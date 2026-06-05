पावसासाठी घोड्यांची भन्नाट तयारी! शिमल्याच्या रस्त्यांवर रेनकोट घालून फिरले, दृष्य पाहून नेटकरी झाले खुश; Video Viral

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माणसांनी रेनकोट घालताना तर तुम्ही अनेकदा पाहिलं असेल पण घोड्यांनी रेनकोट घातलेले तुम्ही कधी पाहिले आहे का? नसेल तर हे मनोरंजक दृष्य तुम्हाला आताच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये पाहता येणार आहे. व्हिडिओमध्ये घोडे रेनकोट घालून फिरताना दिसले जे पाहून सर्वच थक्क झाले. या दृष्यांनी पावसात भिजत असलेल्या पर्यटकांचेही लक्ष वेधून घेतले. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
काय दिसलं व्हिडिओत?
शिमल्यात जेव्हा अवकाळी पावसाची सुरुवात झाली तेव्हा स्थानिकांसह पर्यटक देखील पावासापासून वाचण्यासाठी एका सुरक्षित जागेचा शोध घेऊ लागले. यादरम्यानच लोकांच्या नजरेस एक सुंदर आणि रंजक दृष्य लागले ज्यांना त्यांनी लगेच आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद करु पाहिले. शिमल्याच्या रस्त्यांवरुन यावेळी घोड्यांचा एक गट आपल्या मालकासह कुठेतरी जाताना दिसला. घोडे शुभ्र पांढऱ्या रंगाचे होते आणि पावासापासून वाचण्यासाठी त्यांनी वॉटरप्रूफ रेनकोट परिधान केला होता. घोड्यांचा हा पावसाळी लूक पाहून अनेकांच्या चेहऱ्यावर हसू उमललं तर काहींनी मालकाच्या या अनोख्या जुगाडाचे मनापासून काैतुक केले.
#WATCH: #HimachalPradesh: Multiple horses seen covered with raincoats after hailstorm and heavy rains battered Shimla earlier today. (ANI) pic.twitter.com/vW9CoSj11n — Prameya English (@PrameyaEnglish) June 4, 2026
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तुम्हीही जर येत्या काळात हिमाचल प्रदेशला भेट देण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला थोडी सावधानगिरी बाळगायला हवी. हवामान विभागाने, राज्यातील वातावरण पुढचे ६ दिवस खराब असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. हवामान विभागाच्या अनुसार, येणाऱ्या एका आठवड्यात हिमातल प्रदेशातील काही भागांत जोरदार पाऊस, मेघगर्जना आणि गारपिटीची शक्यता आहे. यामुळेच डोंगराळ भागातून प्रवास करताना पर्यटकांनी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.