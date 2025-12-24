Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

तुरुंगातून, सुकेशने Jacquelineवर केला प्रेमाचा वर्षाव, ख्रिसमस गिफ्ट’ म्हणून परदेशात घेऊन दिला ‘आलिशान’ बंगला

बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिससाठी सुकेश चंद्रशेखर यांने एक खास ख्रिसमस गिफ्ट दिले असून त्याने तिच्यासाठी तुरूंगातून पत्र लिहिले आहे.

Dec 24, 2025 | 07:08 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस तिच्या चित्रपटांमुळे आणि नृत्यामुळे अनेकदा चर्चेत असते. ती कधीकधी आणखी एका कारणामुळेही चर्चेत येते. दिल्लीच्या मंडोली तुरुंगात कैद असलेला कुख्यात फसवणूक करणारा सुकेश चंद्रशेखर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ख्रिसमसच्या खास प्रसंगी त्याने बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलीन फर्नांडिसला एक भावनिक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात सुकेशने जॅकलीनवरील त्याचे अढळ प्रेम व्यक्त केले आहेच, पण एक धक्कादायक दावाही केला आहे. जॅकलीनसाठी अमेरिकेतील बेव्हरली हिल्समध्ये एक आलिशान घर खरेदी केल्याचा दावा सुकेशने केला आहे. त्याने या घराचे नाव “लव्ह नेस्ट” ठेवले आहे. सुकेश अनेकदा तुरुंगातून जॅकलीनला लिहितो, परंतु यावेळी त्याची भेट आणि दावे खूपच नाट्यमय आहेत. ईडी चौकशीदरम्यान, हे पत्र सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

सुकेशने त्याच्या पत्रात लिहिले, “माझ्या प्रिय जॅकलीन, मेरी ख्रिसमस बेबी. हा एक असा सण आहे जो मला नेहमीच आमच्या खास क्षणांची आठवण करून देतो. तो मला तुझ्यावरील माझ्या प्रेमाची देखील आठवण करून देतो. सर्वप्रथम, मी तुला अशी भेट देऊ इच्छितो जी कोणत्याही ख्रिसमसच्या सॉक्स किंवा झाडाखाली ठेवता येणार नाही. तुझे हास्य पाहण्यासाठी मी तिथे नसल्याबद्दल मला दुःख आहे. या खास प्रसंगी, मी तुला ‘द लव्ह नेस्ट’ देतो, बेव्हरली हिल्समधील आपले नवीन घर. हे तेच घर आहे जे तुला कधीच पूर्ण होणार नाही असे वाटले होते. पण मला अभिमानाने सांगायचे आहे की मी ते घर पूर्ण केले आहे.”

”तर तुम्हाला कॅन्सर होण्याची शक्यता…” हिना खाननं दिला इशारा, कॅन्सरबद्दलचा अनुभव शेअर करत म्हणाली….

सुकेशने पुढे लिहिले, “बाळा, हे घर अमेरिकेतील सर्वात अनोख्या घरांपैकी एक आहे. या खास प्रसंगी, मला माझ्या आईचीही आठवण येते. तिचे हास्य, तिचे प्रेम, सर्वकाही आपल्यासोबत आहे. मला माहित आहे की तुला तिची किती आठवण येते. मला फक्त स्वतःला तुझ्या स्वाधीन करायचे आहे. माझ्या आयुष्यात तुझ्याशिवाय कोणताही रंग नाही, बोमा. मी तुझ्यावर  वेड्यासारखे प्रेम करतो.” सुकेशने त्याच्या पत्रात त्याच्या घराचे काही फोटो देखील जोडले आहेत.

ईशान रोशनच्या लग्नसोहळ्यात तृतीयपंथींनी मागितले पैसे, राकेश रोशन यांचा राग अनावर; बोलले असं काही…; Video Viral

 

Dec 24, 2025 | 07:08 PM

