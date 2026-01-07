Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आधी घेतला आशिर्वाद अन् मारला डल्ला; भक्तच बनला चोर, Video तुफान व्हायरल

सोशल मीडियावर एक हैराण करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका चोराने मंदिरात चोरी करताना असे काही कृत्य केले आहे की पाहून सर्वच हैराण झाले आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 05:21 PM
viral news marathi chief first touched the goddess feet then stole ornaments from devi temple unnao viral video

आधी घेतला आशिर्वाद अन् मारला डल्ला; भक्तच बनला चोर, Video तुफान व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • आधी देवाची आशिर्वाद घेतला अन्…
  • उत्तरप्रदेशमध्ये चंद्रिका देवीच्या दागिन्यांची चोरी
  • घटनेचा व्हिडिओ सीसीटीव्हीत कैद
Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. यामध्ये काही चोरीच्या घटनांचे देखील व्हिडिओ पाहिले असतील. अनेकदा चोरी करताना काही लोकांचे एक तत्व ठरलेले असते. अत्यंत प्रामाणिकपणे बेईमानी करायची. याचा आज प्रत्यय देखील आला आहे. एका चोराने चोरी करण्यापूर्वी असे काही कृत्य केलं आहे की, पाहून सगळेच हैराण झाले आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशच्या उन्नाव येथे घडली आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एका चोर चंद्रिका देवीच्या मंदिरात शिरला आहे. मंदिरात देवीच्या गाभाऱ्यात शिरल्यानंतर या चोराने देवीच्या पाया पडून मग तिचे दागिने चोरले आहे. हे दृश्य पाहून अनेकजण हैराण झाले आहे. मंदिराच्या सीसीटीव्ही कॅमेरात हे दृश्य कैद झाले आहे. या चोराने मंदिरातील दानपेटीतूनही पैसे चोरले असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण उत्तर प्रदेशाच्या उन्नाव येथील असल्याचा दावा केला जात आहे. दोन संशयास्पद लोकांनी चंद्रिका देवीच्या मंदिरात चोरी केली आहे. परंतु चोरी करण्यापूर्वी चोरांनी देवीच्या पाया पडले आहेत. नंतर दागिने आणि दानपेटीतील पैसे घेऊन दोन्ही चोर आरामात फरार झाले आहेत.

समुद्राच्या आत सापडला पिवळ्या रंगाचा अनोखा रस्ता, दृष्यांनी विज्ञानालाही घातलं कोड पण खरं सत्य काय? पहा Viral Video

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @DailyUttamHindu या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. अनेकांनी यावर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने कमेंट केली आहे की, वा! काय चोर आहे. असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने भावाने चोरीपण अत्यंत प्रामाणिकपणे केली असे म्हटले आहे. तर आणखी एकाने या चोराला पोलिसांच्या ताब्यात द्या, तिथे त्याला चांगला प्रसाद मिळेल असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

लग्नात अनोखा रोमान्स! नवरीच्या इच्छेखातर लग्नात नवऱ्याने स्पायडरमॅन स्टाईलमध्ये घेतली KISS, रश्शीला लटकला अन्… Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 07, 2026 | 05:21 PM

