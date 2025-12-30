Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मुलगा म्हणून तो हारला…! रात्रीच्या अंधारात सुनेने आणि मुलाने मिळून आईला रस्त्यावर टाकलं; हृदयद्रावक Video Viral

Son Left Mother On Streets : माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना! जिने जन्माला घातलं तिलाच रस्त्यावर टाकलं... रामनगरीतील धक्कादायक घटनेने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं असून याचे सीसीटीव्ही फुटेज आता समोर आले आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 09:20 AM
मुलगा म्हणून तो हारला...! रात्रीच्या अंधारात सुनेने आणि मुलाने मिळून आईला रस्त्यावर टाकलं; हृदयद्रावक Video Viral

(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • स्वतःच्या मुलाने जन्मदात्या आईला रात्री रस्त्यावर टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार.
  • आईची हतबलता आणि मुला-सुनेची क्रूरता सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसते.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
कलियुगात माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या अनेक गोष्टी घडून आल्या ज्याचे आपण साक्षीदार आहोत. पण जिने आपल्याला जन्म दिला तिच्यासोबतही असे प्रकार होणे दुःखद घटना आहे. अलिकडेच हृदय हेलावून टाकणारा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एका आईला स्वत:च्याच मुलाने रस्त्यावर टाकून दिल्याच दृश्य दिसून आलं. आईची हतबलता आणि मुलाचे तिच्याविषयी संपलेले प्रेम मनात अनेक प्रश्नांना जन्म देते. एखाद्या कचऱ्याला रस्त्यावर फेकून टाकावं तस त्याने त्याच्या जन्मदात्या आईला रस्त्याच्या कडेला टाकून दिलं. ही संपूर्ण घटना जवळच असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली आणि हेच फुटेज आता सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहे.

काय घडलं व्हिडिओत?

रात्रीच्या अंधारात, जेव्हा सगळे जग शांत झोपलेले असते, तेव्हा एका आईला रस्त्यावर टाकल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. काळोख, थंडी आणि अनोळखी परिस्थितीमध्ये तिच्या असहाय्यतेचे दृश्य पाहून प्रत्येकाचे मन थरथरते. हा व्हिडिओ पाहताना फक्त भावनिक वेदना नाही तर असहाय्यतेची भीतीही जाणवते. व्हिडिओमध्ये, मुलगा आणि सुन चादरीसह झोपलेल्या आईल खेचत रस्त्याच्या कडेला टाकताना दिसून येतात. सुन सासुच्या अंगावर चादर टाकत तिचे तोंड झाकते आणि लगेचेच तिथून पळ काढते. व्हिडिओत सांगितल्याप्रमाणे, ही घटना अयोध्येतील किशुन दासपू येथे घडून आली आहे. या घटनेमुळे स्थानिक समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे.

 

हा व्हिडिओ @bollywoodstori नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “काळजी करू नका भविष्यात त्यांना याची किंमत मोजावी लागेल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला हे पाहून फार वाईट वाटलं, ज्या आईने जन्माला घातलं, खायला दिलं, पालनपोषण केलं तिला तिच्याच मुलाने रस्त्यावर टाकलं हे फार दु:खद आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “कर्म कधीही गोष्टी परत करायला विसरत नाही!”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

