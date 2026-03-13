Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chhatrapati Sambhajinagar: भाजपचे अनिल मकरिये स्थायी समिती सभापतीपदी विजयी; एमआयएमच्या उमेदवाराचा पराभव

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका स्थायी समिती सभापतीपदी भाजपचे अनिल मकरिये यांची निवड झाली आहे. त्यांनी एमआयएमच्या उमेदवाराचा १०-४ अशा फरकाने पराभव केला.

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:50 PM
भाजपचे अनिल मकरिये स्थायी समिती सभापतीपदी विजयी (Photo Credit- X)

भाजपचे अनिल मकरिये स्थायी समिती सभापतीपदी विजयी (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • भाजपचे अनिल मकरिये स्थायी समिती सभापतीपदी विजयी
  • एमआयएमच्या उमेदवाराचा पराभव
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपदासाठी गुरुवारी झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे नगरसेवक अनिल मकरिये हे १० मते मिळवून विजयी झाले. त्यांनी एमआयएमचे उमेदवार खान अब्दुल मतीन यांचा सहा मतांनी पराभव केला. तर शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांनी मतदानात तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली.

मनपा मुख्यालयात सकाळी ११ वाजता पिठासन अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. सभापतीपदासाठी भाजपचे अनिल मकरिये आणि एमआयएमचे खान अब्दुल मतीन यांच्यात थेट लढत झाली. अर्ज मागे घेण्यासाठी १५ मिनिटांचा अवधी देण्यात आला; मात्र कोणीही अर्ज मागे न घेतल्याने मतदान प्रक्रिया पार पडली. मतदानात भाजपच्या आठ आणि शिंदे गटाच्या दोन नगरसेवकांनी मकरिये यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे त्यांना एकूण १० मते मिळाली.

Samruddhi Highway Accidents: वेगवान समृद्धी महामार्ग ठरतोय ‘मृत्युमार्ग’! चार वर्षांत १ हजार ३९९ अपघात; तर ११२ जणांचा…

एमआयएमचे अब्दुल मतीन यांना चार मते मिळाली. तर शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या दोन नगरसेवकांनी मतदानापासून दूर राहत तटस्थ भूमिका घेतली. निवडीनंतर नवनिर्वाचित सभापती अनिल मकरिये यांचा मनपा प्रशासनातर्फे सत्कार करण्यात आला. यावेळी मंत्री अतुल सावे, महापौर समीर राजूरकर, भाजपचे किशोर शितोळे उपस्थित होते.

कर नाही तर विकास नाही: अनिल मकरिये

मकरिये यांनी मालमत्ता कर वसुलीवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले. ज्या भागातील नागरिक मालमता कर भरणार नाहीत, त्या भागात विकासकामांना प्राधान्य दिले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहर स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील तसेच इंदोरच्या धर्तीवर शहर विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शहरात मल्टीपल पार्किंगची सुविधा उभारण्यावरही भर दिला जाईल. विकासकामांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची कमतरता भासणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

Chhatrapati Sambhajinagar: रिक्षाचालक संकटात! गॅस दरवाढीमुळे उत्पन्नाचा ताळमेळ बिघडला; भाडेवाढीसाठी RTO कडे धाव

Web Title: Bjps anil makariye wins standing committee chairperson post mim candidate defeated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांना नोटिसा; धावपट्टी १२ हजार फुटांपर्यंत वाढणार
1

चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांना नोटिसा; धावपट्टी १२ हजार फुटांपर्यंत वाढणार

Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? ‘तारीख पे तारीख’ पुन्हा सुरुच
2

Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? ‘तारीख पे तारीख’ पुन्हा सुरुच

सांगली जिल्हा परिषदेत भाजपची ‘टांगती तलवार’; राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष
3

सांगली जिल्हा परिषदेत भाजपची ‘टांगती तलवार’; राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष

Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका
4

Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
८ तासांच्या शिफ्ट वादात Kunal Khemu यांचं प्रेग्नन्सीवर विधान; सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा संताप

८ तासांच्या शिफ्ट वादात Kunal Khemu यांचं प्रेग्नन्सीवर विधान; सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा संताप

Mar 13, 2026 | 03:48 PM
Karjat News : कर्जत तालुक्यात 25 वर्षांची परंपरा; रोटरी क्लब आयोजित कबड्डी स्पर्धेचा उत्साह शिगेला

Karjat News : कर्जत तालुक्यात 25 वर्षांची परंपरा; रोटरी क्लब आयोजित कबड्डी स्पर्धेचा उत्साह शिगेला

Mar 13, 2026 | 03:43 PM
वाळूमाफियांना महादणका! २ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

वाळूमाफियांना महादणका! २ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

Mar 13, 2026 | 03:43 PM
Papamochani Ekadashi: पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी या राशींच्या लोकांना नोकरी आणि करिअरमध्ये मिळेल नवीन संधी

Papamochani Ekadashi: पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी या राशींच्या लोकांना नोकरी आणि करिअरमध्ये मिळेल नवीन संधी

Mar 13, 2026 | 03:40 PM
Motorola च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप… आकर्षक रंग आणि फीचर्स आहेत दमदार, किंमत वाचून थक्क व्हाल

Motorola च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप… आकर्षक रंग आणि फीचर्स आहेत दमदार, किंमत वाचून थक्क व्हाल

Mar 13, 2026 | 03:36 PM
फॉर्च्यूनर गाडीमधून गांजाची तस्करी! पुणे पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

फॉर्च्यूनर गाडीमधून गांजाची तस्करी! पुणे पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

Mar 13, 2026 | 03:25 PM
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात की घातपात? ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये छेडछाड होत असल्याचा रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात की घातपात? ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये छेडछाड होत असल्याचा रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा

Mar 13, 2026 | 03:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM