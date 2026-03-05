Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ajit Pawar Plane Crash: मोठी अपडेट! VSR कंपनीचा मालक आर.के. सिंग चौकशीसाठी पुण्यातील CID कार्यालयात दाखल

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान प्रवासादरम्यान घडलेल्या घटनेवरून आमदार रोहित पवार यांनी 'व्हीएसआर' (VSR) कंपनी आणि केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री राममोहन नायडू यांच्यावर गंभीर आरोप केले

Updated On: मार्च 05, 2026 | 01:35 PM




  • VSR विमान कंपनीचे मालक आर.के. सिंग पुण्यात सीआयडी (CID) कार्यालयात चौकशीसाठी हजर
  • रोहित पवार यांनी या प्रकरणात नागरी उड्डाण संचालनालय (DGCA) आणि विमान कंपनीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
  • घातपाताचा संशय व्यक्त करत केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री राममोहन नायडू यांच्यावरही गंभीर आरोप
Ajit Pawar Plane crash: राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्घटनाग्रस्त VSR विमान कंपनीचा मालक आर.के. सिंग पुण्यातील सीआयडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी दाखल झाले आहेत. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या संशय आणि आरोप प्रत्यारोपांमुळे संशयाची सुई विमान कंपनीकडे वळाली आहे. त्यातच आमदार रोहित पवार हेदेखील सातत्याने पत्रकार परिषद घेत विमान कंपनी आणि नागरी उड्डाण संचलनालय (डीजीसीए) यांच्या कारभारासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवरील दबावही वाढत चालला होता. अखेर आज सीआयडीने आर.के. सिंग चौकशीसाठी दाखल झाले आहेत.

Ajit Pawar Plane Crash: २० आमदारांची ‘देवगिरी’वर सुनेत्रा पवारांशी खलबतं; राष्ट्रवादीत घडामोडींना वेग

अजित पवार यांच्या अपघातासंदर्भात सातत्याने पत्रकार परिषदा घेऊन रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी विमान कंपनी आणि DGCA काहीतरी लपवत अस्याचा आरोप करत आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, अजित पवार यांच्या गटातील आमदारांकडूनही रोहित पवारांच्या आरोपांची पाठराखण केली जात आहे. त्यामुळे सरकारवरील दबावही सातत्याने वाढत चालला होता. अजित पवार यांच्या विमान अपघाती मृत्यूनंतर VSR विमान कंपनीचा मालक आर.के. सिंग यांनी आपल्या कंपनीच्या विमानात कोणताही तांत्रिक बिघाड झाला असल्याचा दावा फेटाळून लावला. इतकेच नव्हे तर अपघातासंदर्भात कोणतेही भाष्य करण्यासही नकार दिला. त्यामुळे संशय दिवसेंदिवस बळावत चालला होता. पण राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांच्या समर्थकांकडून दबाव वाढत चालल्याने सीआयडीने आर.के. सिंग यांना चौकशीसाठी दाखल झाले. या चौकशीत रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांच्या दृष्टीने त्यांना प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे. आर.के. सिंग या चौकशीत काय उत्तरे देतात, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Maharashtra Politics News)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान प्रवासादरम्यान घडलेल्या घटनेवरून आमदार रोहित पवार यांनी ‘व्हीएसआर’ (VSR) कंपनी आणि केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री राममोहन नायडू यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणातील संशयास्पद बाबींकडे लक्ष वेधत रोहित पवार यांनी चौकशीची मागणी केली होती, ज्याचा तपास आता सीआयडीमार्फत (CID) केला जात आहे.

Ajit Pawar Plane crash: अजित पवार यांच्या जिवाला धोका होता, ते सावध झाले होते- रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट

रोहित पवार यांच्या दाव्यानुसार, विमानाचा वैमानिक ऐनवेळी बदलण्यात आला होता आणि विमानात गरजेपेक्षा जास्त इंधनाचा साठा करण्यात आला होता. वैमानिक सुमित कपूर याने जाणीवपूर्वक विमान जमिनीवर आदळून स्फोट घडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा खळबळजनक आरोपही त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण कटात विमान कंपनी आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या यंत्रणांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आज सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर होणारी आर.के. सिंग यांची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

 

