Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • South Korea Physical Ai Fashion Show Robots Walk Ramp With Models Video Viral Marathi News

साऊथ कोरियाच्या फॅशन शोमध्ये रोबोटचा जलवा, स्टेजवर माॅडल्ससोबत केला रॅम्पवाॅक! पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या; Video Viral

Updated On: May 30, 2026 | 09:52 AM IST
जाहिरात
सारांश

South Korea Robot Viral Video : फॅशनच्या दुनियेत रोबाट्सची जोरदार एंट्री! दक्षिण कोरियातील एका फॅशन शोचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला असून यात स्टेजवर रोबोटने माॅडल्ससोबत भन्नाट रॅम्पवाॅक केल्याचे दिसले. त्यांची स्टाईल, चालण्याची शैली आणि चेहऱ्यावरील हावभाव पाहून सर्वच थक्क झाले.

साऊथ कोरियाच्या फॅशन शोमध्ये रोबोटचा जलवा, स्टेजवर माॅडल्ससोबत केला रॅम्पवाॅक! पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एका अनोख्या फॅशन इव्हेंटमध्ये तंत्रज्ञान आणि क्रिएटिव्हिटीचा भन्नाट संगम पाहायला मिळाला.
  • भविष्यात माणूस आणि मशीन एकत्र कसे काम करू शकतात, याची झलक या कार्यक्रमातून दाखवण्यात आली.
  • व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून, त्यातील दृश्यांनी प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केले आहे.
मागील काही काळापासून जगभरात रोबोटचा वापर इतका वाढला आहे की भविष्यात रोबोट्स आपल्यासोबत राहयला लागले तरी यात काही वावग ठरणार नाही. सोशल मिडियावरही आता नवनवीन विकसित रोबोट्सचे अनेक भन्नाट व्हिडिओज शेअर केले जात आहेत जे पाहून कुणीही थक्क होईल. मागेच इथे जपानचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता ज्यात साधु रोबोटला तयार करण्यात आल्याचे दिसले. हा रोबोट लोकांना आध्यात्माचे ज्ञान देण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.

अरे बापरे! चित्रपटाचा सीन सत्यात घडला, स्क्रीनला फोडून थेट आत घुसली स्कॉर्पिओ… प्रेक्षकांचा उडाला थरकाप; Video Viral

भारतात तामिळनाडू निवडणूकीदरम्यान वोटर्सचे स्वागत करण्यासाठी रोबोटचा वापर करण्यात आला होता. यासहच आता साऊथ कोरीयामध्येही फॅशनच्या दुनियेत रोबोटचा अनोखा वापर केल्याचे समोर आले आहे. इथे एका फॅशन इव्हेंट दरम्यान रोबोट्स माॅडल्सना टक्कर देत त्यांच्या जोडीला स्टेजवर रॅम्पवाॅक करताना दिसले. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

रोबोटने केला रॅम्पवाॅक

दक्षिण कोरीयाची एंटरटेनमेंट टेक्नॅलॉजी कंपनी ‘गॅलेक्सी कॉरपोरेशन’ने अलिकडेच आपल्या एका फॅशन इव्हेंटमध्ये माॅडेलसोबत रॅम्पवाॅकसाठी रोबोटचा अनोखा वापर केला. या अनोख्या प्रकल्पाने सर्वांनाच थक्क केले तर सोशल मिडियावरही याचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होऊ लागला. साऊथ कोरियातील सिओल इथे पार पडलेल्या ‘फिजिकल एआय’ (Physical AI) फॅशन शोचा मूळ उद्देश भविष्याला दाखवणे हा होता. भविष्यात माणसांच्या जोडीला रोबोट्स कसे काम करतील हे दाखवण्यासाठी या शोमध्ये माॅडेल्ससोबत रोबोट्सनाही रॅम्पवाॅकमध्ये सामील करण्यात आले होते.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGTN America News (@cgtnamerica)

“तेरा ध्यान किधर है”, व्हायरल तरुणाचं गुपित उघडलं, डेटिंग ॲपवर एकीसोबत फ्लर्ट, तर दुसरीला थिएटरमध्ये केलं प्रपोज, Chats Viral

