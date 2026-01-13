Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मस्ती मस्तीत संकट ओढावलं! तलावात उडी मारताच पाण्याच्या राक्षसाने घेतली जबरदस्त एंट्री, तो पळाला पण शेवटी जे घडलं… Video Viral

Crocodile Attack : मगरींच्या राज्यात जाऊन तरुण दाखवू पाहत होता स्टंट पण तितक्यातच व्हिडिओत पाण्याच्या राक्षसाने घेतली एंट्री. तरुण किंचाळतच तिथून पळाला अन् दृश्यात पुढे काय घडलं ते तुम्हीच पहा.

Updated On: Jan 13, 2026 | 10:37 AM
मस्ती मस्तीत संकट ओढावलं! तलावात उडी मारताच पाण्याच्या राक्षसाने घेतली जबरदस्त एंट्री, तो पळाला पण शेवटी जे घडलं... Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी तरुणाने मगरींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या तलावात स्टंट करत उडी मारली.
  • पाण्यात उडी घेताच मगरीने तरुणावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला.
  • घाबरलेला तरुण किंकाळ्या मारत धावला ज्यानंतर सामान्य वाटणारे दृश्य धोकादायक दृश्यात बदलले.
सोशल मिडियाच्या जगात कधी काय दिसून येईल याचा नेम नाही. लोक व्हायरल होण्यासाठी नको नको ते अनेक प्रकार करताना दिसून येतात. पण अनेकदा हे प्रकार आपल्या अंगलड देखील येतात. असाच काहीसा प्रकार सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे ज्यात तरुणाने स्वतःच्याच हातून मृत्यूला ओढवून घेतले. व्हिडिओत तरुण स्टंट करण्यासाठी पाण्यात उडी मारताना दिसतो पण तिथेच त्याची मोठी चूक घडते. तलावाच्या पाण्यात खरंतर पाण्याचा राक्षस म्हणजेच मगर आपला डाव मांडून बसलेली असते. अशात तरुणाने एंट्री मारताच मगर त्याच्यावर हल्ला करते. चला आता या घटनेत पुढे काय घडलं ते जरा सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रेम हरलं नव्हतं, फक्त वेळ लागला! तरुणपणी प्रेमाला कबुली मिळाली नाही म्हणून 40 वर्षानंतर जोडप्याने बांधली लग्नगाठ; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर प्रचंड वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, एक माणूस बोटीच्या काठावर उभा राहून पाण्यात उडी मारताना दिसून येतो. आजूबाजूचा परिसर स्पष्टपणे दर्शवितो की हा परिसर मगरींसाठी ओळखला जातो, परंतु तो माणूस घाबरलेला दिसत नाही. तो खेळकर मूडमध्ये असल्याचे दिसून येते, तो कॅमेरासमोर स्टंट करत तलावात उडी मारतो. पण काही सेकंदातच सर्व दृश्य पलटते, संपूर्ण कथेला धोकादायक वळण मिळते आणि लगेचच पाण्यात मगर व्यक्तीवर हल्ला करण्यासाठी त्याचा पाठलाग करताना दिसून येते.

व्हिडिओतील मजेशीर दृश्य धोकादायक वातावरणात बदलते आणि तरुण घाबरतच दुसऱ्याच क्षणी पाण्यातून धावत पळत बोटीच्या दिशेने धाव घेतो. व्हिडिओमध्ये त्याच्या किंकाळ्या स्पष्टपणे ऐकू येतात. परिस्थिती इतकी भयानक बनते की तो माणूस मागे वळून न पाहता पूर्ण वेगाने पोहत बोटीकडे जातो. सुदैवाने, मगर जास्त जवळ नसल्याने व्यक्तीचा जीव वाचतो आणि इथेच व्हिडिओचा शेवट होतो. व्यक्तीच्या या व्हिडिओने फक्त त्यालाच नाही तर युजर्सनाही धडकी भरवली. अनेकदा आपण व्हायरल होण्याच्या नादात नको ते करायला जातो पण असं करताना स्वतःच्या जिवाचीही तितकीच काळजी घेतली पाहिजे, कारण आपला जीव इतकाची स्वस्त नाही की एका रीलसाठी त्याचा बळी द्यावा…

बिहारीचा अमेरिकेत जलवा! सोन्याच्या भावात विकतोय चहा अन् पोहे , किंमत जाणून तुम्हीही व्हाल दंग, Video Viral

हा व्हिडिओ @sanatan_kannada नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “अरे देवा” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तरुणाला मगरीच अन्न बनायचं होत असे दिसते” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मगर त्याला पाहून जास्तच खुश झाली”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 13, 2026 | 10:37 AM

