण्याच्या रस्त्यांवर दिसने ही मोठी गोष्ट मानली जात आहे. पुणे आता दुबईला टक्कीर देत आहे का असा प्रश्न सर्वजण करत आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 08, 2026 | 10:40 AM

