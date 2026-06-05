रक्तरंजित झाला समुद्र! धार्मिक परंपरेसाठी एका दिवसांत 706 हून अधिक डॉल्फिन्स आणि व्हेल माशांची केली हत्या; पाहून इंटरनेट हादरलं

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इतक्या माशांची कशी करण्यात आली हत्या?
‘सी शेफर्ड’ या पर्यावरण संरक्षण संस्थेनुसार, स्काॅटसँडच्या उत्तरेत साधारण २०० मील अंतरावर बुधवारी या बेटाच्या तीन वेगवेगळ्या भागांमध्ये हे अभियान राबविण्यात आले. रिपोर्टनुसार, स्थानिक शिकाऱ्यांच्या होडीचा वापर करुन ‘अटलांटिक व्हाइट-साइडेड डॉल्फिन’ आणि ‘लाँग-फिन्ड पायलट व्हेल’ यांना घेरुन उथळ पाण्यात समुद्राच्या किनाऱ्यावर आणण्यात आले. यानंतर हुक आणि चाकूंच्या मदतीने किनाऱ्यावर ओढून त्यांची हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर समुद्रकिनाऱ्यावर कत्तलीचे एक भयानक दृष्य दिसले जे पाहण्यासाठी लहान मुलं देखील त्यावेळी उपस्थित होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, या शिकारीत ४०२ पायटल व्हेल आणि ३०० डाॅल्फिन्सची हत्या करण्यात आली.
माशांचा अंत फार करुण ठरला
कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, यावेळी शिकारीसाठी त्यांच्याकडे जानवरांना मारण्यासाठी अनिवार्य असलेले उपकरण कमी होते. यामुळेच त्यांनी डाॅल्फिन आणि व्हेल माशांची चाकूच्या खूपसून हत्या केली. मासे अनेक तास वेदनेने कळवळत होते आणि शेवटी खूप जास्त रक्तप्रवाह झाल्याने तडफडतच त्यांचा मृत्यू झाला. या काळात, अनेक प्राणी बोटीच्या प्रोपेलरने कापले गेले, तर इतर खडकांवर आदळून जखमी झाले.
🐋⚠️ 706 whales killed – a “tradition” that refuses to die
The Faroe Islands killed 706 whales and dolphins in one day.
1,000-year-old tradition.
0 excuses left. The sea turned red. Carcasses on the beach. Children watching.
The authorities call it culture.
Activists call it… pic.twitter.com/3RDgKHTBfE — Jarl Finland (@jalle51) June 4, 2026
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१००० वर्षे जुनी परंपरा
डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश असलेल्या फॅरो आयलंडमध्ये ही परंपरा मागील १००० वर्षांपासून सुरु आहे. ही परंपरा जुनी वायकिंग संस्कृतीचा भाग मानली जाते. त्यांची मान्याता आहे की, यामुळे स्थानिक समुदायाला अन्न मिळते. तथापि आतरराष्ट्रीय स्तरावर या परंपरेला आधुनिक काळतील सर्वात अमानुष आणि अनावश्यक असलेली परंपरा मानली जाते. या प्रकारामुळे जागतिक स्तरावर प्राणीप्रेमी आणि पर्यावरण संस्थांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे तसेच अशा परंपरांवर बंदी घालण्याचीही मागणी प्रशासनाकडे केली जात आहे.