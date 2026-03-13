Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
खडकाळ कड्यावर चालवायला घेतली सायकल; तोल गेला, खाली पडली अन् Viral Video रोखला सर्वांचा श्वास

OMG Stunt Video : हजारो फूट उंचीवर, खडकाळ डोंगराच्या काठावर तरुणी चालवू लागली सायकल. तोल जाताच खाली पडली अन् घटनेतील दृश्यांनी सर्वांचाच श्वास रोखून धरला. पुढे काय घडलं ते तुम्हीच पहा.

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:54 PM
  • उंच कड्यावर सायकल चालवताना महिलेचे नियंत्रण सुटले आणि ती खडकांवरून घसरली.
  • शेवटच्या क्षणी तिने खडक पकडून स्वतःचा जीव वाचवला, त्यामुळे मोठा अपघात टळला.
  • हा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून लाखो लोकांनी तो पाहिला आणि विविध प्रतिक्रिया दिल्या.
काहीतरी नवीन आणि वेगळं करण्याच्या प्रयत्नात लोक बऱ्याचदा आपला जीव धोक्यात घालतात. तुम्ही जर सोशल मिडियावर एक्टिव्ह असाल स्टंटबाजीचे अनेक व्हिडिओज तुम्ही इंटरनेटवर पाहिले असतील. असाच एक थरारक व्हिडिओ अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यातील दृष्यांनी सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. व्हिडिओमध्ये एक महिला खडकाळ कड्यावरून सायकल चालवताना दिसून आली. शेकडो फूट उंच कड्यावरून महिलेला धोकादायक स्टंट करताना पाहून युजर्सना गोळा आला. एक क्षण असाही आला जेव्हा महिला कड्यावरून खाली पडली आणि तिचा जीव जाता जाता राहिला. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, महिला सायकलस्वार तिच्या कुत्र्याला घेऊन सायकलवर एका उंच डोंगरावर फिरताना दिसते. रस्ता अरुंद होता, एका बाजूला खोल दरी होती. महिलेच्या सायकलवर ३६० अंशाचा कॅमेरा बसवला होता, जो सर्व कोनातून व्हिडिओ रेकॉर्ड करत होता. पुढे दिसते की एक क्षण असा येतो जेव्हा अचानक, तिचे सायकलवरील नियंत्रण सुटले आणि ती खडकांवरून खाली घसरू लागली. यावेळी ती जीव आता जातोय की काय असंच सर्वांना वाटतं पण सुदैवाने ती आपल्या हाताने खडकाला पकडून स्वतःला कसं बसं सावरते. तिच्यासोबत घडलेल्या या अपघाताने सर्वांनाच घाबरवून सोडल. सोशल मीडियावर व्हिडिओला चांगली पसंती मिळाली असून लोक महिलेचा व्हिडिओ वेगाने शेअर करत आहेत.

दरम्यान हा व्हिडिओ @TansuYegen नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका सायकलस्वाराला रस्त्याने जाताना कड्यावरून पडण्याची शक्यता होती, पण नशिबाने ती वाचली’. व्हिडिओला आतापर्यंत ४.१ मिलियनहून अधिकच्या व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “ती तिथे काय करत होती? ते अगदी काठाच्या अगदी जवळ आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे खरं आहे का? जणू काही तुम्ही जाणूनबुजून तुमचा जीव धोक्यात घालत आहात?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “बिचारा कुत्रा. मला त्याच्याबद्दल खूप वाईट वाटतंय की त्याचा असा मालक आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Mar 13, 2026 | 02:45 PM

