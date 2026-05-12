Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mumbai Crime Mumbai Shocked Young Woman Ends Her Life After Video Calling Her Father Father Applauds After Her Deathwhat Exactly Is The Case

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! वडिलांना व्हिडीओ कॉल करून तरुणीने संपवलं जीवन; मृत्यूनंतर बापानं वाजवल्या टाळ्या; नेमकं प्रकरण काय?

मुंबईतील NIFT विद्यार्थिनी स्वप्नाली घेवारी हिने वडिलांकडून होत असलेल्या मानसिक त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी तिने वडिलांना व्हिडीओ कॉल केला होता. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.

Updated On: May 12, 2026 | 02:17 PM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • स्वप्नाली घेवारी वरळीत मैत्रिणींसोबत राहत होती.
  • वडिलांच्या मानसिक त्रासामुळे तिने टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप आहे.
  • वरळी पोलिसांनी वडील सुनील घेवारी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २४ वर्षीय तरुणीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. तिने आपल्या वडिलांना आधी व्हिडीओ कॉल केला आणि त्यानंतर वडिलांच्या डोळ्या देखत तिने आत्महत्या केली. धक्कादायक म्हणजे मुलीच्या मृत्यूनंतर तिच्या वडिलांनी टाळ्या बजावल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर वडिलांनी पत्नीच्या माहेरी जाऊन टाळ्या वाजवत धमकी दिल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील तरुणीचे नाव स्वप्नाली घेवारी (वय २४) असे आहे. ती नवी मुंबईतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीमध्ये शिक्षण घेत होती. गेल्या ४ महिन्यांपासून ती वरळीच्या महालक्ष्मी सोसायटीत दोन मैत्रिणींसोबत भाड्याने राहत होती. ती मूळची पुण्यातील खडकी पिंपळगावची रहिवासी तिच्या वडिलांना दारूची सवय होती. त्यांच्या या सवयीमुळे घरात सतत वाद होत होते. या नेहमीच्या त्रासाला कंटाळून २६ एप्रिल रोजी स्वप्नालीची आई स्वाती या वरळी येथे राहण्यास आल्या. दोन दिवसांनी त्या बहिणीकडे गेल्या. दरम्यान, १ मे रोजी सुनील हे स्वप्नालीला सतत कॉल करून स्वातीबाबत विचारणा करू लागले. स्वप्नालीने आईला फोन करून वडिल त्रास देत असल्याचे सांगितले, तेव्हा आईने तिला मोबाईल बंद करण्याचा सल्ला दिला.

पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध उद्योजकाचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; चिठ्ठीही सापडली

वडिलांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या

रात्री ८ च्या सुमारास स्वप्नालीने आईला कॉल करून सांगितले की, माझी आता परीक्षा असल्याने मला कॉल करू नका, पप्पांना फोन करून त्यांच्याशी खूप भांडल्याचेही सांगितले. तर ९ च्या सुमारास स्वप्नालीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाली.

वडिलांच्या या सततच्या त्रासाला कंटाळून स्वप्नालीने आपल्या वडिलांना व्हिडीओ कॉल करत आत्महत्या केली. यांनतर तिचे वडील आपल्या पत्नीच्या माहेरी पोहोचेल आणि तिथे स्वप्नालीने व्हिडीओ करून आत्महत्या केल्याचे सांगून टाळ्या वाजवल्या. आता स्वप्नालीप्रमाणे आईचा काटा काढणार अशी धमकी दिल्याचे कुटुंबियांचे म्हणणे आहे.

पोलीस तपास सुरु

पोलिसांनी या घटनेची दखल घेत घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, आरोपी वडलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

पुण्यात ‘खाकी’ला डाग! गेल्या 7 वर्षात 333 पोलिसांचे निलंबन; तर ‘इतक्या’ जणांवर बडतर्फीची कारवाई

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत विद्यार्थिनीचे नाव काय होते?

    Ans: मृत विद्यार्थिनीचे नाव स्वप्नाली घेवारी होते.

  • Que: स्वप्नाली कोणत्या संस्थेत शिक्षण घेत होती?

    Ans: ती नवी मुंबईतील NIFT मध्ये शिक्षण घेत होती.

  • Que: या प्रकरणात कोणत्या पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: या प्रकरणात वरळी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला

Web Title: Mumbai crime mumbai shocked young woman ends her life after video calling her father father applauds after her deathwhat exactly is the case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 02:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू
1

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार
2

Pune Crime: पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…
3

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकावला नंतर…

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?
4

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM