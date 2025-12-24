Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रेल्वे प्रवाशांमध्ये WWE! वाराणसी-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेसमध्ये गोंधळ, अमेठीजवळील Video Viral

कधी जागेवरून तर कधी ट्रेनमध्ये चढताना उतरताना प्रवाशांमध्ये हाणामारी पाहायला मिळतेच, सध्या सोशल मीडीयावर असाच एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये वाराणसी-लखनऊ इंटरसिटी ट्रेनमध्ये प्रवाशांमध्ये हिंसक मारामारी करत आहेत.

Updated On: Dec 24, 2025 | 07:27 PM
भारतीय रेल्वेवर प्रवास करणे आता फक्त खिडकीच्या सीट आणि चहापुरते राहिलेले नाही; दररोज होणारे संघर्ष देखील त्याचा एक भाग बनले आहेत. सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये प्रवासी चालत्या ट्रेनमध्ये एकमेकांना लाथा-बुक्क्या मारताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ उत्तर प्रदेशातील असल्याचा दावा केला जात आहे.

मुलीच्या संपत्तीचा वारसदार कोण? मालकी हक्क कोणाला कसा मिळतो, काय सांगतो कायदा? वाचा सविस्तर बातमी

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

पत्रकार पियुष राय (@Benarasiyaa) यांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, हा व्हिडिओ वाराणसी-लखनऊ इंटरसिटी ट्रेनचा आहे आणि ही घटना अमेठीजवळ घडल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओमध्ये डब्याच्या आत प्रचंड गोंधळ दिसत आहे. काही प्रवासी एकमेकांना क्रूरपणे मारहाण करत आहेत, तर काही जण पळून जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा पाहत आहेत. या “फ्रीस्टाईल हाणामारी” मागील खरे कारण काय होते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

रेल्वेकडून प्रतिसाद नाही

ही क्लिप ऑनलाइन चर्चेचा विषय बनली आहे, परंतु लिहिण्याच्या वेळेपर्यंत, रेल्वे पोलीस किंवा प्रशासनाकडून कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. कोणतेही अपडेट उपलब्ध होताच माहिती शेअर केली जाईल. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे आणि नवराष्ट्र त्याच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही.

सोशल मीडियावर टीका केली

व्हिडिओ व्हायरल होताच, नेटिझन्सनी व्हिडिओवर कमेंट्सचा पाऊस पडला. काहींनी याला “यूपी-बिहार” संस्कृती म्हटले, तर काहींनी रेल्वे सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका वापरकर्त्याने (@FHumungous) विनोदाने लिहिले, “हिंसाचार खूप कमी आहे; चित्रपटांमध्ये यापेक्षा जास्त तीव्र कृती असतात. या लोकांनी त्यांचा खेळ सुधारला पाहिजे.” भांडणाच्या दरम्यान, एका वापरकर्त्याने (@maurya_shubhz) पार्श्वभूमीच्या आवाजावर खिल्ली उडवत लिहिले, “अरे, कोणीतरी रियाला आत घेऊन जा.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने (@anti_zionisam) याला सामाजिक घसरण म्हणून वर्णन केले, लिहिले, “‘न्यू इंडिया’मध्ये हे नवीन सामान्य बनले आहे… सर्वत्र राग, कुठेही सहानुभूती नाही. प्रत्येकजण आक्रमक आहे… क्रूरतेला शक्ती म्हणून चित्रित केले जात आहे.”

“तिकीट नसलेले लोकच असतील…”

काही जण याला पद्धतशीर अपयश म्हणत असताना, आलोक गुप्ता नावाच्या एका वापरकर्त्याने असा अंदाज लावला की लढाऊ लोक तिकिटे नसलेले लोकच असतील. दरम्यान, तनय मलिकने एका विशिष्ट प्रदेशाशी जोडत लिहिले की, “हे उत्तर प्रदेश-बिहारसाठी एक शाप आहे, हे प्रत्येक वेळी घडते… एके दिवशी मी मार्गावर गेलो तेव्हा लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण झाली.” सध्या, व्हिडिओमुळे हा फक्त वैयक्तिक वाद होता की सीटसाठी सामान्य संघर्ष होता याबद्दल वाद सुरू आहे.

Supreme Court judgment : मृत्युपत्रावर आधारित नामांतरण अर्ज सुरुवातीलाच फेटाळता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Web Title: Varanasi lucknow intercity train fight viral video amethi up passengers clash netizens reaction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 07:27 PM

Topics:  

