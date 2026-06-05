Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • More Than 700 Whales And Dolphins Killed In Faroe Islands Photos Sparks Outrage Viral News In Marathi

रक्तरंजित झाला समुद्र! धार्मिक परंपरेसाठी एका दिवसांत 706 हून अधिक डॉल्फिन्स आणि व्हेल माशांची केली हत्या; पाहून इंटरनेट हादरलं

Updated On: Jun 05, 2026 | 09:25 AM IST
जाहिरात
सारांश

Faroe Islands Fish Slaughter : १००० वर्षांपासून 'ग्रिंडाड्रेप' नावाच्या परंपरेचे फेरो आयलंडवर पालन केले जात आहे. या अतंर्गत अलिकडे ७०० हून अधिक व्हेल आणि डाॅल्फिन माशांची कत्तल करण्यात आली. या कत्तलीनंतर समुद्राचे पाणी रक्तात बदलले ज्याचे फोटोज आता सोशल मिडियावर शेअर करण्याच आले आहेत.

रक्तरंजित झाला समुद्र! धार्मिक परंपरेसाठी एका दिवसांत 706 हून अधिक डॉल्फिन्स आणि व्हेल माशांची केली हत्या; पाहून इंटरनेट हादरलं

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एका बेटावरील पारंपरिक प्रथेने पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर वाद निर्माण केला असून पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
  • सामूहिक शिकारीनंतर समुद्रकिनाऱ्यावरील दृश्ये सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहेत.
  • घटनेची दृष्ये पाहता प्राणीप्रेमींकडू संताप व्यक्त केला जात असून अशा परंपरेवर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे.
जगभरात अनेक वेगवेगळ्या परंपरांचे पालन केले जाते. परंपरा पाळणे हा संस्कृती जपूण ठेवण्याचा मार्ग मानला जातो. परंतु काही परंपरा या इतक्या हिंसक असतात की त्यामुळे फक्त नुकसान हाती लागते. अलिकडे युरोपच्या उत्तर अटलांटिक प्रदेशातून एक अशीच धक्कादायक बातमी समोर आली आहे जिने सोशल मिडियावर वादाची ठिणकी पेटवली. इथे स्थानिक परंपरेच्या आधारावर सामूहिक शिकारीदरम्यान ७०० हून अधिक व्हेल मासे आणि डाॅल्फिन्सची हत्या केल्याची माहिती आहे. या घटनेनंतर समुद्राचे पाणी लाल रंगात बदलले ज्याचे दृष्य अंगाला काटा आणणारे आहे. सोशल मिडियावर याचे फोटोज व्हायरल झाल्यानंतर लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि लोकांनी अशा क्रुर परंपरांना वेळीच बंद करण्याचे आवाहन केले.

तिरंग्याचा अपमान की अज्ञान? परदेशी तरुणाने राष्ट्रध्वजाचे केले दोन तुकडे, पाहून यूजर्सना संताप अनावर; Video Viral

इतक्या माशांची कशी करण्यात आली हत्या?

‘सी शेफर्ड’ या पर्यावरण संरक्षण संस्थेनुसार, स्काॅटसँडच्या उत्तरेत साधारण २०० मील अंतरावर बुधवारी या बेटाच्या तीन वेगवेगळ्या भागांमध्ये हे अभियान राबविण्यात आले. रिपोर्टनुसार, स्थानिक शिकाऱ्यांच्या होडीचा वापर करुन ‘अटलांटिक व्हाइट-साइडेड डॉल्फिन’ आणि ‘लाँग-फिन्ड पायलट व्हेल’ यांना घेरुन उथळ पाण्यात समुद्राच्या किनाऱ्यावर आणण्यात आले. यानंतर हुक आणि चाकूंच्या मदतीने किनाऱ्यावर ओढून त्यांची हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर समुद्रकिनाऱ्यावर कत्तलीचे एक भयानक दृष्य दिसले जे पाहण्यासाठी लहान मुलं देखील त्यावेळी उपस्थित होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, या शिकारीत ४०२ पायटल व्हेल आणि ३०० डाॅल्फिन्सची हत्या करण्यात आली.

माशांचा अंत फार करुण ठरला

कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, यावेळी शिकारीसाठी त्यांच्याकडे जानवरांना मारण्यासाठी अनिवार्य असलेले उपकरण कमी होते. यामुळेच त्यांनी डाॅल्फिन आणि व्हेल माशांची चाकूच्या खूपसून हत्या केली. मासे अनेक तास वेदनेने कळवळत होते आणि शेवटी खूप जास्त रक्तप्रवाह झाल्याने तडफडतच त्यांचा मृत्यू झाला. या काळात, अनेक प्राणी बोटीच्या प्रोपेलरने कापले गेले, तर इतर खडकांवर आदळून जखमी झाले.

