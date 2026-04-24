Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Tamilnadu Assembly Election Robot Welcomes Voters While Wearing Saree And Offering Sweets Viral News In Marathi

तंत्रज्ञानाची कमाल! साडी नेसून, मिठाई वाटत रोबोटने वाटर्सचे केले स्वागत, तमिळनाडू निवडणूकीदरम्यानचे अनोखे दृष्य; Video Viral

Tamilnadu Assembly Elections : हे तर ऐतिहासिकंच म्हणावं... ! तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रावर दिसले रोचक दृष्य. मतदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्रावर रोबोटने घेतली दमदार एंट्री.

Updated On: Apr 24, 2026 | 12:20 PM
तंत्रज्ञानाची कमाल! साडी नेसून, मिठाई वाटत रोबोटने वाटर्सचे केले स्वागत, तमिळनाडू निवडणूकीदरम्यानचे अनोखे दृष्य; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • तामिळनाडू निवडणुकीत मतदारांचे स्वागत करण्यासाठी साडीतील रोबोटचा वापर करण्यात आलया रोबोटने
  • मिठाई वाटत लोकांना मतदानासाठी प्रोत्साहित केले.
  • विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या या उपक्रमाने तंत्रज्ञानाचा अनोखा वापर दाखवला.
जगात तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढत असून अनेक क्षेत्रात आता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. यासहच आता रोबोट्सचाही अनेक ठिकाणी वापर होत आहे. मानवाची कामे सुखकर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मोठी मदत होते. याच पार्श्वभूमीवर आता तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीदरम्यानचे एक अनोखे दृष्य सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे. यात वोटर्सचे स्वागत करण्यासाठी रोबोटचा वापर करण्यात आला. मुख्य म्हणजे हा रोबोट यावेळी भारतीय पेहराव्यात दिसला ज्याला पाहून सर्वच थक्क झाले.

ढोलताशांच्या आवाजात अचानक पसरली शांतता! बिदाई दरम्यानच कॅमेरामॅनला कारने फरफटतं नेलं; भीषण अपघातचा Video Viral

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत लक्षवेधी ठरली ती रोबोटची एंट्री. यावेळी साडी नेसून, हातात मिठाईचा डब्बा घेऊन रोबोट सर्व वोटर्सचे स्वागत करताना दिसला. या रोबोटचे नाव टीना असल्याचे सांगण्यात आहे. लोकांना मतदान करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी हा उपक्रम करण्यात आला आहे ज्याने खरोखर सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. रोबोटच्या या एंट्रीने निवडणुकीच्या वातावरणात एक रंजक वळण आणले.

या रोबोटला कोयंबतूर येथील शासकीय कला महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी तयार केले होते. मतदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि अधिकाधिक लोकांना मतदान करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी या रोबोटला तयार करण्यात आले होते. मुख्य म्हणजे, रोबोटने फक्त मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहितच केले नाही तर रांगेत कसे उभे राहायचे आणि योग्यरित्या मतदान कसे करायचे याविषयीची माहितीही लोकांना पुरवली. विद्यार्थी डेव्हलपर विमल विजयनच्या मते, हा रोबोट व्हॉइस प्रोसेसिंग आणि आरसी (रेडिओ कंट्रोल) तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. त्याने सांगितले की या उपक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.

समुद्राच्या गाभाऱ्यातलं दुर्मिळ दृश्य! पाण्याच्या तळाशी मादी व्हेल पिल्लाला दूध पाजताना कॅमेऱ्यात कैद; Video Viral

या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट १००% मतदान करणे हा होता. जास्तीत जास्त लोकांना आकर्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची घेतलेली ही मदत काैतुकास्पद होती. माहितीनुसार, वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर असे दोन रोबोट तैनात करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाने सिद्ध केले की, काही चांगल्या गोष्टींसाठी आणि ऐतिहासिक काही घडवून आणण्यासाठीही तंत्रज्ञानाची योग्य मदत घेतली जाऊ शकते. लोकशाही मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक रोचक पाऊल होते.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Web Title: Tamilnadu assembly election robot welcomes voters while wearing saree and offering sweets viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 12:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral
1

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

एक भयानक जेल जिथे महिलांची मुंडकी छाटून कैदी खेळतात फुटबाॅल, कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे का?
2

एक भयानक जेल जिथे महिलांची मुंडकी छाटून कैदी खेळतात फुटबाॅल, कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे का?

अजब-गजब रेकाॅर्ड! जोडप्याने 58 घंटे किस करुन गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये नोंदवलं होतं नाव, आता झालेत विभक्त…
3

अजब-गजब रेकाॅर्ड! जोडप्याने 58 घंटे किस करुन गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये नोंदवलं होतं नाव, आता झालेत विभक्त…

भक्ती आणि योगाचा अनोखा संगम! 8 वर्षांच्या मुलाने शीर्षासन करत गायले तांडव स्तोत्र, गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली नोंद; Video Viral  
4

भक्ती आणि योगाचा अनोखा संगम! 8 वर्षांच्या मुलाने शीर्षासन करत गायले तांडव स्तोत्र, गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली नोंद; Video Viral  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM