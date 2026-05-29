रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल

Updated On: May 29, 2026 | 03:56 PM IST
Train Samosa Vendor Viral Video : ट्रेनमधील एक अत्यंत किळसवाण्या प्रकार उघडकीस आला आहे. समोसा विक्रेत्याने असे काही कृत्य केलं आहे की नेटकऱ्यांचा संताप अनावर झाला आहे. विक्रेत्याविरोधात कारवाईची मागणी केली जात आहे. पाहा नेमकं का घडलं?

रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्..., धक्कादायक VIDEO व्हायरल

Train Samosa Vendor Viral Video : सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. काही धक्कादायक व्हिडिओही असतात. सध्या रेल्वेतील समोसा विक्रेत्याचा एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या समोसा विक्रेत्याने असे काही केलं आहे की पाहून तुम्ही बाहरचं खाणंच सोडाल. भारतीयांसीठी रेल्वे प्रवासा खाद्यपदार्थ हा नेमहमीच महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. पण गेल्या काही काळांत अशा काही घटना समोर आल्या आहेत ज्यांनी रेल्वेती अन्नाच्या सुरक्षेवर आणि गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल आहे. यामुळे लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओने पुन्हा हे सर्व प्रश्न उपस्थित केले आहे. यामध्ये एक समोसा विक्रेता  ट्रेनमध्ये अत्यंत घाणरेड्या आणि निष्काळजीपणे विकताना दिसत आहे. यामुळे लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. व्हायरल व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे की, एक व्यक्ती ट्रेनच्या डब्याच्या दरवाजाजदवळ खाली बसली आहे. तिथेच एक समोशांनी भरलेला बॉक्स ठेवलेला आहे. विक्रेता आरामत फोनवर गप्पा मारत आहे. तो पाय पसरुन बसला असून त्याने थेट समोशांवर पाय ठेवले आहेत. आसपाचे प्रवासी हे सर्व दृश्य पाहत आहे. परंतु त्याना याचे कसलेही भान राहिलेले नाही. रेल्वेतील प्रवाशानेच हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करुन सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @rameshofficial0 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लोकांनी पाहिले असून तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यामुळेच ट्रेनमध्ये काहीही विकत घेऊ नये असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने प्रवाशांच्या आरोग्याचं काय असा प्रश्न केला आहे. अनेकांनी विक्रेत्याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