Road of Bones : जगातील सर्वात भयानक रस्ता! डांबर नाही तर मानवी हाडांनी बांधला गेलाय, यात दडलंय इतिहासाचं काळं सत्य; Video Viral

१००० वर्षे जुनी परंपरा

डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश असलेल्या फॅरो आयलंडमध्ये ही परंपरा मागील १००० वर्षांपासून सुरु आहे. ही परंपरा जुनी वायकिंग संस्कृतीचा भाग मानली जाते. त्यांची मान्याता आहे की, यामुळे स्थानिक समुदायाला अन्न मिळते. तथापि आतरराष्ट्रीय स्तरावर या परंपरेला आधुनिक काळतील सर्वात अमानुष आणि अनावश्यक असलेली परंपरा मानली जाते. या प्रकारामुळे जागतिक स्तरावर प्राणीप्रेमी आणि पर्यावरण संस्थांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे तसेच अशा परंपरांवर बंदी घालण्याचीही मागणी प्रशासनाकडे केली जात आहे.

Web Title: More than 700 whales and dolphins killed in faroe islands photos sparks outrage viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 09:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Foreign Tourist Controversy : संतापजनक! बाजारात परदेशी नागरिकाचा धुडगूस; भाजीपाला हवेत फेकला अन् मोठ्यामोठ्याने…VIDEO VIRAL 
1

Foreign Tourist Controversy : संतापजनक! बाजारात परदेशी नागरिकाचा धुडगूस; भाजीपाला हवेत फेकला अन् मोठ्यामोठ्याने…VIDEO VIRAL 

तिरंग्याचा अपमान की अज्ञान? परदेशी तरुणाने राष्ट्रध्वजाचे केले दोन तुकडे, पाहून यूजर्सना संताप अनावर; Video Viral
2

तिरंग्याचा अपमान की अज्ञान? परदेशी तरुणाने राष्ट्रध्वजाचे केले दोन तुकडे, पाहून यूजर्सना संताप अनावर; Video Viral

बाई गं, ही कसली फॅशन! उंदराच्या कातड्यापासून बनवले अंतर्वस्त्र; महिलाही हौसेने करतायत परिधान
3

बाई गं, ही कसली फॅशन! उंदराच्या कातड्यापासून बनवले अंतर्वस्त्र; महिलाही हौसेने करतायत परिधान

Road of Bones : जगातील सर्वात भयानक रस्ता! डांबर नाही तर मानवी हाडांनी बांधला गेलाय, यात दडलंय इतिहासाचं काळं सत्य; Video Viral
4

Road of Bones : जगातील सर्वात भयानक रस्ता! डांबर नाही तर मानवी हाडांनी बांधला गेलाय, यात दडलंय इतिहासाचं काळं सत्य; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रक्तरंजित झाला समुद्र! धार्मिक परंपरेसाठी एका दिवसांत 706 हून अधिक डॉल्फिन्स आणि व्हेल माशांची केली हत्या; पाहून इंटरनेट हादरलं

रक्तरंजित झाला समुद्र! धार्मिक परंपरेसाठी एका दिवसांत 706 हून अधिक डॉल्फिन्स आणि व्हेल माशांची केली हत्या; पाहून इंटरनेट हादरलं

Jun 05, 2026 | 09:24 AM
Khan Sir Net Worth: अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी ते करोडोंचा टर्नओव्हर; ‘खान सर’ ब्रँड कसा तयार झाला?

Khan Sir Net Worth: अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी ते करोडोंचा टर्नओव्हर; ‘खान सर’ ब्रँड कसा तयार झाला?

Jun 05, 2026 | 09:23 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today:  सुनेत्रा पवारांच्या जागेसाठी नवनीत राणा इच्छुक, पवारांची घेतली भेट

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today:  सुनेत्रा पवारांच्या जागेसाठी नवनीत राणा इच्छुक, पवारांची घेतली भेट

Jun 05, 2026 | 09:17 AM
SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडेल महाग; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार

SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडेल महाग; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार

Jun 05, 2026 | 09:04 AM
Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार वृषभ राशीमध्ये प्रवेश, या राशींना करिअरमध्ये मिळणार लाभ आणि आनंद

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार वृषभ राशीमध्ये प्रवेश, या राशींना करिअरमध्ये मिळणार लाभ आणि आनंद

Jun 05, 2026 | 09:00 AM
Dinvishesh : वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरण संवर्धानाची गरज अधोरेखित करणारा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन; जाणून घ्या ०५ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरण संवर्धानाची गरज अधोरेखित करणारा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन; जाणून घ्या ०५ जूनचा इतिहास

Jun 05, 2026 | 08:56 AM
Free Fire Max: गेममध्ये झाली Football Royal ईव्हेंटची दमदार एंट्री! पॅम्पास ईगल अन् बुलफायटरसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Football Royal ईव्हेंटची दमदार एंट्री! पॅम्पास ईगल अन् बुलफायटरसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स

Jun 05, 2026 | 08:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM