उष्णतेच्या काहिलीत ‘नाथजल’ अनाथ; शुद्ध पाण्यासाठी प्रवाशांची वणवण, प्रकरण काय?

एसटी स्थानकात महागडे पाणी
स्वस्त, शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रवाशांची वणवण
राज्यातील बहुतांश बसस्थानकात अपुरा पुरवठा
दिनेश चव्हाण/गुहागर: राज्यात उष्णतेची लाट आलेली असतानाच एसटी प्रवाशांना स्वस्त आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. अशावेळी राज्य परिवहन (Msrtc) मंडळाच्या बहुसंख्य बस स्थानकांवरील स्वस्तात मिळणाऱ्या ‘नाथजल’चे अधिकृत स्टॉल बंद असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना अन्य कंपन्यांच्या पाणी बाटली विकत घेऊन आपली तहान भागवावी लागत असून आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
एसटी महामंडळाच्या प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात पाणी मिळावे, यासाठी महामंडळाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये ‘नाथजल’ सुरू केले. भारतीय रेल्वेच्या ‘रेलनीर’च्या धर्तीवर असलेल्या ‘नाथजला’साठी शेळके बेव्हरेजेसची नियुक्ती केली आहे. एसटी स्थानके-आगारात ‘नाथजला’ची विक्री करण्याचे धोरणात्मक आदेश आहेत. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून बहुसंख्य बसस्थानकांवरील नाथजलचे स्टॉल बंद असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे एसटी स्थानकात प्रवाशांनी पाण्याची मागणी केली असता, विक्रेत्यांकडून नाथजलऐवजी अन्य कंपन्यांचे बाटलीबंद पाणी प्रवाशांच्या हाती सोपवून २० रुपये वसूल करण्यात येतात.
Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परवाना बंधनकारक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रवाशांचा घसा कोरडा
‘नाथजल वे अर्धा लिटर पाणी ०९ रुपये आणि एक लिटर पाण्याची बाटली १५ रुपयांना मिळते. अन्य कंपन्यांच्या बाटलीबंद पाण्यासाठी २० रुपये मोजावे लागतात. उन्हाळ्याच्या दिवसात पाण्याची मागणी वाढत आहे. आधीच मोफत पाणपोईची बहुसंख्य बसस्थानकांमध्ये दुरवस्था झालेली असताना, ‘नाथजल’ देखील मिळत नसल्याने प्रवाशांच्या घशाला कोरड पडली आहे.
राज्यातील बहतांश बसस्थानकात अपूरा पुरवठा
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात वातानुकूलित बसगाड्यांची संख्या अपुरी आहे. बहुतांश प्रवासी साध्या बसगाड्यांतूनच प्रवास करतात. उन्हाच्या तहाख्यामुळे प्रवासात प्रचंड झळा बसत असल्याने तहान अधिक लागते. राज्यातील बहुसंख्य बसस्थानकात ‘नाथजला ‘चा प्रचंड तुटवडा आहे.
ऐन परीक्षेच्या काळात देवरूख ST प्रशासनाचा शिमगा? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा…
नाथजल बाटलीबंद पाण्याचा एक बॉक्स १३५ रुपये तर अन्य कंपन्यांच्या पाण्याचा बॉक्स ८० ते १०० रुपये आहे. त्यामुळे स्टॉलधारकांना नाथजल पाणी परवडत नसल्याचे एका स्टॉलधारकाने खासगीत बोलताना सांगितले. अन्य कंपन्यांच्या बाटलीबंद पाण्यातून थोडेफार आर्थिक फायदा होतो, असे त्यांने सांगितले.