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, रोबोट्सने माॅडेल्ससोबत रॅम्पवाॅक करुन दाखवला. यावेळी प्रत्येक रोबोटने अगदी माॅडेलसारखेच कपडे परिधान केले होते. शो दरम्यान रोबोट्स माॅडेलप्रमाणेच चालताना आणि पोज देताना दिसले जे पाहून सर्वच थक्क झाले. हा अनुभव सर्वांसाठीच फार निराळा होता. भविष्यात फॅशनच्या दुनियेत कसे बदल घडून येऊन शकतात याचे उत्तम उदाहरण आपल्याला या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहता येते. हा व्हिडिओ दाखवून देतो की, भविष्यात रोबोट्सचा किती वेगवेगळ्या प्रकारे वापर करता येऊ शकतो. टेक्नाॅलाॅजी आणि क्रिएटिव्हिटीचा हा एक चांगला संगम होता ज्याने संपूर्ण जगाला थक्क करुन सोडले. व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात असून याला @cgtnamerica नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन पोस्ट करण्यात आले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: South korea physical ai fashion show robots walk ramp with models video viral marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 09:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अरे बापरे! चित्रपटाचा सीन सत्यात घडला, स्क्रीनला फोडून थेट आत घुसली स्कॉर्पिओ… प्रेक्षकांचा उडाला थरकाप; Video Viral
1

अरे बापरे! चित्रपटाचा सीन सत्यात घडला, स्क्रीनला फोडून थेट आत घुसली स्कॉर्पिओ… प्रेक्षकांचा उडाला थरकाप; Video Viral

प्रेमाचा Overdose! Kiss करण्यात इतके गुंग की रेंलिगवरुन खड्ड्यात पडलं जोडप, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले..
2

प्रेमाचा Overdose! Kiss करण्यात इतके गुंग की रेंलिगवरुन खड्ड्यात पडलं जोडप, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले..

रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल
3

रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल

“तेरा ध्यान किधर है”, व्हायरल तरुणाचं गुपित उघडलं, डेटिंग ॲपवर एकीसोबत फ्लर्ट, तर दुसरीला थिएटरमध्ये केलं प्रपोज, Chats Viral
4

“तेरा ध्यान किधर है”, व्हायरल तरुणाचं गुपित उघडलं, डेटिंग ॲपवर एकीसोबत फ्लर्ट, तर दुसरीला थिएटरमध्ये केलं प्रपोज, Chats Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साऊथ कोरियाच्या फॅशन शोमध्ये रोबोटचा जलवा, स्टेजवर माॅडल्ससोबत केला रॅम्पवाॅक! पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या; Video Viral

साऊथ कोरियाच्या फॅशन शोमध्ये रोबोटचा जलवा, स्टेजवर माॅडल्ससोबत केला रॅम्पवाॅक! पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या; Video Viral

May 30, 2026 | 09:52 AM
Cyclone alert 15 states: सावध रहा! १५ राज्ये, ताशी ९० किमी वेगाने वाहणार वादळी वारे, IMD कडून सतर्कतेचा इशारा

Cyclone alert 15 states: सावध रहा! १५ राज्ये, ताशी ९० किमी वेगाने वाहणार वादळी वारे, IMD कडून सतर्कतेचा इशारा

May 30, 2026 | 09:46 AM
Hanuman story: हनुमानाची भक्ती आणि नारदमुनींचा अहंकार काय आहे यामागील कथा जाणून घ्या

Hanuman story: हनुमानाची भक्ती आणि नारदमुनींचा अहंकार काय आहे यामागील कथा जाणून घ्या

May 30, 2026 | 09:40 AM
चेहऱ्यावर वाढलेला टॅनिंग होईल आठवडाभरात कमी! रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा पपईच्या पानांचा फेसपॅक, त्वचा होईल चमकदार

चेहऱ्यावर वाढलेला टॅनिंग होईल आठवडाभरात कमी! रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा पपईच्या पानांचा फेसपॅक, त्वचा होईल चमकदार

May 30, 2026 | 09:36 AM
RR vs GT: शेवटपर्यंत लढला अन्…डोळ्यात आले पाणी; फायनलचे स्वप्नं भंंगले, Vaibhav Sooryavanshi रोखू शकला नाही अश्रू

RR vs GT: शेवटपर्यंत लढला अन्…डोळ्यात आले पाणी; फायनलचे स्वप्नं भंंगले, Vaibhav Sooryavanshi रोखू शकला नाही अश्रू

May 30, 2026 | 09:35 AM
Tumbadchi Manjula: लांब केस, दाट दाढी अन्…, विनोदी भूमिकांनंतर आता साधूच्या भूमिकेत; ओळखलंत का हा मराठी अभिनेता?

Tumbadchi Manjula: लांब केस, दाट दाढी अन्…, विनोदी भूमिकांनंतर आता साधूच्या भूमिकेत; ओळखलंत का हा मराठी अभिनेता?

May 30, 2026 | 09:24 AM
Mumbai News: कांजूर डम्पिंग; विषारी विळखा! पालिकेच्या निष्क्रियतेबाबत नाराजी; जागतिक प्रदूषणात १२ व्या स्थानावर

Mumbai News: कांजूर डम्पिंग; विषारी विळखा! पालिकेच्या निष्क्रियतेबाबत नाराजी; जागतिक प्रदूषणात १२ व्या स्थानावर

May 30, 2026 | 09:18 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM