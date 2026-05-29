“तेरा ध्यान किधर है”, व्हायरल तरुणाचं गुपित उघडलं, डेटिंग ॲपवर एकीसोबत फ्लर्ट, तर दुसरीला थिएटरमध्ये केलं प्रपोज, Chats Viral

राष्ट्रीय पक्ष्यासोबत क्रुरता! अपघातानंतरही लोकांना मोराच्या जीवाची नाही तर पंखांची लालसा, Viral Video पाहून यूजर्स संतापले
परंतु अलिकडेच हा एका तरुणीने या व्हिडिओबाबत एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. व्हायरल झालेल्या तरुणाची ओळख शौर्य के मिश्रा अशी पटली आहे. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच कंटेंट क्रिएटर प्रगतीने त्याच्यासोबतचा आपला अनुभव शेअर केला आहे. तिने दावा केला आहे की, तीने या व्हिडिओआधी शौर्यसोबत डेटिंग ॲप हिंजवर संवाद साधला होता. या चॅट्सचे स्क्रिनशाॅर्ट्स देखील तिने सोशल मिडियावर शेअर केले आहेत. तिने यूजर्सना व्हायरल व्हिडिओच्या नादात वेडे होऊ नका असे आवाहन करत शौर्यची पोलखोल केली.
प्रगतीने तिच्या अकाऊंटवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये दावा केला आहे की, तिने १० मे रोजी हिंगे डाउनलोड केले होते आणि १३ मे रोजी तिला शौर्यकडून एक लाईक मिळाला. तिच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या संवादादरम्यान तो तिची वारंवार प्रशंसा करत होता. तिच्यासारखी नृत्यांगना यापूर्वी कधीही पाहिली नसल्याचे त्याने तिला सांगितले.
View this post on Instagram
प्रगतीने सांगितले की, नंतर तिने ते डेटिंग ॲप तीन-चार दिवसांसाठी डिलीट केले आणि त्यानंतर पुन्हा इन्स्टॉल केले. तिने पुढे सांगितले की, त्यावेळी त्यांनी एकमेकांचे इंस्टाग्राम हँडल घेतले नसल्यामुळे, त्यांना संपर्कात राहण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. ॲपवर पुन्हा संपर्क साधल्यानंतर, शौर्यने पुन्हा तिच्यासोबत संवाद साधला आणि नंबर, ई-मेल आयडी शेअर करायला हवा असे सुचवले. प्रगतीच्या म्हणण्यानुसार, त्या दोघांनी नंतर इंस्टाग्रामवर देखील संवाद साधला.
गोष्टी तेव्हा बदलल्या जेव्हा शौर्यचा थिएटरमध्ये एका मुलीसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. प्रगती म्हणाली की, तिने त्याला गंमतीने विचारले की, ‘तुला गर्लफ्रेंड मिळाली आहे का?’, कारण ऑनलाइनवर असा व्यापक समज पसरला होता की व्हिडिओमधील महिला त्याची पार्टनर होती. यावर शौर्यने तिला होकार दिला. यानंतर तिने त्याला प्रश्न केला की, गर्लफ्रेंड असतानाही तू डेटींग ॲपवर का आहेस तर याच्या उत्तरात त्याने म्हटले की, “हो, मी ते डिलीट केले होते, पण सुदैवाने तू मला ते पुन्हा ‘डिलीट’ करायला आठवण करून दिलीस.”
View this post on Instagram
View this post on Instagram
तारक मेहताच्या दयाबेनची आई पाहिली का? तरुणाने शोधून काढला 15 वर्षांपूर्वीचा तो VIDEO; पाहून सर्वच अवाक्
प्रगतीने हे स्क्रिनशाॅर्ट्स शेअर केल्यानंतर सोशल मिडिया यूजर्स दोन गटांत विभागले गेले. काहींनी शौर्यची बाजू घेत म्हटले की, तो प्रसिद्ध झाल्यामुळे त्याच्यावर हा आळ घेण्यात आहे तर काहींनी प्रगतीचे समर्थन करत म्हटले की, जर खरंच ती त्याची गर्लफ्रेंड असेल तर डेटींग ॲपवर राहून अप्रामाणिकपणाचा केला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.