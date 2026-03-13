Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

उष्णतेच्या काहिलीत ‘नाथजल’ अनाथ; शुद्ध पाण्यासाठी प्रवाशांची वणवण, प्रकरण काय?

'नाथजल वे अर्धा लिटर पाणी ०९ रुपये आणि एक लिटर पाण्याची बाटली १५ रुपयांना मिळते. अन्य कंपन्यांच्या बाटलीबंद पाण्यासाठी २० रुपये मोजावे लागतात.

Updated On: Mar 13, 2026 | 03:20 PM
उष्णतेच्या काहिलीत ‘नाथजल’ अनाथ; शुद्ध पाण्यासाठी प्रवाशांची वणवण, प्रकरण काय?

एसटीचे 'नाथजल' अनाथ (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

एसटी स्थानकात महागडे पाणी
स्वस्त, शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रवाशांची वणवण
राज्यातील बहुतांश बसस्थानकात अपुरा पुरवठा

दिनेश चव्हाण/गुहागर: राज्यात उष्णतेची लाट आलेली असतानाच एसटी प्रवाशांना स्वस्त आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. अशावेळी राज्य परिवहन (Msrtc) मंडळाच्या बहुसंख्य बस स्थानकांवरील स्वस्तात मिळणाऱ्या ‘नाथजल’चे अधिकृत स्टॉल बंद असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना अन्य कंपन्यांच्या पाणी बाटली विकत घेऊन आपली तहान भागवावी लागत असून आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

एसटी महामंडळाच्या प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात पाणी मिळावे, यासाठी महामंडळाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये ‘नाथजल’ सुरू केले. भारतीय रेल्वेच्या ‘रेलनीर’च्या धर्तीवर असलेल्या ‘नाथजला’साठी शेळके बेव्हरेजेसची नियुक्ती केली आहे. एसटी स्थानके-आगारात ‘नाथजला’ची विक्री करण्याचे धोरणात्मक आदेश आहेत. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून बहुसंख्य बसस्थानकांवरील नाथजलचे स्टॉल बंद असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे एसटी स्थानकात प्रवाशांनी पाण्याची मागणी केली असता, विक्रेत्यांकडून नाथजलऐवजी अन्य कंपन्यांचे बाटलीबंद पाणी प्रवाशांच्या हाती सोपवून २० रुपये वसूल करण्यात येतात.

Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परवाना बंधनकारक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

प्रवाशांचा घसा कोरडा

‘नाथजल वे अर्धा लिटर पाणी ०९ रुपये आणि एक लिटर पाण्याची बाटली १५ रुपयांना मिळते. अन्य कंपन्यांच्या बाटलीबंद पाण्यासाठी २० रुपये मोजावे लागतात. उन्हाळ्याच्या दिवसात पाण्याची मागणी वाढत आहे. आधीच मोफत पाणपोईची बहुसंख्य बसस्थानकांमध्ये दुरवस्था झालेली असताना, ‘नाथजल’ देखील मिळत नसल्याने प्रवाशांच्या घशाला कोरड पडली आहे.

राज्यातील बहतांश बसस्थानकात अपूरा पुरवठा

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात वातानुकूलित बसगाड्यांची संख्या अपुरी आहे. बहुतांश प्रवासी साध्या बसगाड्यांतूनच प्रवास करतात. उन्हाच्या तहाख्यामुळे प्रवासात प्रचंड झळा बसत असल्याने तहान अधिक लागते. राज्यातील बहुसंख्य बसस्थानकात ‘नाथजला ‘चा प्रचंड तुटवडा आहे.

ऐन परीक्षेच्या काळात देवरूख ST प्रशासनाचा शिमगा? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा…

नाथजल बाटलीबंद पाण्याचा एक बॉक्स १३५ रुपये तर अन्य कंपन्यांच्या पाण्याचा बॉक्स ८० ते १०० रुपये आहे. त्यामुळे स्टॉलधारकांना नाथजल पाणी परवडत नसल्याचे एका स्टॉलधारकाने खासगीत बोलताना सांगितले. अन्य कंपन्यांच्या बाटलीबंद पाण्यातून थोडेफार आर्थिक फायदा होतो, असे त्यांने सांगितले.

Web Title: St passengers struggle for cheap and pure drinking water nathjal water bottle

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

LPG Gas: ‘गुहागर’मधील दोन दिवसांतच बंद होणार? हॉटेल व्यावसायिकच ‘गॅस’वर
1

LPG Gas: ‘गुहागर’मधील दोन दिवसांतच बंद होणार? हॉटेल व्यावसायिकच ‘गॅस’वर

Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परवाना बंधनकारक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
2

Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठीही परवाना बंधनकारक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती
3

Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?
4

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
८ तासांच्या शिफ्ट वादात Kunal Khemu यांचं प्रेग्नन्सीवर विधान; सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा संताप

८ तासांच्या शिफ्ट वादात Kunal Khemu यांचं प्रेग्नन्सीवर विधान; सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा संताप

Mar 13, 2026 | 03:48 PM
Karjat News : कर्जत तालुक्यात 25 वर्षांची परंपरा; रोटरी क्लब आयोजित कबड्डी स्पर्धेचा उत्साह शिगेला

Karjat News : कर्जत तालुक्यात 25 वर्षांची परंपरा; रोटरी क्लब आयोजित कबड्डी स्पर्धेचा उत्साह शिगेला

Mar 13, 2026 | 03:43 PM
वाळूमाफियांना महादणका! २ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

वाळूमाफियांना महादणका! २ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

Mar 13, 2026 | 03:43 PM
Papamochani Ekadashi: पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी या राशींच्या लोकांना नोकरी आणि करिअरमध्ये मिळेल नवीन संधी

Papamochani Ekadashi: पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी या राशींच्या लोकांना नोकरी आणि करिअरमध्ये मिळेल नवीन संधी

Mar 13, 2026 | 03:40 PM
Motorola च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप… आकर्षक रंग आणि फीचर्स आहेत दमदार, किंमत वाचून थक्क व्हाल

Motorola च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप… आकर्षक रंग आणि फीचर्स आहेत दमदार, किंमत वाचून थक्क व्हाल

Mar 13, 2026 | 03:36 PM
फॉर्च्यूनर गाडीमधून गांजाची तस्करी! पुणे पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

फॉर्च्यूनर गाडीमधून गांजाची तस्करी! पुणे पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

Mar 13, 2026 | 03:25 PM
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात की घातपात? ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये छेडछाड होत असल्याचा रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात की घातपात? ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये छेडछाड होत असल्याचा रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा

Mar 13, 2026 | 03:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM