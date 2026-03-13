खडकाळ कड्यावर चालवायला घेतली सायकल; तोल गेला, खाली पडली अन् Viral Video रोखला सर्वांचा श्वास

मृत्यूच्या 1 तासानंतर जिवंत झाला… परत आल्यावर व्यक्तीने सांगितलं ‘दुसऱ्या जगाचं’ रहस्य
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, महिला सायकलस्वार तिच्या कुत्र्याला घेऊन सायकलवर एका उंच डोंगरावर फिरताना दिसते. रस्ता अरुंद होता, एका बाजूला खोल दरी होती. महिलेच्या सायकलवर ३६० अंशाचा कॅमेरा बसवला होता, जो सर्व कोनातून व्हिडिओ रेकॉर्ड करत होता. पुढे दिसते की एक क्षण असा येतो जेव्हा अचानक, तिचे सायकलवरील नियंत्रण सुटले आणि ती खडकांवरून खाली घसरू लागली. यावेळी ती जीव आता जातोय की काय असंच सर्वांना वाटतं पण सुदैवाने ती आपल्या हाताने खडकाला पकडून स्वतःला कसं बसं सावरते. तिच्यासोबत घडलेल्या या अपघाताने सर्वांनाच घाबरवून सोडल. सोशल मीडियावर व्हिडिओला चांगली पसंती मिळाली असून लोक महिलेचा व्हिडिओ वेगाने शेअर करत आहेत.
A cyclist nearly plunges off a cliff while riding a path, saved by sheer luck 😱pic.twitter.com/Hwp3KuFZNR — Tansu Yegen (@TansuYegen) March 12, 2026
दरम्यान हा व्हिडिओ @TansuYegen नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका सायकलस्वाराला रस्त्याने जाताना कड्यावरून पडण्याची शक्यता होती, पण नशिबाने ती वाचली’. व्हिडिओला आतापर्यंत ४.१ मिलियनहून अधिकच्या व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “ती तिथे काय करत होती? ते अगदी काठाच्या अगदी जवळ आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे खरं आहे का? जणू काही तुम्ही जाणूनबुजून तुमचा जीव धोक्यात घालत आहात?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “बिचारा कुत्रा. मला त्याच्याबद्दल खूप वाईट वाटतंय की त्याचा असा मालक आहे”.
