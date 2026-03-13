Chhatrapati Sambhajinagar: भाजपचे अनिल मकरिये स्थायी समिती सभापतीपदी विजयी; एमआयएमच्या उमेदवाराचा पराभव

मनपा मुख्यालयात सकाळी ११ वाजता पिठासन अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. सभापतीपदासाठी भाजपचे अनिल मकरिये आणि एमआयएमचे खान अब्दुल मतीन यांच्यात थेट लढत झाली. अर्ज मागे घेण्यासाठी १५ मिनिटांचा अवधी देण्यात आला; मात्र कोणीही अर्ज मागे न घेतल्याने मतदान प्रक्रिया पार पडली. मतदानात भाजपच्या आठ आणि शिंदे गटाच्या दोन नगरसेवकांनी मकरिये यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे त्यांना एकूण १० मते मिळाली.
एमआयएमचे अब्दुल मतीन यांना चार मते मिळाली. तर शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या दोन नगरसेवकांनी मतदानापासून दूर राहत तटस्थ भूमिका घेतली. निवडीनंतर नवनिर्वाचित सभापती अनिल मकरिये यांचा मनपा प्रशासनातर्फे सत्कार करण्यात आला. यावेळी मंत्री अतुल सावे, महापौर समीर राजूरकर, भाजपचे किशोर शितोळे उपस्थित होते.
मकरिये यांनी मालमत्ता कर वसुलीवर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले. ज्या भागातील नागरिक मालमता कर भरणार नाहीत, त्या भागात विकासकामांना प्राधान्य दिले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहर स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील तसेच इंदोरच्या धर्तीवर शहर विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शहरात मल्टीपल पार्किंगची सुविधा उभारण्यावरही भर दिला जाईल. विकासकामांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची कमतरता भासणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
