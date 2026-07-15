Viral Video: अरे देवा,हेच बघायचं बाकी होत…! चुंबन घेताच समस्या होते दूर, अंधश्रद्धेला खतपाणी? ‘चुंबनवाले बाबा’चा Video चर्चेत

दरम्यान अशोक खरात प्रकरण राज्यभरात चांगलंच गाजत आहे. अशातच सध्या सोशल मीडियावर एका तथाकथित ‘चुंबनवाले बाबा’ यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक महिला बाबांकडे येते आणि बाबा तिचे चुंबन घेतल्यानंतर तिची समस्या दूर होते, असा दावा करण्यात येत आहे. या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली असून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
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मात्र, या व्हिडिओतील दाव्यांची कोणत्याही अधिकृत यंत्रणा किंवा विश्वसनीय स्रोताकडून पुष्टी झालेली नाही. सोशल मीडियावरील माहितीनुसार हा व्हिडिओ उत्तर भारतातील असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याचे नेमके ठिकाण, काळ किंवा दाव्यांची सत्यता अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. दरम्यान, अंधश्रद्धा, बुवाबाजी आणि चमत्कारांच्या नावाखाली अशा प्रकारचे व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याबद्दल अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अशा दाव्यांमुळे लोकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असल्याचेही मत व्यक्त केले जात आहे.
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तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही आजारावर किंवा वैयक्तिक समस्यांवर अशा अप्रमाणित उपायांवर विश्वास ठेवू नये. कोणतीही माहिती स्वीकारण्यापूर्वी तिची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओ किंवा पोस्ट पाहून त्यातील दावे खरे मानण्याऐवजी अधिकृत आणि विश्वासार्ह स्रोतांकडून माहिती पडताळून पाहणे गरजेचे आहे.
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