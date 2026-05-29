रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओने पुन्हा हे सर्व प्रश्न उपस्थित केले आहे. यामध्ये एक समोसा विक्रेता ट्रेनमध्ये अत्यंत घाणरेड्या आणि निष्काळजीपणे विकताना दिसत आहे. यामुळे लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. व्हायरल व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे की, एक व्यक्ती ट्रेनच्या डब्याच्या दरवाजाजदवळ खाली बसली आहे. तिथेच एक समोशांनी भरलेला बॉक्स ठेवलेला आहे. विक्रेता आरामत फोनवर गप्पा मारत आहे. तो पाय पसरुन बसला असून त्याने थेट समोशांवर पाय ठेवले आहेत. आसपाचे प्रवासी हे सर्व दृश्य पाहत आहे. परंतु त्याना याचे कसलेही भान राहिलेले नाही. रेल्वेतील प्रवाशानेच हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करुन सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
🚨Train Shocker: Railway Vendor Caught Resting Leg Over Samosa Tray This viral video exposes a railway vendor casually resting his bare leg directly over a tray of samosas meant for passengers. This gross violation of basic hygiene is a serious health hazard pic.twitter.com/jRrzgXwb3Y — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) May 26, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @rameshofficial0 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लोकांनी पाहिले असून तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यामुळेच ट्रेनमध्ये काहीही विकत घेऊ नये असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने प्रवाशांच्या आरोग्याचं काय असा प्रश्न केला आहे. अनेकांनी विक्रेत्याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.