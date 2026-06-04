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तिरंग्याचा अपमान की अज्ञान? परदेशी तरुणाने राष्ट्रध्वजाचे केले दोन तुकडे, पाहून यूजर्सना संताप अनावर; Video Viral

Updated On: Jun 04, 2026 | 02:37 PM IST
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सारांश

Foreigner Tears Indian Flag In Two Piece : सोशल मिडियावर अलिकडे एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे ज्यात एक अमेरिकन तरुण भारताचा राष्ट्रध्वज दोन तुकड्यात फाडताना दिसला. त्याने यावेळी देशावर आणि भारतीयांवर शिवीगाळ देखील केली.

तिरंग्याचा अपमान की अज्ञान? परदेशी तरुणाने राष्ट्रध्वजाचे केले दोन तुकडे, पाहून यूजर्सना संताप अनावर; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • परदेशात घडलेल्या एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
  • एका समुदायाविषयी व्यक्त करण्यात आलेल्या नाराजीमुळे वाद निर्माण झाला असून या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
  • व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त करत संबंधित व्यक्तीच्या वर्तनावर आणि विचारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
प्रत्येक देशासाठी त्याचा राष्ट्रध्वज हा अभिमानाची गोष्ट असते. अशात अलिकडेच एक संतापजनक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात परदेशी तरुण भारताच्या तिरंग्याचे दोन तुकडे करताना दिसला. घटना अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यात घडली. इथे ब्रिस्को शहरातील सिटी हाॅलबाहेर एक अमेरिकन नागरिक सर्वांसमोर तिरंगा हातात घेऊन त्याला फाडत त्याचे दोन तुकडे करताना दिसला. इतकंच नाही तर यावेळी त्याने भारतासाठी आणि भारतीयांसाठी काही अपशब्दांचाही वापर केला. यावेळी जवळ उभा असलेला लोकांचा जमाव त्याला सपोर्ट करताना दिसला. हा सर्वच प्रकार पाहून आता यूजर्स सोशल मिडियावर संताप व्यक्त करत असून व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच शेअर केला जात आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हिडिओतील माहितीनुसार, ही घटना फ्रिस्को परिसरातील भारतीय स्थलांतरितांविरुद्धच्या अमेरिकन लोकांच्या संतापाचा परिणाम आहे. मागील काही काळापासून फ्रिस्को परिसरात भारतीयांची संख्या फार वाढली आहे ज्यामुळे अमेरिकन लोकांमध्ये असुरक्षिततेची आणि द्वेषाची भावना निर्माण झाली. यामुळेच व्हिडिओत भारताविषयी आणि भारताविषयी संताप व्यक्त केला जात होतो आणि यातच तरुणाने तिरंगा फाडून भारतीयांवर आपला राग व्यक्त केला. दरम्यान आपल्या वैयक्तिक वादासाठी कोणत्याही देशाचा राष्ट्रध्वज फाडणे ही चुकूची गोष्ट ठरु शकता. प्रत्येक देशासाठी आपला राष्ट्रध्वज हा अभिमान, बलिदान आणि एकतेचे प्रतीक असते. याचा सन्मान राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असते.

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परदेशी पर्यटनाचा हा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता सोशल मिडियावर यूजर्स रागाने संतापून उठले आहेत. कीहींनी अमेरिकन नागरिकाच्या योग्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले तर काहींनी त्यांच्या विचारसरणीवर प्रश्न केले. हा व्हिडिओ @ElijahSchaffer नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “तू एक भित्रा माणूस आहेस; तुझ्या समोर असलेल्या मोजक्या लोकांना खूश करण्यासाठी तू हे करत आहेस. यामुळे अमेरिका पुन्हा महान बनणार नाही. याचे परिणाम भोगावे लागतील; त्यासाठी वाट बघ…”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तुमची वाट जिहादी लावणार आहेत, भारतीय नव्हे-अरे मूर्खांनो!” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “भारतीयांबद्दल इतका द्वेष का? भारतीय अमेरिका घडवण्यात मदत करत आहेत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral american man tears indian flag in texas viral news in marathi

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Published On: Jun 04, 2026 | 02:37 PM

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