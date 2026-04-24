तंत्रज्ञानाची कमाल! साडी नेसून, मिठाई वाटत रोबोटने वाटर्सचे केले स्वागत, तमिळनाडू निवडणूकीदरम्यानचे अनोखे दृष्य; Video Viral

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत लक्षवेधी ठरली ती रोबोटची एंट्री. यावेळी साडी नेसून, हातात मिठाईचा डब्बा घेऊन रोबोट सर्व वोटर्सचे स्वागत करताना दिसला. या रोबोटचे नाव टीना असल्याचे सांगण्यात आहे. लोकांना मतदान करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी हा उपक्रम करण्यात आला आहे ज्याने खरोखर सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. रोबोटच्या या एंट्रीने निवडणुकीच्या वातावरणात एक रंजक वळण आणले.
या रोबोटला कोयंबतूर येथील शासकीय कला महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी तयार केले होते. मतदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि अधिकाधिक लोकांना मतदान करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी या रोबोटला तयार करण्यात आले होते. मुख्य म्हणजे, रोबोटने फक्त मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहितच केले नाही तर रांगेत कसे उभे राहायचे आणि योग्यरित्या मतदान कसे करायचे याविषयीची माहितीही लोकांना पुरवली. विद्यार्थी डेव्हलपर विमल विजयनच्या मते, हा रोबोट व्हॉइस प्रोसेसिंग आणि आरसी (रेडिओ कंट्रोल) तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. त्याने सांगितले की या उपक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Coimbatore: At Government Arts College, a robot whose voice processing and RC control model was developed by a student of the same college, greets voters and offers them sweets. pic.twitter.com/pNb3oJPQjl — ANI (@ANI) April 23, 2026
या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट १००% मतदान करणे हा होता. जास्तीत जास्त लोकांना आकर्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची घेतलेली ही मदत काैतुकास्पद होती. माहितीनुसार, वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर असे दोन रोबोट तैनात करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाने सिद्ध केले की, काही चांगल्या गोष्टींसाठी आणि ऐतिहासिक काही घडवून आणण्यासाठीही तंत्रज्ञानाची योग्य मदत घेतली जाऊ शकते. लोकशाही मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक रोचक पाऊल होते.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.